Chủ tịch Trung Quốc và Chủ tịch Triều Tiên dùng bữa thân mật

Theo KCNA, ngày 9/6, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un cùng phu nhân Ri Sol Ju chủ trì buổi tiệc chiêu đãi thân mật tiếp đón Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và phu nhân Bành Lệ Viện, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước của ông Tập Cận Bình tới Bình Nhưỡng.

Theo Xinhua, sau chuyến thăm kéo dài hai ngày, hai nhà lãnh đạo đã thống nhất nâng tầm phát triển mối quan hệ giữa Trung Quốc và Triều Tiên lên tầm cao mới. Nhà lãnh đạo Trung Quốc gửi lời cảm ơn ông Kim Jong Un về sự đón tiếp nồng hậu và những sắp xếp chu đáo dành cho chuyến thăm, đồng thời cho biết chuyến thăm giúp ông cảm nhận sâu sắc hơn tình hữu nghị giữa hai nước.

Chủ tịch Tập Cận Bình khẳng định sự hiểu biết lẫn nhau giữa Trung Quốc và Triều Tiên đã trở nên sâu sắc và toàn diện hơn sau chuyến thăm, trong khi định hướng phát triển quan hệ song phương cũng trở nên rõ ràng và cụ thể hơn. Ông Tập Cận Bình sẵn sàng phối hợp với ông Kim Jong Un để cùng dẫn dắt quan hệ Trung Quốc - Triều Tiên.

Theo Xinhua, ông Tập Cận Bình nhấn mạnh dù tình hình quốc tế thay đổi thế nào, lập trường của Đảng và Chính phủ Trung Quốc trong việc coi trọng tình hữu nghị truyền thống Trung Quốc - Triều Tiên sẽ không thay đổi; sự ủng hộ dành cho ông Kim Jong Un trong việc lãnh đạo sự nghiệp xã hội chủ nghĩa của Triều Tiên sẽ không thay đổi; cam kết bảo vệ lợi ích chung của hai nước cũng như duy trì môi trường chiến lược thuận lợi sẽ không thay đổi.

Về phía Triều Tiên, ông Kim Jong Un nhận định chuyến thăm của ông Tập Cận Bình thành công tốt đẹp và thu hút sự quan tâm rộng rãi từ nhiều phía. Chuyến thăm đã gửi đi thông điệp tích cực tới thế giới rằng Triều Tiên và Trung Quốc đang tiếp tục củng cố hợp tác hữu nghị. Nhà lãnh đạo Kim Jong Un cho rằng chuyến thăm có ý nghĩa to lớn đối với quan hệ song phương và tương lai phát triển của khu vực.

Trong ngày 9/6, hai nhà lãnh đạo nhất trí rằng hai nước cần tiếp tục phát huy tình hữu nghị truyền thống lâu đời qua nhiều thế hệ. Chủ tịch Tập Cận Bình và phu nhân Bành Lệ Viện đã cùng nhà lãnh đạo Kim Jong Un và phu nhân Ri Sol Ju tới đặt vòng hoa tưởng niệm tại Tháp Hữu nghị Trung - Triều. Tại đây, hai nhà lãnh đạo khẳng định hai nước đã có những ký ức lịch sử chung không thể phai mờ.

Cũng trong ngày 9/6, ông Tập Cận Bình cùng ông Kim Jong Un tới thăm Trường Đào tạo Cán bộ Trung ương của Đảng Lao động Triều Tiên tại Bình Nhưỡng. Trong khuôn viên trường, hai nhà lãnh đạo cùng trồng một cây linh sam lưu niệm. Theo Xinhua, cây linh sam xanh tốt quanh năm tượng trưng cho tình hữu nghị bền chặt giữa Trung Quốc và Triều Tiên.

Năm nay đánh dấu 65 năm Hiệp ước Hữu nghị, Hợp tác và Tương trợ Trung Quốc - Triều Tiên. Xinhua nhận định quan hệ giữa hai nước đang đứng trước điểm khởi đầu của một giai đoạn lịch sử mới, tình hữu nghị truyền thống hình thành từ quá trình cùng chia sẻ vận mệnh là nền tảng sâu xa trong mối quan hệ Trung Quốc - Triều Tiên.

Chuyến thăm Triều Tiên là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông Tập Cận Bình trong năm nay, đồng thời là chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên tới Triều Tiên của ông trong vòng 7 năm. Chiều 9/6 theo giờ địa phương, ông Tập Cận Bình kết thúc chuyến thăm và rời Bình Nhưỡng. Ông Kim Jong Un cùng phu nhân Ri Sol Ju đã tới sân bay tiễn ông Tập Cận Bình và phu nhân.

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