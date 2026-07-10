Điều bất ngờ sau vụ 900 con rắn sổng chuồng ở Trung Quốc

Đội bắt rắn dân sự tại thành phố Hoành Châu, Quảng Tây, Trung Quốc, đã bắt khoảng 2.000-3.000 con rắn trong hai ngày sau trận lũ do bão Maysak.

Đội bắt rắn dân sự tay không bắt rắn ở Hoành Châu, Quảng Tây, Trung Quốc. Ảnh: Sohu.

Hoành Châu, thành phố thuộc Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, là một trong những trung tâm nuôi rắn lớn nhất Trung Quốc. Khu vực này ghi nhận hơn 100 loài rắn. Người dân địa phương từ lâu có truyền thống săn bắt và sử dụng thịt rắn làm thực phẩm.

Theo Guangxi Daily, đến năm 2020, Quảng Tây có gần 20 triệu con rắn được nuôi tại hơn 14.000 trang trại. Hiện nay, phần lớn rắn được nuôi phục vụ ngành dược phẩm và y sinh học. Hai loài phổ biến nhất là rắn hổ mang và rắn ráo trâu. Trong đó, rắn ráo trâu không có nọc độc, còn rắn hổ mang có thể gây tử vong nếu cắn người.

Ngành nuôi rắn vốn là một lĩnh vực kinh tế quan trọng của Hoành Châu, nhưng sau trận lũ do bão Maysak lại trở thành thách thức đối với chính quyền địa phương. Ông Zhu, thành viên một đội bắt rắn dân sự tại Hoành Châu, cho biết nhóm gồm 7-8 người đã làm việc liên tục trong hai ngày và bắt được khoảng 2.000-3.000 con rắn tại khu vực ngập lụt, chủ yếu là rắn nước.

Sau lũ, rắn thường ẩn náu trong các góc nhà hoặc những vị trí kín đáo. Khi phát hiện rắn, người dân sẽ thông báo để đội bắt rắn đến xử lý. Toàn bộ số rắn sau khi bắt được bàn giao cho lực lượng chuyên môn để thả về tự nhiên tại khu vực an toàn. "Cơ bản chúng tôi đã xử lý gần xong", ông nói.

Video do truyền thông Trung Quốc công bố cho thấy nhiều người dùng vợt truy bắt những con rắn đang bơi trong nước lũ. Tuy nhiên, giới chức nhấn mạnh một vết cắn của rắn độc có thể gây tử vong.

Rắn sổng chuồng, bơi vào nhà dân ở Quảng Tây, Trung Quốc, ngày 6/7. Ảnh: Weibo.

Trước đó, khoảng 900 con rắn, trong đó có nhiều loài có nọc độc, được cho là thoát khỏi các trại nuôi sau khi mưa lớn do bão Maysak gây lũ lụt nghiêm trọng tại Hoành Châu. Các video lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh nhiều con rắn bơi trên các tuyến phố ngập nước, đầu nhô lên khỏi mặt nước khi di chuyển.

Ban đầu, chính quyền địa phương đánh giá thấp mức độ nghiêm trọng của sự việc, song sau đó đã liên tục phát cảnh báo, khuyến cáo người dân tránh tiếp xúc với rắn. Theo CNN, địa phương cũng huy động các đội bắt rắn, tăng dự trữ huyết thanh kháng nọc và chuẩn bị ứng phó với nguy cơ số ca bị rắn cắn gia tăng.

Chính quyền khuyến cáo người dân hạn chế ra ngoài vào ban đêm, tránh xa bụi cỏ và ao hồ, những nơi rắn thường tìm đến để kiếm ăn và trú ẩn sau lũ.

Theo Tân Hoa xã, phần lớn các loài rắn thích môi trường mát, ẩm và thường không chủ động tấn công con người nếu không bị khiêu khích. Người dân có thể rắc bột xua rắn trước cửa nhà hoặc dùng gậy khua bụi cây khi đi qua những khu vực có nguy cơ xuất hiện rắn.

Các bệnh viện địa phương thông báo vẫn bảo đảm đủ huyết thanh kháng nọc để ứng phó, miễn là nạn nhân được điều trị kịp thời. Khi nước lũ dần rút, giới chức vẫn chưa thể xác định những con rắn này sẽ còn gây nguy hiểm trong bao lâu và liệu lực lượng chức năng có thể bắt được đủ số lượng để giảm thiểu rủi ro hay không.

Cảnh ngập lụt tại làng Bình Sơn, thành phố Hoành Châu, Quảng Tây, Trung Quốc, sau mưa lớn do bão Maysak gây ra, ngày 6/7. Ảnh: Reuters.