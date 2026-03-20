Vì sao khách Australia đổ xô đến Việt Nam?

Việt Nam là một trong 2 thị trường tăng trưởng nhanh nhất đối với khách Australia, nhờ sự kết hợp giữa văn hóa bản địa, thiên nhiên đa dạng, ẩm thực phong phú và chi phí hợp lý.

Jack (áo xanh, du khách Australia) dạo chơi chợ Bến Thành, TP.HCM, đầu năm 2024. Ảnh: Linh Huỳnh.

Ngày 20/3, Sydney Morning Herald (SMH) nhận định sức hút của châu Á với du khách Australia đang tăng mạnh khi khu vực này chiếm 6/10 điểm đến được ghé thăm nhiều nhất trong năm qua. Indonesia dẫn đầu bảng xếp hạng nhờ sức hấp dẫn của Bali, tiếp theo là Nhật Bản (thứ 3), Trung Quốc (thứ 5) và Thái Lan (thứ 6). Ấn Độ và Việt Nam lần lượt xếp thứ 8 và 9.

Giới quan sát dự báo Việt Nam sẽ tiếp tục thăng hạng trong năm tới, cùng với Sri Lanka, khi đây là hai thị trường tăng trưởng nhanh nhất đối với khách Australia.

Trên thực tế, Australia nằm trong top 10 thị trường nguồn lớn nhất của du lịch Việt Nam, trong khi Việt Nam nằm trong top 20 thị trường khách quốc tế của Australia. Năm 2025, Việt Nam đón khoảng 550.000 lượt khách Australia, tăng khoảng 12% so với năm 2024. Trong khi đó, gần 200.000 lượt khách Việt Nam đến Australia.

TỔNG LƯỢNG KHÁCH AUSTRALIA ĐẾN VIỆT NAM TỪ NĂM 2015-2025 Nguồn: Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Nhãn 2015 2016 2017 2018 2019 2020 (Covid-19) 2021 (Covid-19) 2022 2023 2024 2025 Lượt khách Lượt khách 323.792 320.678 370.438 386.934 383.511 0 0 144.736 390.087 490.88 548.471

Sức hút

SMH đánh giá Việt Nam đang trở thành điểm đến đáng nhớ khi nhiều du khách cho biết họ bị cuốn hút bởi văn hóa bản địa, thiên nhiên đa dạng, ẩm thực phong phú và sự thân thiện của người dân.

"Việt Nam và Nhật Bản là hai điểm đến mà người dân Australia đang yêu thích, có nhiều điểm tương đồng nhưng Việt Nam dễ tiếp cận hơn và chi phí hợp lý hơn", tờ báo nhận xét.

Việt Nam hấp dẫn nhờ sự đa dạng của trải nghiệm, từ núi rừng và không gian văn hóa Sa Pa; phố cổ, ẩm thực và nhịp sống Hà Nội; vịnh Hạ Long với cảnh quan độc đáo; miền Tây sông nước cùng các chợ nổi; các bãi biển ở miền Trung; khí hậu mát mẻ tại Đà Lạt; đến nhịp sống sôi động tại TP.HCM.

Lợi thế chi phí hấp dẫn khách du lịch cũng được tờ báo Australia nhấn mạnh. Nhiều dịch vụ cao cấp tại Việt Nam có giá thấp hơn đáng kể so với các điểm đến khác trong khu vực. Ẩm thực đa dạng và dễ tiếp cận, từ phở, cà phê, bánh xèo, ốc đến các món miền sông nước, là trải nghiệm khiến du khách muốn quay lại.

Nhóm du khách Australia thưởng thức đồ uống tại một thương hiệu trà đặc sản tại TP.HCM năm 2024. Ảnh: Linh Huỳnh.

SMH còn ghi nhận sự sống động và cởi mở của các đô thị Việt Nam. Dân số trẻ tham gia nhiều hoạt động kinh doanh, học tập và di chuyển, tạo nên bầu không khí năng động khác biệt. Nhiều du khách sau chuyến đi đầu tiên nhận ra Việt Nam là điểm đến lý tưởng, hội tụ đủ yếu tố như: dễ di chuyển, chi phí hợp lý và luôn có trải nghiệm mới.

Trong đó, Hà Nội được lựa chọn là "điểm đến không thể bỏ lỡ". Thành phố có nhiều điểm tham quan nổi bật, từ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đến Hoàng thành Thăng Long. Du khách có thể cảm nhận trọn vẹn thủ đô bằng cách dạo bước qua các khu phố giàu bản sắc như phố cổ và hồ Tây.

Du khách dậy sớm có thể hòa mình vào nhịp sống địa phương quanh hồ Gươm hoặc bắt đầu ngày mới tại các quán cà phê vốn là trải nghiệm quen thuộc nhưng khó quên.

Hà Nội còn hấp dẫn với những đại lộ rợp bóng cây xen lẫn các con ngõ nhỏ đậm chất Á Đông. Ẩm thực là điểm nhấn không thể bỏ qua, từ món ăn đường phố đến nhà hàng sang trọng trên cao. Đây được xem là một trong những "thủ phủ ẩm thực" của thế giới.

Một trải nghiệm đặc biệt khác là phố cà phê đường tàu với con ngõ dài khoảng 400 m, nơi tàu hỏa chạy sát hai bên nhà dân, tạo nên khung cảnh độc đáo thu hút du khách quốc tế.

Du khách quốc tế đổ xô check-in phố cà phê đường tàu ở Hà Nội, tháng 7/2025. Ảnh: Châu Sa.

Tiềm năng

Bên lề Diễn đàn Du lịch ASEAN (ATF) 2026, ông Michael Helleman, Trưởng Ban Du lịch và Kinh tế Khách du lịch, Cơ quan Thương mại và Đầu tư Chính phủ Úc (Austrade), đánh giá sự tăng trưởng ấn tượng của du lịch hai chiều phản ánh rõ sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế Việt Nam.

Việt Nam được xem là thị trường đầy tiềm năng đối với Australia, trong khi cũng trở thành điểm đến hấp dẫn của du khách Australia. Ông nhấn mạnh hợp tác hai nước đang phát triển tốt, được củng cố bởi cộng đồng người Việt tại Australia, đặc biệt tại Sydney, cùng sự tham gia tích cực của các doanh nhân trong lĩnh vực du lịch.

Theo Bà Tanya Bowes, Trưởng Ban Quan hệ Doanh nghiệp, cơ quan du lịch Australia, Việt Nam trở thành thị trường tăng trưởng mới của du lịch Australia năm 2025, nâng tổng số thị trường trọng điểm từ 15 lên 16.

Austrade đã triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ thị trường Việt Nam, phát triển thêm các sản phẩm phù hợp với xu hướng du lịch cộng đồng, du lịch thiên nhiên và du lịch bền vững.

Henry (trái, du khách Australia) mua sắm tại một local brand ở TP.HCM. Ảnh: Linh Huỳnh.

Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Nguyễn Trùng Khánh nhấn mạnh tiềm năng hợp tác lớn giữa Việt Nam và Australia trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là du lịch và giáo dục. Ông đề xuất tăng cường phối hợp giữa hai bên và ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác du lịch.

Cục trưởng cũng đề nghị triển khai các dự án nâng cao năng lực cho doanh nghiệp lữ hành Việt Nam. Hai bên nên phối hợp tổ chức các roadshow quảng bá du lịch Việt Nam tại Australia.

"Ngoài ra, Việt Nam cần học hỏi kinh nghiệm phát triển du lịch cộng đồng, du lịch xanh, thống kê và nghiên cứu du lịch, những thế mạnh nổi bật của ngành du lịch Australia", ông Nguyễn Trùng Khánh nói.