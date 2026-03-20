Nơi quay bộ phim điện ảnh cuộc đời Nam Phương Hoàng hậu

Dự án điện ảnh "Hoàng hậu cuối cùng" kể về cuộc đời Nam Phương Hoàng hậu khởi quay tại Huế từ ngày 20/3, đưa nhiều di tích của Đại nội Huế lên màn ảnh.

Điện Kiến Trung, bối cảnh chính của bộ phim điện ảnh "Hoàng hậu cuối cùng".

Ngày 20/3, dự án điện ảnh Hoàng hậu cuối cùng chính thức bấm máy sau 6 năm ấp ủ. Phim khởi quay tại cố đô Huế, nơi gắn với câu chuyện tình có thật giữa Nam Phương Hoàng hậu và vua Bảo Đại.

Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cho biết đã phối hợp đơn vị sản xuất để hỗ trợ đoàn làm phim khai thác bối cảnh cung đình triều Nguyễn. Thời gian ghi hình từ 20/3-20/4 tại nhiều địa điểm như: Đại nội Huế, Cung An Định, Lăng vua Tự Đức và cửa Quảng Đức.

Trong thời gian này, một số khu vực tham quan có thể được điều tiết hoặc hạn chế tiếp cận tạm thời để phục vụ ghi hình. Trung tâm khuyến nghị du khách theo dõi hướng dẫn tại các điểm tham quan, phối hợp với lực lượng điều phối để đảm bảo hành trình an toàn, thuận lợi.

Đại diện đơn vị cho biết việc quay phim là cơ hội để quảng bá hình ảnh di sản Huế tới công chúng trong và ngoài nước thông qua điện ảnh.

Bên trong điện Kiến Trung, từng là nơi sinh hoạt của vua Bảo Đại và Nam Phương Hoàng Hậu.

Hoàng hậu cuối cùng lấy bối cảnh chủ yếu tại điện Kiến Trung từng là nơi sinh hoạt của vua Bảo Đại và Nam Phương Hoàng Hậu. Đây là một tòa lầu hai tầng kể cả tầng trệt xây trên một nền cao, cao hơn tất cả kiến trúc khác trong Đại nội.

Điện có 3 bậc cấp cao và rộng, dẫn lên sân rộng và dài, lát gạch ca-rô của Pháp rồi mới tới nền chính. Ngoài đại sảnh, còn có phòng khách, phòng làm việc của vua, phòng ăn, phòng ngủ, phòng giải trí, phòng để dụng cụ thể thao, cả phòng hớt tóc, phòng giặt ủi, nhà bếp với kiểu lò bếp Tây.

Theo ghi chép, khi vua Bảo Đại lập gia đình, tất cả vợ chồng con cái đều sống tập trung trên lầu điện Kiến Trung, chứ không phân tán ở các cung các điện như thời các vua trước.

Ngoài điện Kiến Trung, nhiều công trình khác như điện Thái Hòa, Diên Thọ Cung, Trường Sanh Cung, Thái Bình Lâu… cũng sẽ được tái hiện bối cảnh giai đoạn 1930-1945. Ngoài Huế, phim còn ghi hình tại Đà Lạt, Buôn Ma Thuột và vùng Chabrignac (Pháp) nơi Hoàng hậu Nam Phương sống những năm cuối đời.

Kinh thành Huế với phía trước là Ngọ Môn, phía sau là điện Thái Hòa.

Hoàng hậu cuối cùng do đạo diễn Bảo Nhân và Nam Cito thực hiện, lấy cảm hứng từ tiểu thuyết Tình sử Nam Phương Hoàng hậu của Trần Thị Hảo và công trình nghiên cứu lịch sử của Lê Lan Khanh.

Bộ phim kể về hơn 10 năm sống trong Tử Cấm Thành của Nam Phương Hoàng hậu, từ những năm tháng hạnh phúc đến biến động khi hoàng gia rời Đại nội Huế.

Bên cạnh hoạt động hỗ trợ ghi hình, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế triển khai chương trình miễn phí tham quan Quần thể di tích Cố đô vào ngày 26/3 cho công dân Việt Nam, nhân kỷ niệm Ngày Giải phóng thành phố Huế (26/3/1975).

