Cảnh báo khi du khách liên tục trượt ngã trên núi Yên Tử

Du khách liên tục trượt ngã, ngất xỉu khi leo núi Yên Tử trong thời gian gần đây. Ban quản lý khuyến cáo du khách thận trọng khi di chuyển trên tuyến đường núi trơn trượt.

Du khách thập phương hành hương về chùa Đồng trên đỉnh Yên Tử ngày 19/2 (mùng 3 Tết). Ảnh: Chùa Yên Tử.

Sáng 18/4, Trung tâm Bảo tồn di sản Yên Tử thuộc Ban Quản lý Di sản thế giới vịnh Hạ Long - Yên Tử (Quảng Ninh) phối hợp sơ cứu kịp thời nam du khách trượt chân khi leo núi Yên Tử. Lực lượng cứu hộ cùng đội ngũ y tế và các thành viên trong đoàn đưa nạn nhân xuống núi, chuyển tới cơ sở y tế gần nhất để tiếp tục điều trị.

Một tháng trước, đơn vị này cũng đã sơ cứu một du khách bị trượt ngã khi di chuyển bằng đường bộ trong khu di tích. Theo lực lượng chức năng, địa hình dốc và nền đá trơn là nguyên nhân chính dẫn đến các sự cố.

Chiều 4/3, nữ du khách 21 tuổi, trú tại Hải Phòng, ngất xỉu khi di chuyển từ chùa Giải Oan lên chùa Hoa Yên. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, các đơn vị đã tiến hành sơ cứu. Qua thăm khám ban đầu, bệnh nhân được chẩn đoán rối loạn hô hấp và dị ứng, sau đó xin chuyển về Hải Phòng điều trị.

Ban Quản lý Di sản thế giới vịnh Hạ Long - Yên Tử cảnh báo vào mùa xuân, thời tiết tại di tích Yên Tử thường ẩm ướt, có sương mù, khiến nền đá trên các tuyến leo núi dễ trơn trượt. Du khách nên lựa chọn giày có độ bám tốt, di chuyển cẩn trọng để đảm bảo an toàn. Trong trường hợp khẩn cấp, du khách có thể liên hệ đường dây hỗ trợ để được trợ giúp kịp thời.

Các cơ quan chức năng phối hợp đưa du khách trượt ngã xuống núi an toàn, sáng 18/4. Ảnh: Đơn vị cung cấp.

Khu di tích và danh thắng Yên Tử nằm trên địa bàn Quảng Ninh, trải rộng trên diện tích khoảng 9.295 ha, gồm hai cụm chính. Cụm dọc tuyến đường từ Dốc Đỏ đến bến xe Giải Oan bao gồm các công trình như chùa Trình, chùa Suối Tắm, chùa Cầm Thực, chùa Lân (Thiền viện Trúc Lâm). Cụm trung tâm kéo dài từ chùa Giải Oan đến chùa Đồng.

Trong đó, các điểm như chùa Hoa Yên và Thiền viện Trúc Lâm Yên Tử thuộc quần thể di tích Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc đã được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới vào tháng 7/2025. Trước đó, khu di tích được xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt từ năm 2012.

Năm 2026, Yên Tử đặt mục tiêu đón ít nhất một triệu lượt khách. Chính sách miễn phí tham quan và trông giữ xe trong giai đoạn 2026-2028 được kỳ vọng sẽ góp phần thu hút du khách, đồng thời quảng bá hình ảnh điểm đến.

Theo số liệu từ ngành du lịch, trong 3 tháng đầu năm, Quảng Ninh đón khoảng 6,275 triệu lượt khách, gồm 4,9 triệu khách nội địa và 1,38 triệu khách quốc tế, tăng so với cùng kỳ năm trước. Tổng doanh thu từ du lịch ước đạt 15.687 tỷ đồng .

Địa phương đặt mục tiêu đón khoảng 22 triệu lượt khách năm nay, trong đó có 5,2 triệu khách quốc tế, với tổng thu dự kiến đạt khoảng 65.000 tỷ đồng .

