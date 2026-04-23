Đi du thuyền ngắm Việt Nam, Campuchia trên dòng Mekong

Một tuần trên du thuyền xuôi dòng Mekong, phóng viên Independent đi từ miền Tây Việt Nam đến Campuchia, qua những làng ven sông, chợ sớm và Phnom Penh lên đèn.

Trên cù lao ở thị trấn Tân Châu (nay là xã Tân Châu, tỉnh Tây Ninh), Kate Wickers ngồi trên ghế đẩu, uống rượu gạo và trò chuyện với một người nông dân. Nữ phóng viên cho tờ Independent (Anh) để đàn gà mổ vào chân, trong khi lắng nghe câu chuyện về vùng đất ven sông thường chìm nổi mỗi mùa nước lên.

Cù lao này nằm gần biên giới, là điểm dừng chân cuối cùng tại Việt Nam trước khi tàu du lịch Viking Tonle tiếp tục xuôi dòng Mekong đến Campuchia. Hải trình kéo dài 7 ngày, nằm trong tuyến 15 ngày nối TP.HCM, Phnom Penh, Siem Reap và Hà Nội. Con tàu được thiết kế dành riêng cho vùng sông nước Mekong với mớn nước nông, nặng trĩu phù sa.

Tàu du lịch chở khách trên dòng Mekong. Ảnh: Viking.

Sông nước miền Tây

Tàu xuất phát từ cảng Mỹ Tho, đưa du khách lướt qua những khung cảnh sông nước đặc trưng của miền Tây Nam Bộ. Tàu hàng, ghe cá và những chiếc thuyền vẽ đôi mắt như đang dõi theo dòng nước, tất cả đan cài thành nhịp sống quen thuộc của miền Tây sông nước.

Khi đêm xuống, ánh đèn từ các bè cá kéo dài dọc hai bên bờ, phản chiếu trên mặt nước. Đến bình minh, đàn chim én bay lượn trước ô cửa kính lớn trong khoang tàu, mang lại cảm giác thư thái.

Ở khu vực Cái Bè, du khách chuyển sang xuồng ba lá để đi sâu vào các kênh rạch nhỏ. Lục bình nở tím, nhà sàn và vườn cây ăn trái tạo nên không gian đặc trưng của miền Tây. Đây là nơi cộng đồng dân cư sinh sống gắn bó, với nhiều tập quán riêng, trong đó có việc đặt phần mộ người thân ngay trong khu vườn.

Làng Châu Phong (xã Tân Châu, nay là tỉnh Tây Ninh) là nơi thể hiện rõ văn hóa, ẩm thực của người Chăm. Ảnh: Hai Le Cao.

Tại Sa Đéc, chợ địa phương buổi sớm hiện lên với nhịp mua bán quen thuộc. Phụ nữ đội nón lá bán các loại thủy sản và rau xanh. Một trái thơm được gọt xoắn, chấm muối ớt, trở thành trải nghiệm giản dị. Ngoài đoàn khách trên tàu, gần như không có thêm du khách quốc tế xuất hiện, khiến không gian nơi đây giữ trọn vẻ mộc mạc như chưa từng bị xáo trộn bởi dòng chảy du lịch.

Nhịp sống chậm tại Campuchia

Rời Việt Nam, hành trình tiếp tục đưa du khách đến Phnom Penh và neo lại 3 đêm. Khi tàu cập bến vào lúc hoàng hôn, Hoàng cung dần lên đèn bên dòng sông, tạo nên khung cảnh đặc trưng của thủ đô Campuchia.

Những ngày tiếp theo mở ra bằng các hành trình khám phá giàu màu sắc: từ Bảo tàng Quốc gia Campuchia với những lớp trầm tích văn hóa, đến khu chợ trung tâm nhộn nhịp, nơi nhịp sống hiện lên qua từng gian hàng.

Khi đêm xuống, thành phố khoác lên mình vẻ khác lạ. Du khách ngồi trên những chiếc tuk-tuk len lỏi qua các con phố, cảm nhận Phnom Penh bằng tất cả giác quan. Xen giữa đó là những trải nghiệm ẩm thực đa dạng, từ hương vị quen thuộc đến các món ăn bản địa đậm đà, như một cách chạm vào đời sống thường nhật của người dân nơi đây.

Khách du lịch đi bộ cùng hướng dẫn viên bên ngoài Cung điện Hoàng gia Campuchia vào tháng 3/2020. Ảnh: Reuters.

Một điểm dừng đáng chú ý trên hành trình là cố đô Oudong, cách Phnom Penh khoảng 40 km. Không gian nơi đây trầm lắng, những ngôi chùa nằm rải rác trên sườn đồi như tách biệt khỏi nhịp sống thường nhật. Trong sự tĩnh tại ấy, du khách có thể nhận lời chúc phúc từ các nhà sư hoặc dừng lại đôi chút để trò chuyện với những người đang lưu trú, cảm nhận một đời sống tâm linh giản dị mà sâu sắc.

Hành trình tiếp tục đến Kampong Cham, nơi nhịp sống trôi chậm giữa những cánh đồng rộng mở. Hai ngọn đồi Phnom Pros và Phnom Srey quy tụ nhiều ngôi chùa, bao quanh bởi không gian xanh.

Tại đây, du khách có thể băng qua cây cầu tre truyền thống để đến đảo Koh Paen, đây là nơi người dân địa phương nghỉ ngơi vào cuối ngày. Võng mắc ven sông, quầy hàng nhỏ và ánh hoàng hôn tạo nên không gian yên bình. Những lời chào “susadei” (tiếng người Khmer, Campuchia) mở ra các cuộc trò chuyện thân thiện, giản dị.

Trước khi kết thúc hành trình, du khách ghé thăm các hợp tác xã dệt lụa. Trong những ngôi nhà gỗ, khung cửi vẫn hoạt động theo phương thức truyền thống. Những dải lụa nhiều màu sắc treo từ xà nhà, phản ánh một nghề thủ công được gìn giữ qua nhiều thế hệ.

Không gian bên trong một phòng thuộc con tàu du lịch trên sông Mekong. Tàu có nhiều hạng phòng, thiết kế theo tiêu chuẩn khách sạn. Ảnh: Viking.

Cùng với Viking Saigon, tàu Viking Tonle được thiết kế phục vụ riêng hải trình trên sông Mekong. Giá cho hành trình trọn gói dao động 4.000- 6.000 USD /khách, tùy thời điểm khởi hành và hạng phòng.

Theo báo cáo của Cục Thống kê, quý I, Việt Nam đón 6,76 triệu lượt khách quốc tế, trong đó đường hàng không chiếm hơn 80%, bỏ xa đường bộ (15,5%) và đường thủy chỉ khoảng 2,2%. Dù chiếm tỷ trọng nhỏ, khách đến bằng đường thủy chủ yếu thuộc phân khúc du thuyền, mang tính trải nghiệm và giá trị chi tiêu cao.