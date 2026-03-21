Nghịch lý du lịch Campuchia

  Thứ bảy, 21/3/2026 07:13 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Doanh thu du lịch của Campuchia năm 2025 tăng 6,6% so với năm trước, tuy nhiên lượng khách quốc tế lại giảm. Quốc gia này đối mặt nhiều thách thức khôi phục niềm tin du khách.

Campuchia anh 1

Du khách tham quan quần thể đền Angkor Wat ở Siem Reap, Campuchia. Ảnh: SCMP.

Theo báo cáo của Bộ Du lịch Campuchia công bố ngày 18/3, ngành du lịch nước này đạt doanh thu 3,87 tỷ USD trong năm 2025, tăng 6,6% so với mức 3,63 tỷ USD của năm 2024, theo Cambodianess.

Tuy nhiên, lượng khách quốc tế đến quốc gia Đông Nam Á này giảm gần 17%, xuống còn 5,57 triệu lượt, so với 6,7 triệu lượt năm 2024.

Bộ trưởng Du lịch Huot Hak cho biết Campuchia là điểm đến "an toàn và thân thiện". Ông cũng nhấn mạnh Chính phủ đã triển khai các biện pháp nhằm ngăn chặn tội phạm, nhất là lừa đảo trực tuyến, để củng cố niềm tin của du khách.

Trong nỗ lực phục hồi ngành du lịch, Campuchia đặt mục tiêu nâng cao chất lượng điểm đến. Bộ trưởng Huot Hak kêu gọi các địa phương cải thiện môi trường, hạ tầng và dịch vụ, đồng thời khai thác thêm tiềm năng du lịch mới. Chính quyền được khuyến khích tăng cường quảng bá trên mạng xã hội, tổ chức sự kiện và đổi mới cách tiếp cận thị trường.

Campuchia anh 2

Du khách thưởng ngoạn làng chài nổi Kampong Phluk ở tỉnh Siem Reap, Campuchia. Ảnh: Cambodianess.

Bà Chhay Sivlin, Chủ tịch Hiệp hội Lữ hành Campuchia (CATA), cho rằng cần xử lý trực diện các lo ngại về lừa đảo trực tuyến, mở rộng miễn thị thực và đơn giản hóa thủ tục e-visa.

Bà cũng đề xuất phát triển thêm sản phẩm nông nghiệp, thủ công mỹ nghệ để du khách có thể trải nghiệm ẩm thực đa dạng và mang về các sản phẩm địa phương. Ngoài Angkor Wat, Campuchia được khuyến nghị đẩy mạnh du lịch thiên nhiên, mạo hiểm, đa dạng hóa dịch vụ lưu trú, vận chuyển và ẩm thực.

Ông Kim Minea, Giám đốc điều hành Hội đồng Du lịch Campuchia (CTB), nhấn mạnh vai trò của các chuyến khảo sát thực tế dành cho doanh nghiệp lữ hành, báo chí và nhà sáng tạo nội dung nhằm thu hẹp khoảng cách giữa hình ảnh và trải nghiệm thực tế.

Chiến lược năm 2026 của Campuchia tập trung vào hợp tác, quảng bá và tăng hiện diện trên thị trường quốc tế. Trong đó, du lịch điện ảnh được xác định là một hướng đi quan trọng, với việc hỗ trợ các dự án trong và ngoài nước nhằm quảng bá cảnh quan, văn hóa và con người.

Campuchia anh 3

Hướng dẫn viên Campuchia giúp du khách Trung Quốc chụp ảnh tại quần thể đền Angkor Wat, tỉnh Siem Reap. Ảnh: Phal Sophanith.

Các chiến dịch truyền thông số và hợp tác với nhà sáng tạo nội dung được kỳ vọng giúp tiếp cận nhóm du khách trẻ và duy trì sự quan tâm tại các thị trường trọng điểm.

Hội đồng Du lịch Campuchia cũng sẽ tăng cường tham gia các hội chợ, triển lãm và chương trình xúc tiến ở nước ngoài nhằm khôi phục các thị trường nguồn.

Giới chuyên gia nhận định những nỗ lực này sẽ quyết định liệu du lịch Campuchia trong năm 2026 chỉ phục hồi ngắn hạn hay có thể tạo ra bước chuyển bền vững trong dài hạn.

Campuchia tổ chức concert Kpop trấn an du khách

Bộ trưởng Du lịch Campuchia tận dụng dịp tổ chức đại nhạc hội Hàn Quốc tại Phnom Penh để trấn an du khách quốc tế. Quốc gia này khẳng định "vẫn là điểm đến an toàn và thân thiện".

05:49 16/3/2026

Một vụ bắt cóc có thể khiến 30% du khách hủy chuyến đến Campuchia

Thủ tướng Campuchia cho biết chỉ một vụ bắt cóc gây chết người lan truyền trên mạng xã hội cũng có thể khiến 30% du khách hủy chuyến đến nước này.

14:48 9/3/2026

Rất khó thuyết phục du khách quay lại Campuchia

Ngành du lịch Campuchia cho biết ưu tiên hàng đầu là giải quyết lo ngại về an toàn của du khách, tuy nhiên các công ty lữ hành cho rằng "cần thời gian để khôi phục niềm tin".

05:59 2/3/2026

Đan Châu

