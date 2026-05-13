Lần đầu bãi biển Campuchia vào top đẹp nhất thế giới

Du khách chụp ảnh bên bãi biển ở Koh Rong, Campuchia. Ảnh: @sab_en_vadrouille_.

Bảng xếp hạng The World’s 50 Best Beaches 2026 vừa vinh danh bãi biển trên đảo Koh Rong, Campuchia đứng thứ 9 trong danh sách những bãi biển đẹp nhất thế giới, theo Forbes.

Đây là lần đầu tiên bãi biển ở Campuchia lọt vào top 50 kể từ khi bảng xếp hạng ra mắt năm 2023, đồng thời cũng là lần đầu điểm đến này có thứ hạng nổi bật trong top 10 toàn cầu.

Koh Rong từ lâu được biết đến là một trong những điểm đến biển đảo hấp dẫn nhất Campuchia. Tuy nhiên, việc xuất hiện ở vị trí thứ 9 giúp điểm đến này được chú ý nhiều hơn trên bản đồ du lịch quốc tế. Bãi biển trên đảo gây ấn tượng với dải cát trắng, nước biển trong, không gian còn khá hoang sơ và nhịp sống chậm hơn so với nhiều đảo du lịch nổi tiếng trong khu vực.

Ambre, chủ khu lưu trú Lily’s Bungalows tại bãi Lonely, phía bắc Koh Rong, cho rằng thứ hạng này là xứng đáng. Theo cô, Koh Rong có cát trắng, nước ấm và trong vắt, đúng với hình dung của nhiều du khách quốc tế về một bãi biển nhiệt đới ở châu Á, theo Cambodia Ness.

Bảng xếp hạng The World’s 50 Best Beaches của Forbes được xây dựng dựa trên ý kiến của hơn 1.000 chuyên gia du lịch và nhà sáng tạo nội dung do ban biên tập tham khảo. Tờ báo nổi tiếng này cho biết những người tham gia bình chọn đều là các cá nhân có nhiều trải nghiệm du lịch quốc tế, nhằm tăng tính xác thực cho danh sách.

Theo bảng xếp hạng năm nay, đứng đầu danh sách là Cala Goloritzé (Italy), tiếp theo là Entalula Beach (Philippines), Bang Bao Beach (Thái Lan), Fteri Beach (Hy Lạp) và PK 9 Beach (Polynesia thuộc Pháp).

Vẻ đẹp hoang sơ, yên bình trên đảo Koh Rong, Campuchia. Ảnh: @sab_en_vadrouille_, @bajzic30, @bnklstrmnn.

Việc lọt top 10 được kỳ vọng tạo cú hích cho du lịch Koh Rong, nhất là trong bối cảnh một số doanh nghiệp địa phương gặp khó trong thời gian gần đây. Ambre cho biết dù đảo là điểm du lịch, một số khu vực, đặc biệt ở phía bắc, vẫn không có nhiều khách. Theo cô, thông tin tích cực này có thể hỗ trợ các cơ sở lưu trú nhỏ trong mùa thấp điểm.

Song, thứ hạng quốc tế cũng kéo theo lo ngại về áp lực phát triển. Một số du khách và người làm du lịch cho rằng điều hấp dẫn nhất của Koh Rong chính là vẻ tự nhiên, yên tĩnh và chưa bị thương mại hóa quá mức. Nếu hòn đảo đón dòng khách lớn mà thiếu kiểm soát, hệ sinh thái và cảnh quan có thể bị ảnh hưởng.

Maialen và Heloise, hai sinh viên Pháp đang sống tại Phnom Penh, cho rằng Koh Rong xứng đáng được biết đến nhiều hơn, nhưng cần giữ được bản sắc riêng. Theo Heloise, hành trình ra đảo bằng thuyền là một phần quan trọng tạo nên trải nghiệm đặc biệt của Koh Rong. Trong khi đó, Maialen quan điểm việc phát triển hạ tầng là cần thiết, nhưng cần cân nhắc kỹ với các dự án lớn như sân bay hay tổ hợp khách sạn quy mô lớn.

Vấn đề rác thải cũng được xem là thách thức cấp bách của đảo. Ambre cho biết hoạt động thu gom rác hiện còn hạn chế, trong khi rác trôi dạt vào bờ là điều nhiều du khách phàn nàn. Với một điểm đến lấy vẻ hoang sơ làm lợi thế, quản lý môi trường sẽ là yếu tố quyết định nếu Koh Rong muốn phát triển bền vững.

The World’s 50 Best Beaches khuyến nghị du khách nên đến Koh Rong trong giai đoạn tháng 12 đến tháng 3, khi thời tiết trong lành hơn và ít chịu ảnh hưởng của gió. Để có trải nghiệm yên tĩnh, du khách được gợi ý khám phá bãi biển vào sáng sớm.