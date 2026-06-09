Nhà khách bí ẩn bậc nhất Triều Tiên nơi đón tiếp ông Tập Cận Bình

Trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Triều Tiên, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình lưu trú tại Nhà khách Quốc gia Kumsusan - khu phức hợp biệt lập gần Cung điện Mặt Trời Kumsusan.

Một trong những biệt thự lớn được xây dựng trong khuôn viên Nhà khách Quốc gia Kumsusan, năm 2019. Ảnh: KCTV.

Theo SCMP, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã trở lại Nhà khách Quốc gia Kumsusan ở Bình Nhưỡng trong chuyến thăm cấp nhà nước kéo dài 2 ngày tới Triều Tiên. Kumsusan được xem là phiên bản tương đương Nhà khách Quốc gia Điếu Ngư Đài của Trung Quốc, song có mức độ biệt lập cao hơn.

Nhà khách Quốc gia Kumsusan được hoàn thành vào năm 2019 và lần đầu tiên được sử dụng công khai trong chính chuyến thăm Triều Tiên của ông Tập năm đó. Trước khi công trình này được xây dựng, Triều Tiên chủ yếu tiếp đón các nguyên thủ và khách cấp cao nước ngoài tại Nhà khách Paekhwawon được xây dựng năm 1983.

Cố Chủ tịch Trung Quốc Giang Trạch Dân và cựu Chủ tịch Hồ Cẩm Đào đều từng lưu trú tại Paekhwawon trong các chuyến thăm Bình Nhưỡng. Cựu Tổng thống Mỹ Jimmy Carter cũng từng nghỉ tại đây.

Kể từ khi đi vào hoạt động, Nhà khách Quốc gia Kumsusan mới chỉ tiếp đón một số ít lãnh đạo nước ngoài. Điều này xuất phát từ vị thế tương đối biệt lập của Triều Tiên trên trường quốc tế cũng như việc nước này đóng cửa biên giới trong thời kỳ đại dịch Covid-19.

Ngày 9/4, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã có cuộc hội đàm với Ngoại trưởng Triều Tiên Choe Son-hui tại khu nhà khách này. Tháng 6/2024, Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng đã gặp nhà lãnh đạo Kim Jong-un tại đây trong chuyến thăm Bình Nhưỡng.

Ảnh chụp từ trên cao khu Nhà khách Quốc gia Kumsusan trong chuyến thăm Triều Tiên của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào tháng 6/2019. Ảnh: KCTV.

Gần Nhà khách Quốc gia Kumsusan là Cung điện Mặt Trời Kumsusan, địa điểm chính trị được xem là linh thiêng nhất Triều Tiên. Công trình này ban đầu mang tên Hội trường Kumsusan, từng là nơi làm việc và sinh sống của cố Chủ tịch Kim Nhật Thành, nhà sáng lập Triều Tiên và là ông nội của nhà lãnh đạo Kim Jong-un.

Sau khi ông Kim Nhật Thành qua đời năm 1994, thi hài của ông được bảo quản trong một quan tài kính đặt bên trong tòa nhà. Công trình sau đó được đổi tên thành Cung tưởng niệm Kumsusan. Đến năm 2011, sau khi cố lãnh đạo Kim Jong-il - con trai ông Kim Nhật Thành và là cha của ông Kim Jong-un - qua đời, thi hài ông cũng được đặt tại đây. Tòa nhà tiếp tục được đổi tên thành Cung điện Mặt Trời Kumsusan như hiện nay.

"Kumsusan" là một tên gọi mang tính thi ca, có nghĩa là "ngọn núi đẹp và quý giá". Cung điện Mặt Trời Kumsusan còn được nhắc đến trong phần mở đầu của Hiến pháp Triều Tiên, nơi công trình được mô tả là tượng đài thể hiện sự "bất tử" của các cố lãnh đạo và là biểu tượng cho phẩm giá của dân tộc Triều Tiên.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hội đàm với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại Nhà khách Kumsusan ở Bình Nhưỡng, ngày 8/6. Ảnh: Tân Hoa Xã.

Trong chuyến thăm năm 2019, Chủ tịch Tập Cận Bình và phu nhân Bành Lệ Viện đã cùng nhà lãnh đạo Kim Jong-un và phu nhân Ri Sol-ju xuất hiện tại quảng trường trung tâm của cung điện. Tại đây, họ nhận được sự chào đón của các quan chức đảng, quân đội và người dân Bình Nhưỡng.

Theo Bộ Ngoại giao Trung Quốc, đây là lần đầu tiên một nhà lãnh đạo nước ngoài được dành nghi thức đón tiếp như vậy tại quảng trường của Cung điện Mặt Trời Kumsusan. Bắc Kinh khi đó cho rằng buổi lễ thể hiện "sự nồng hậu và tôn trọng" từ phía Triều Tiên.

Ngày 8/6, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới Bình Nhưỡng, bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước theo lời mời của lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Đây là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông Tập trong năm nay, cũng là lần đầu Chủ tịch Trung Quốc thăm Triều Tiên sau 7 năm.

Triều Tiên tổ chức lễ đón chính thức Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình Ngày 8/6, Triều Tiên tổ chức lễ đón trọng thể tại Quảng trường Kim Nhật Thành, chào đón Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thực hiện chuyến thăm cấp nhà nước tới Bình Nhưỡng.