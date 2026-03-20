Quan Không Gờ, chàng trai đi hơn 100 khu chợ khắp Việt Nam

Từ khu chợ nhỏ thuộc Vĩnh Long nơi sinh ra, Lê Nhựt Quan đã đi qua hơn 100 khu chợ truyền thống, ghi lại một nếp sống rất "đời" đang dần đổi thay theo thời gian.

Quan đã thực hiện dự án "Thử thách 100k" với hơn 100 chợ khắp Việt Nam trong 2 năm.

"30 năm nữa, chợ truyền thống sẽ đi về đâu?" - câu hỏi được Lê Nhựt Quan (sinh năm 2001, quê Vĩnh Long) đặt ra sau hành trình 2 năm rong ruổi qua hơn 100 khu chợ trên khắp Việt Nam, khi những gì anh chứng kiến dần khiến ký ức quen thuộc về chợ trở nên khác đi.

Trong bối cảnh nhịp sống ngày càng nhanh, các lựa chọn tiêu dùng hiện đại như siêu thị, trung tâm thương mại hay mua sắm trực tuyến đang dần trở thành thói quen phổ biến. Quan cho rằng điều này sẽ khiến vai trò của chợ truyền thống thay đổi theo thời gian. Những khu chợ từng đông đúc có thể sẽ thưa dần, thậm chí chỉ còn tồn tại ở một số khu vực quen thuộc.

"Tôi nghĩ chợ sẽ không biến mất, nhưng sẽ không còn nhiều như bây giờ", anh nói.

Lê Nhựt Quan, hay còn được biết đến với tên gọi Quan Không Gờ, là một vlogger chuyên sáng tạo nội dung về ẩm thực và đời sống. Anh gây chú ý với series Thử thách 100k ghi lại hành trình trải nghiệm ăn uống tại các khu chợ truyền thống khắp Việt Nam với chi phí giới hạn.

Ở mỗi khu chợ cho Quan trải nghiệm khác nhau về nét văn hóa, song đều có chung một cảm xúc gần gũi, thân thương từ những con người hồn hậu, chân chất.

Sinh ra và lớn lên trong một khu chợ nhỏ ở Vĩnh Long, Quan không xem chợ đơn thuần là nơi buôn bán, mà là nơi nuôi dưỡng cả tuổi thơ và cách anh nhìn về cuộc sống. Mẹ anh từng làm nhiều nghề trong chợ, từ bán đồ ăn, nước uống đến những món nhỏ lặt vặt theo mùa. Còn Quan, từ khi còn rất nhỏ, đã quen với việc theo chân mẹ, phụ bưng bê, mời khách, rồi rong chơi giữa những sạp hàng san sát.

“Tuổi thơ của tôi không có khái niệm đi chơi ở đâu xa. Mọi thứ đều ở trong chợ. Bạn bè, trò chơi, bữa ăn… tất cả đều gắn với chợ”, anh kể với Tri Thức - Znews.

Trong ký ức của Quan, chợ luôn là một không gian sống động, đông đúc, ồn ào nhưng ấm áp, nơi mà chỉ cần bước vào là có thể nghe đủ thứ âm thanh, từ tiếng rao đến những câu chuyện đời thường rất đỗi quen thuộc.

Chính nền tảng ký ức đó đã thôi thúc anh bắt đầu hành trình đi qua hơn 100 khu chợ truyền thống trên khắp Việt Nam trong hơn 2 năm qua.

Lúc ngẫu hững các cô, bác tiểu thương trong chợ giải trí bằng vài điệu nhảy.

Tuy nhiên, càng đi nhiều, Quan càng nhận ra một thực tế: chợ truyền thống đang dần thay đổi theo hướng lặng lẽ, thưa vắng hơn. Những khu chợ từng đông đúc nay không còn giữ được nhịp sống cũ. Người bán ít đi, người mua cũng thưa dần. Có những nơi anh quay lại sau một thời gian, thậm chí đã không còn tồn tại.

“Có cảm giác như tôi quay lại tìm một phần ký ức của mình, nhưng nó không còn ở đó nữa”, Quan chia sẻ.

Theo Quan, điều làm nên giá trị của chợ không nằm ở việc mua bán, mà nằm ở “chất người”. Đó là những mối quan hệ thân quen, là sự cởi mở, là những câu chuyện có thể bắt đầu chỉ từ một lời hỏi han.

“Ở chợ, bạn không chỉ mua đồ. Bạn còn được nghe kể chuyện, được chỉ chỗ ăn ngon, được mời ngồi lại ăn cùng. Những điều đó, siêu thị hay trung tâm thương mại không thể có được”, anh nói.

Tuổi thơ của chàng trai đến từ miền Tây gắn liền với khu chợ gần nhà.

Trong hành trình của mình, Quan chứng kiến không ít khoảnh khắc đáng nhớ. Có lần, một cô bán nước giữa chợ bất ngờ cất giọng hát, cả khu chợ dừng lại lắng nghe rồi vỗ tay. Hay những bữa cơm vội, nơi anh được các tiểu thương mời ngồi ăn cùng như người trong nhà. Những điều giản dị ấy, theo chàng trai trẻ, chính là thứ khiến chợ luôn có một sức hút rất riêng.

Chính vì vậy, Quan cho biết mỗi video không chỉ là một sản phẩm nội dung, mà còn là cách anh kể lại những câu chuyện đời sống theo cách gần gũi, dễ chạm đến người xem. Từ những gì anh ghi lại, hình ảnh chợ truyền thống cũng trở nên sống động và gần hơn với nhiều người, đặc biệt là người trẻ.

Thông qua những hành trình, Quan cũng mong muốn lan tỏa một góc nhìn tích cực hơn: chợ vẫn luôn có chỗ đứng riêng, với những giá trị mà không gian hiện đại khó có thể thay thế. Và chính việc được trải nghiệm, được lắng nghe, được hòa vào nhịp sống trực tiếp sẽ giúp mỗi người cảm nhận rõ hơn điều đó.

“Chỉ cần có dịp đi đâu đó, nếu có thể, hãy ghé chợ một lần”, anh chia sẻ.