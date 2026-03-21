Nghịch lý du lịch Campuchia

Doanh thu du lịch của Campuchia năm 2025 tăng 6,6% so với năm trước, tuy nhiên lượng khách quốc tế lại giảm. Quốc gia này đối mặt nhiều thách thức khôi phục niềm tin du khách.

Theo báo cáo của Bộ Du lịch Campuchia công bố ngày 18/3, ngành du lịch nước này đạt doanh thu 3,87 tỷ USD trong năm 2025, tăng 6,6% so với mức 3,63 tỷ USD của năm 2024, theo Cambodianess.

Tuy nhiên, lượng khách quốc tế đến quốc gia Đông Nam Á này giảm gần 17%, xuống còn 5,57 triệu lượt, so với 6,7 triệu lượt năm 2024.

Bộ trưởng Du lịch Huot Hak cho biết Campuchia là điểm đến "an toàn và thân thiện". Ông cũng nhấn mạnh Chính phủ đã triển khai các biện pháp nhằm ngăn chặn tội phạm, nhất là lừa đảo trực tuyến, để củng cố niềm tin của du khách.

Trong nỗ lực phục hồi ngành du lịch, Campuchia đặt mục tiêu nâng cao chất lượng điểm đến. Bộ trưởng Huot Hak kêu gọi các địa phương cải thiện môi trường, hạ tầng và dịch vụ, đồng thời khai thác thêm tiềm năng du lịch mới. Chính quyền được khuyến khích tăng cường quảng bá trên mạng xã hội, tổ chức sự kiện và đổi mới cách tiếp cận thị trường.

Bà Chhay Sivlin, Chủ tịch Hiệp hội Lữ hành Campuchia (CATA), cho rằng cần xử lý trực diện các lo ngại về lừa đảo trực tuyến, mở rộng miễn thị thực và đơn giản hóa thủ tục e-visa.

Bà cũng đề xuất phát triển thêm sản phẩm nông nghiệp, thủ công mỹ nghệ để du khách có thể trải nghiệm ẩm thực đa dạng và mang về các sản phẩm địa phương. Ngoài Angkor Wat, Campuchia được khuyến nghị đẩy mạnh du lịch thiên nhiên, mạo hiểm, đa dạng hóa dịch vụ lưu trú, vận chuyển và ẩm thực.

Ông Kim Minea, Giám đốc điều hành Hội đồng Du lịch Campuchia (CTB), nhấn mạnh vai trò của các chuyến khảo sát thực tế dành cho doanh nghiệp lữ hành, báo chí và nhà sáng tạo nội dung nhằm thu hẹp khoảng cách giữa hình ảnh và trải nghiệm thực tế.

Chiến lược năm 2026 của Campuchia tập trung vào hợp tác, quảng bá và tăng hiện diện trên thị trường quốc tế. Trong đó, du lịch điện ảnh được xác định là một hướng đi quan trọng, với việc hỗ trợ các dự án trong và ngoài nước nhằm quảng bá cảnh quan, văn hóa và con người.

Các chiến dịch truyền thông số và hợp tác với nhà sáng tạo nội dung được kỳ vọng giúp tiếp cận nhóm du khách trẻ và duy trì sự quan tâm tại các thị trường trọng điểm.

Hội đồng Du lịch Campuchia cũng sẽ tăng cường tham gia các hội chợ, triển lãm và chương trình xúc tiến ở nước ngoài nhằm khôi phục các thị trường nguồn.

Giới chuyên gia nhận định những nỗ lực này sẽ quyết định liệu du lịch Campuchia trong năm 2026 chỉ phục hồi ngắn hạn hay có thể tạo ra bước chuyển bền vững trong dài hạn.