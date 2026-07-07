900 con rắn sổng chuồng trong trận lũ ở Quảng Tây

Khoảng 900 con rắn, trong đó có cả rắn hổ mang, đã thoát khỏi một trang trại nuôi rắn nằm ở làng Dengwei thuộc thành phố Hoành Châu, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc.

Hàng trăm con rắn đã thoát khỏi một trại nuôi rắn bị nước lũ phá hủy ở tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. Ảnh: SCMP.

Theo Global Times, trang trại nuôi rắn này đã bị nước lũ phá hủy. Một nhân viên của Cục Quản lý Khẩn cấp tại Hoành Châu nói với Global Times chiều 7/7 rằng cơ quan này đã nắm được thông tin về vụ trang trại nuôi rắn bị lũ phá hủy, cùng việc người dân bị rắn cắn. Lực lượng chuyên trách đã được điều động đến làm nhiệm vụ tại hiện trường.

Ông Wu Zhi, Trưởng ban quản lý làng Dengwei cho biết vụ việc sổng gần 900 con rắn xảy ra vào sáng 6/7. "Theo ước tính ban đầu, khoảng 800-900 con rắn đã thoát ra khỏi chuồng nuôi nhốt sau khi trang trại bị nước lũ làm hư hại cơ sở vật chất. Đến nay, một người dân bị rắn cắn đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện", ông Wu cho biết.

Ông Wu cho biết không phải tất cả số rắn thoát ra đều có độc, phần lớn số rắn này thực ra là rắn không có độc. Theo ông Zhi, một số người dân bị mắc kẹt vì nước lũ dâng cao đã bị rắn cắn, nhưng họ không thể đến cơ sở y tế ngay lập tức do vẫn bị cô lập bởi nước lũ.

Ông Wu cũng cho biết sau vụ việc, hơn một chục người dân từ các ngôi làng lân cận không bị ảnh hưởng nặng bởi thiên tai, đã tự nguyện lập một đội bắt rắn dân sự. Nhóm này đã vào các khu vực bị ngập, đi từng nhà để hỗ trợ bắt rắn.

"Phần lớn rắn đã bị nước lũ cuốn đi. Hiện chỉ có một số ít bám lại trên các mảnh vỡ trôi nổi trên vùng nước ngập. Hầu hết số rắn đã được bắt tại hiện trường đều là rắn nước không có độc”, ông Wu nói.

Ông cho biết chính quyền đã phát thông báo khuyến cáo người dân không có kỹ năng chuyên môn không nên tự ý bắt rắn. "Nếu phát hiện rắn trong nhà, người dân cần lập tức báo cho ban quản lý của làng để lực lượng chuyên trách đến xử lý", ông Wu nói.

Tình trạng ngập lụt tại một số khu vực sau trận mưa lớn do bão Maysak gây ra ở thành phố Hoành Châu, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc, ngày 6/7. Ảnh: Reuters.

Do ảnh hưởng của bão Maysak, Quảng Tây hứng chịu mưa lớn kéo dài, khiến nhiều hồ chứa tại Hoành Châu rơi vào tình trạng khẩn cấp. Một người dân họ Shen sống tại địa phương cho biết các trại nuôi rắn trong khu vực được xây dựng cả ở vùng trũng lẫn trên sườn đồi.

Do vỡ đập hai hồ chứa Liulan và Yunbiao, nên các khu vực trũng bị ngập sâu, rắn từ một số trang trại ở vùng trũng đã thoát ra ngoài.

Một chủ trại nuôi rắn họ Lei tại địa phương cho biết trang trại của ông nằm ở khu vực cao nên đến nay chưa bị ảnh hưởng bởi nước lũ. Theo ông Lei, các trang trại tại địa phương chủ yếu nuôi 3 loài rắn gồm rắn hổ mang, rắn ráo trâu và rắn nước, trong đó chỉ rắn hổ mang có nọc độc.

Ông Lei cho rằng số lượng lớn rắn từ các trang trại nhỏ nằm ở vùng trũng có thể đã thoát ra ngoài, nhưng theo ông, phần lớn số rắn này sẽ chết khi phải ở trong nước quá lâu.