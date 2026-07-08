Tin mới vụ 900 con rắn sổng chuồng trong cơn lũ lịch sử ở Trung Quốc

Một phụ nữ ở Quảng Tây (Trung Quốc) được xác nhận đã tử vong sau khi bị rắn cắn, trong bối cảnh khoảng 900 con rắn sổng chuồng khỏi một trang trại bị lũ cuốn.

Rắn sổng chuồng, bơi trong nước lũ tại Quảng Tây, Trung Quốc, ngày 6/7. Ảnh: Weibo.

Ngày 8/7, Beijing News cho biết một phụ nữ ở thị trấn Vân Biểu, thành phố Hoành Châu (Quảng Tây, Trung Quốc), đã tử vong sau khi bị rắn cắn. Nạn nhân khoảng 40-50 tuổi, bị rắn tấn công vào tối 6/7.

Theo một người dân tham gia cứu hộ, do nhiều tuyến đường bị chia cắt sau lũ, nạn nhân phải chuyển qua nhiều chặng mới đến được bệnh viện. Khi lực lượng cứu hộ tiếp cận, người phụ nữ đã rơi vào tình trạng bất tỉnh. Bệnh viện tiếp nhận điều trị cũng xác nhận có một trường hợp tử vong do bị rắn cắn.

Trước đó, do ảnh hưởng của bão Maysak, thành phố Hoành Châu hứng chịu mưa lớn kéo dài khiến nhiều thôn, làng bị ngập sâu. Một trang trại nuôi rắn ở làng Đặng Vu, thị trấn Vân Biểu bị nước lũ phá hủy, khiến nhiều con rắn hổ mang, rắn ráo trâu và rắn nước thoát ra ngoài.

Ông Ngô Chí, Trưởng ban quản lý làng Đặng Vu, cho biết vụ việc xảy ra vào sáng 6/7. Theo thống kê ban đầu, khoảng 800-900 con rắn sổng chuồng sau khi bị nước lũ cuốn trôi, không phải toàn bộ số rắn thoát ra đều có nọc độc.

Rắn sổng chuồng, bơi vào nhà dân ở Quảng Tây, Trung Quốc, ngày 6/7. Ảnh: Weibo.

Chủ trại nuôi rắn họ Lôi cho biết trang trại của ông nằm trên khu vực cao nên chưa bị ảnh hưởng bởi lũ. Theo ông, các trang trại địa phương chủ yếu nuôi 3 loài gồm rắn hổ mang, rắn ráo trâu và rắn nước, trong đó chỉ rắn hổ mang có nọc độc.

Ông nhận định số rắn thoát ra chủ yếu đến từ các trại nhỏ nằm ở vùng thấp. Tuy nhiên, phần lớn rắn nuôi trong khu vực sống ở rừng núi, có thể chết nếu bị ngâm trong nước quá lâu.

Tại một bệnh viện ở thành phố Hoành Châu, một người dân ở thị trấn Vân Biểu đang điều trị sau khi bị rắn độc cắn. Người này bị rắn cắn vào ngón trỏ bàn tay phải, toàn bộ cánh tay vẫn sưng rõ. Nạn nhân cho biết tầng một ngôi nhà của gia đình bị ngập do lũ. Ngày 7/7, trong lúc dọn dẹp rác sau khi nước rút, ông bị một con rắn màu đen, đầu dẹt cắn vào ngón tay.

Lo ngại nọc độc lan rộng, ông đã cố hút nọc độc ra khỏi vết thương trước khi được lực lượng cứu hộ đưa ra khỏi làng và chuyển đến bệnh viện để tiêm huyết thanh kháng nọc. Người này cũng cho biết đã nhìn thấy nhiều con rắn xuất hiện trong làng sau trận lũ.

Theo Tân Hoa Xã, huyết thanh kháng nọc hiện là phương pháp điều trị hiệu quả nhất đối với các trường hợp bị rắn độc cắn. Chính quyền thành phố Hoành Châu cho biết lượng huyết thanh dự trữ tại địa phương hiện đủ đáp ứng nhu cầu điều trị.

Người đàn ông bị rắn cắn vào ngón trỏ bàn tay phải. Ảnh: Jimu News.

Sau sự việc, hơn 10 người dân tại các làng lân cận không bị ảnh hưởng bởi thiên tai đã tự nguyện thành lập đội bắt rắn. Nhóm này đi từng nhà trong khu vực ngập lụt để bắt rắn nhằm hạn chế nguy cơ người dân tiếp tục bị cắn.

Theo trưởng làng Đặng Vu, các thành viên chủ yếu sử dụng lưới đánh cá và thiết bị đánh bắt thủy sản để bắt rắn. "Phần lớn số rắn đã bị nước lũ cuốn trôi. Hiện chỉ còn một số ít bám trên rác và các vật nổi trên vùng nước ngập. Hầu hết số rắn bắt được đều là rắn nước không độc", ông nói.

Chính quyền địa phương cũng đã phát thông báo khuyến cáo người dân không tự ý bắt rắn nếu không có chuyên môn. Nếu phát hiện rắn trong nhà, người dân cần báo ngay cho ban quản lý thôn để lực lượng chuyên trách đến xử lý.

Cảnh ngập lụt tại làng Bình Sơn, thành phố Hoành Châu, Quảng Tây, Trung Quốc, sau mưa lớn do bão Maysak gây ra, ngày 6/7. Ảnh: Reuters.

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