Campuchia đón lượng khách 'đông chưa từng có' dịp Tết Khmer

Sự bùng nổ du lịch trong dịp Tết Khmer giúp Campuchia lập kỷ lục mới, phản ánh đà phục hồi mạnh mẽ của ngành du lịch nước này sau giai đoạn khó khăn.

Du khách tham quan quần thể đền Angkor Wat ở Siem Reap, Campuchia. Ảnh: SCMP.

Bộ Du lịch Campuchia ghi nhận hơn 21 triệu lượt khách trong dịp Tết Khmer kéo dài 3 ngày từ 14-16/4. Trong đó, khoảng 1,14 triệu lượt khách nội địa lưu trú qua đêm; 19,9 triệu lượt khách đi về trong ngày và hơn 71.000 lượt khách quốc tế. Con số này phản ánh sự gia tăng mạnh mẽ của nhu cầu du lịch trong kỳ nghỉ lễ, Khmer Times đưa tin.

Tạp chí Travel and Tour World (TTW) cho biết nguồn khách quốc tế đến Campuchia trong dịp này chủ yếu từ các nước châu Á như: Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái Lan, Trung Quốc và Việt Nam. Các thị trường này đóng vai trò quan trọng trong việc tạo nên dòng khách quốc tế đa dạng, trải nghiệm văn hóa, lễ hội và các điểm tham quan nổi bật của Campuchia.

Trong đó, du khách từ Trung Quốc tiếp tục là một trong những nguồn khách lớn, trong khi Thái Lan và Việt Nam có lợi thế về khoảng cách địa lý, đóng góp lượng lớn khách đi ngắn ngày. Du khách Hàn Quốc và Nhật Bản cũng gia tăng đáng kể, phản ánh xu hướng quan tâm ngày càng lớn đối với du lịch Đông Nam Á.

5 ĐỊA PHƯƠNG HÚT KHÁCH DỊP TẾT KHMER TẠI CAMPUCHIA Nguồn: Bộ Du lịch Campuchia Nhãn Phnom Penh Kampong Cham Prey Veng Siem Reap Kampong Speu Lượt khách Triệu lượt 4.4 4.17 2.32 1.79 1.71

5 địa phương thu hút đông du khách nhất gồm: Phnom Penh, Kampong Cham, Prey Veng, Siem Reap và Kampong Speu.

Thủ đô Phnom Penh dẫn đầu với khoảng 4,4 triệu lượt khách, trở thành trung tâm của các hoạt động lễ hội. Thành phố tổ chức nhiều sự kiện quy mô lớn tại 6 địa điểm chính, trong đó khu vực sân bay quốc tế cũ được tận dụng làm không gian tổ chức trò chơi truyền thống.

Các hoạt động mừng Tết Khmer diễn ra tại toàn bộ 14 quận và nhiều chùa địa phương, tạo điều kiện để người dân và du khách tham gia lễ hội ngay tại khu dân cư. Sự kiện Nokor Sangkranta được đánh giá cao nhờ tổ chức bài bản, không ghi nhận sự cố lớn về an ninh trong suốt thời gian diễn ra.

Trong khi đó, Siem Reap - nơi có quần thể Angkor Wat - đón khoảng 1,79 triệu lượt khách, tiếp tục là điểm đến kết hợp giữa di sản văn hóa và du lịch hiện đại. Kampong Cham và Prey Veng thu hút du khách nhờ không gian lễ hội mang đậm nét truyền thống, còn Kampong Speu hấp dẫn với cảnh quan thiên nhiên và trải nghiệm yên tĩnh.

Du khách tham quan đền Angkor Wat tại Khu di tích khảo cổ Angkor, tỉnh Siem Reap, Campuchia. Ảnh: Xinhua.

TTW nhận định lượng khách kỷ lục trong dịp Tết Khmer được xem là minh chứng rõ rệt cho đà phục hồi của ngành du lịch Campuchia sau những biến động toàn cầu. Sự kết hợp giữa các sự kiện đô thị quy mô lớn và hoạt động văn hóa truyền thống tại địa phương đã tạo nên sức hút đa dạng, đáp ứng nhiều nhóm du khách.

Giới chức Campuchia cho biết thành công của mùa lễ hội đến từ sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền địa phương, Bộ Du lịch và các bên liên quan, giúp đảm bảo an ninh, trật tự và vận hành hiệu quả trong bối cảnh lượng khách tăng cao.

Các chuyên gia nhận định việc cân bằng giữa bảo tồn giá trị truyền thống và phát triển sản phẩm du lịch mới sẽ là yếu tố then chốt giúp Campuchia duy trì đà tăng trưởng bền vững, đồng thời đóng góp vào sự phục hồi chung của du lịch khu vực.