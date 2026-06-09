Vì sao khách Campuchia đổ xô du lịch Việt Nam?

Campuchia vươn lên thị trường khách quốc tế lớn thứ 5 của Việt Nam trong 5 tháng qua. Nhu cầu du lịch, khám chữa bệnh và kết nối giao thông thuận lợi đã thúc đẩy dòng khách này.

Du khách tên Pey (Campuchia) du lịch TP.HCM, tháng 10/2024. Ảnh: Linh Huỳnh.

Trong 5 tháng đầu năm, Việt Nam đón khoảng 10,6 triệu lượt khách quốc tế, mức cao nhất từ trước đến nay nếu so với cùng kỳ các năm trước. Trong top 10 thị trường gửi khách lớn nhất, Campuchia vươn lên vị trí thứ 5 với mức tăng trưởng hơn 40% so với cùng kỳ năm ngoái.

Cục Du lịch Quốc gia nhận định thị trường Campuchia vẫn còn nhiều dư địa tăng trưởng, nhất là trong bối cảnh nhu cầu du lịch, mua sắm, thăm thân và giao lưu thương mại giữa hai nước ngày càng gia tăng.

Ở chiều ngược lại, báo cáo do Bộ Du lịch Campuchia công bố ngày 24/5 cho thấy nước này đón khoảng 1,01 triệu lượt khách quốc tế trong quý I. Trung Quốc tiếp tục là thị trường gửi khách lớn nhất, tiếp theo là Việt Nam và Mỹ.

TOP 10 THỊ TRƯỜNG GỬI KHÁCH ĐẾN VIỆT NAM 5 THÁNG ĐẦU NĂM 2026 Nguồn: Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Nhãn Trung Quốc đại lục Hàn Quốc Nga Đài Loan (Trung Quốc) Campuchia Mỹ Ấn Độ Nhật Bản Philippines Australia Lượt khách Triệu lượt 2.29 1.92 0.62 0.54 0.45 0.44 0.4 0.38 0.3 0.29

Liên tục tăng trưởng

Dòng khách du lịch giữa Việt Nam và Campuchia duy trì xu hướng tăng trong những năm gần đây. Năm 2025, Việt Nam là thị trường khách quốc tế lớn nhất của Campuchia với khoảng 1,11 triệu lượt khách, dù giảm 7,3% so với năm trước.

Trong tháng 1 năm nay, Campuchia lần đầu trở thành thị trường khách quốc tế lớn thứ ba của Việt Nam, chỉ sau Trung Quốc đại lục và Hàn Quốc. Việt Nam và Campuchia có đường biên giới chung, tạo thuận lợi lớn cho giao thông đi lại. Hai nước đã miễn thị thực cho công dân mang hộ chiếu phổ thông đi du lịch.

LƯỢNG KHÁCH CAMPUCHIA ĐẾN VIỆT NAM TỪ NĂM 2018 ĐẾN THÁNG 5/2026 Nguồn: Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Nhãn 2018 2019 2020 (Covid-19) 2021 (Covid-19) 2022 2023 2024 2025 5 tháng 2026 Lượt khách Lượt khách 202.954 227.91 0 0 200.907 402.062 474.581 687.132 455.124

Tờ Kiripost của Campuchia nhận định một phần nguyên nhân đến từ việc căng thẳng biên giới với Thái Lan khiến nhiều người dân nước này thay đổi điểm đến và lựa chọn Việt Nam.

Hệ thống giao thông đường bộ, đường sông, đường biển và đường hàng không kết nối trực tiếp các thành phố lớn giúp việc tổ chức tour trở nên linh hoạt.

Hiện Air Cambodia khai thác 10 chuyến bay mỗi ngày đến Việt Nam, kết hợp mở rộng mạng lưới với các đường bay từ Phnom Penh đến Cam Ranh, Đà Nẵng và Phú Quốc. Đường bay Phnom Penh - Cam Ranh được khai thác 2 chuyến mỗi tuần, trong khi đường bay Siem Reap - Cam Ranh dự kiến mở vào giữa năm 2026.

Du khách đi bộ cùng hướng dẫn viên bên ngoài Cung điện Hoàng gia ở Phnom Penh, Campuchia, năm 2020. Ảnh: Reuters.

Ông Thourn Sinan, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch châu Á - Thái Bình Dương (PATA) chi hội Campuchia, cho rằng sự gia tăng của khách Campuchia đến Việt Nam không phải điều bất ngờ. Theo ông, trước khi xảy ra căng thẳng biên giới, Thái Lan là lựa chọn phổ biến của nhiều du khách Campuchia. Tuy nhiên, xu hướng này đang thay đổi khi ngày càng nhiều người chuyển sang Việt Nam.

"Họ đến Việt Nam không chỉ để du lịch mà còn để khám chữa bệnh", ông nói, cho biết khoảng một nửa lượng khách Campuchia từng chọn Thái Lan hiện đã chuyển hướng sang Việt Nam, trong khi một bộ phận khác lựa chọn Malaysia và Trung Quốc.

Ngoài yếu tố dịch chuyển điểm đến, ông Sinan cho rằng khả năng kết nối thuận lợi cùng hệ thống hạ tầng ngày càng hoàn thiện giữa hai nước cũng góp phần thúc đẩy tăng trưởng lượng khách.

Tiềm năng

Tại buổi làm việc chiều 8/6 giữa lãnh đạo ngành du lịch hai nước, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh nhận định du lịch là một trong những lĩnh vực hợp tác nổi bật giữa Việt Nam và Campuchia. Theo bà, những nỗ lực cải thiện kết nối giao thông, đơn giản hóa thủ tục xuất nhập cảnh và tạo thuận lợi cho việc đi lại của người dân đang góp phần thúc đẩy tăng trưởng khách du lịch hai chiều.

Hiện Việt Nam là thị trường gửi khách lớn nhất của Campuchia, trong khi Campuchia cũng là một trong những thị trường khách quốc tế quan trọng của Việt Nam. Bộ trưởng Du lịch Campuchia Hout Hak cho biết năm qua nước này đón khoảng 5,6 triệu lượt khách quốc tế, trong đó khách Việt Nam tiếp tục đứng đầu về số lượng.

Hai bên đánh giá tích cực kết quả hợp tác giai đoạn 2020-2025 và thống nhất điều chỉnh kế hoạch hợp tác cho giai đoạn tiếp theo, trong đó tập trung quảng bá điểm đến chung và xây dựng các sản phẩm du lịch liên kết.

Du khách tham quan quần thể đền Angkor Wat, tỉnh Siem Reap, Campuchia. Ảnh: SCMP.

Nhiều đề xuất cũng được đưa ra nhằm tăng cường kết nối giao thông đường bộ, đường biển và đường hàng không; nghiên cứu phát triển tuyến du lịch biển kết nối Phú Quốc với Kampot; thúc đẩy các dự án hạ tầng giao thông giữa hai nước và mở thêm các đường bay thẳng đến những điểm du lịch trọng điểm.

Hai Bộ trưởng nhất trí đẩy mạnh tổ chức các sự kiện du lịch, văn hóa, thể thao, ẩm thực và diễn đàn kinh tế; khuyến khích các địa phương biên giới xây dựng các sản phẩm du lịch liên kết, chương trình tham quan ngắn ngày và các tuyến du lịch chuyên đề.

Đáng chú ý, lãnh đạo ngành du lịch hai nước đều đánh giá cao tiềm năng của các sản phẩm du lịch liên quốc gia như hành trình kết nối các di sản thế giới Việt Nam - Campuchia, du lịch văn hóa, caravan xuyên biên giới, du lịch đường sông trên lưu vực Mekong và du lịch đường biển.

Toàn cảnh sân bay quốc tế Techo trị giá 2 tỷ USD của Campuchia. Ảnh: Arch Daily, Reuters.

Theo Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh, giao thông là yếu tố then chốt đối với sự phát triển du lịch song phương. Việt Nam mong muốn tiếp tục mở rộng các đường bay thẳng tới Phnom Penh, Siem Reap và các điểm đến khác của Campuchia như Sihanoukville, đồng thời tăng cường khai thác các tuyến du lịch đường sông và đường biển.

Bộ trưởng cũng đánh giá cao tiềm năng du lịch trên sông Mekong, nơi đã hình thành các sản phẩm nghỉ dưỡng cao cấp bằng tàu 5 sao kết nối TP.HCM, Cần Thơ, Phnom Penh và Siem Reap. Trong thời gian tới, hai quốc gia sẽ khuyến khích doanh nghiệp mở rộng khai thác các tuyến du lịch đường sông nhằm đa dạng hóa sản phẩm và nâng cao chất lượng dịch vụ.

Thủ tướng Campuchia Hun Manet thăm chính thức Việt Nam và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN (AFF) ngày 8-9/6, theo lời mời của Thủ tướng Lê Minh Hưng. Đây là chuyến thăm chính thức lần thứ hai của ông Hun Manet đến Việt Nam trên cương vị Thủ tướng Campuchia, qua đó tạo động lực mới thúc đẩy quan hệ hai nước, góp phần tạo dựng môi trường hòa bình, ổn định trong khu vực, đóng góp thiết thực trong xây dựng Cộng đồng ASEAN.