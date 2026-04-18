Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Du lịch

Ảnh du lịch xa xỉ 'tố cáo' giao dịch viên biển thủ hàng nghìn bảng Anh

  Thứ bảy, 18/4/2026 14:27 (GMT+7)
Giao dịch viên của một tổ chức tài chính ở Vương quốc Anh bị đồng nghiệp phát hiện biển thủ tiền của khách hàng lớn tuổi, sau khi khoe khoang những kỳ nghỉ "sặc mùi tiền" trên MXH.

Người phụ nữ đi thuyền tại bờ biển Địa Trung Hải. Ảnh: Kelly Kershaw.

Bà Kelly Kershaw (54 tuổi) đã làm việc tại tổ chức tài chính Nationwide chi nhánh ở miền Trung xứ Wales (Vương quốc Anh) được 18 năm, trở thành giao dịch viên đáng tin cậy, theo tờ The Sun.

Mỗi tháng, bà kiếm được 1.400 bảng Anh, nhưng nền tảng Facebook cho thấy bà đang sống vượt quá khả năng tài chính. Bà còn tuyên bố rằng mình đang tận hưởng cuộc sống bằng những chuyến đi, kèm theo loạt bức ảnh trượt tuyết, chèo thuyền và thám hiểm động vật hoang dã ở châu Phi.

Người phụ nữ này cũng đăng tải hình ảnh đến thăm Paris (Pháp), Tuscany (Italy), các hòn đảo Hy Lạp, Mexico, Indonesia, Dubai, Na Uy... Thậm chí, bà còn sở hữu một chiếc BMW với biển số xe riêng.

Kershaw lái chiếc BMW với biển số xe cá nhân. Ảnh: Andrew Price.

Đồng nghiệp sinh nghi và tố giác khi thấy người phụ nữ này thường xuyên đi du lịch tốn kém. Sau đó, một cuộc điều tra nội bộ bắt đầu vào tháng 10/2024 và bà Kershaw bị nghi ngờ làm giả chữ ký của khách hàng để thực hiện các giao dịch rút tiền mặt mà không có sự đồng ý của khách hàng.

Khi bị triệu tập đến tòa án Caernarfon, bà đã thừa nhận hành vi biển thủ tiền trong năm 2023 và 2024, bởi bản thân "nghiện" mua sắm, thường xuyên cho tiền người ăn xin và trả các hóa đơn sinh hoạt gia đình. Song song đó, bà cũng chi số tiền lớn cho các kỳ nghỉ ở vùng Caribbean và những nơi khác.

Công tố viên Huw Evans cho biết đối tượng khách hàng được nhắm vào là những người về hưu, bao gồm một người 85 tuổi bị đột quỵ, một người đàn ông 49 tuổi bị khuyết tật về trí tuệ và 3 người khác.

Hình ảnh người phụ nữ trượt tuyết ở châu Phi và tham quan kim tự tháp El Castillo (Mexico), Bali (Indonesia). Ảnh: Kelly Kershaw.

Tổ chức tài chính Nationwide sau đó đã bồi thường 8.630 bảng Anh cho các nạn nhân của bà Kershaw để khắc phục hậu quả.

Luật sư bào chữa Michael Strain cho biết bà Kershaw tâm sự rằng thật sự không hiểu điều gì đã khiến mình hành xử sai trái, đến mức đánh đổi công việc, danh tiếng và cả uy tín.

Ngày 8/5, bà Kelly Kershaw sẽ bị tuyên án tại tòa án cấp cao Caernarfon.

Du lịch là để tận hưởng hay sống ảo?

Theo TS Đặng Hoàng Giang - tác giả cuốn sách Vẻ đẹp của cảnh sắc tầm thường - việc chạy theo những gì được cho là đẹp theo tiêu chuẩn số đông đang phá vỡ sự nguyên sơ, gây tổn hại nghiêm trọng đến hệ sinh thái tự nhiên.

Mục Du lịch - Ẩm thực giới thiệu nội dung buổi chia sẻ của tác giả Đặng Hoàng Giang về quan điểm du lịch đang khiến con người quên đi việc tận hưởng vẻ đẹp của thiên nhiên.

> Đọc tiếp: Hệ luỵ của du lịch 'sống ảo'

Nữ diễn viên Itaewon Class đội nón lá, check-in khắp Hội An

Nữ diễn viên Hàn Quốc Kwon Nara từng góp mặt trong bộ phim "Itaewon Class" chia sẻ loạt ảnh dạo phố, đội nón lá và trải nghiệm đời sống địa phương tại Hội An.

11:48 13/4/2026

Du khách kể 3 lần người lạ cho mượn xe, quyết không lấy tiền ở Đà Nẵng

Du khách Hà Nội dự định thuê xe máy khi du lịch Đà Nẵng, nhưng nhiều lần được người dân cho mượn miễn phí, quyết không nhận tiền. Người địa phương nói đây là chuyện thường xảy ra.

4 giờ trước

Phiêu Linh

    Đọc tiếp

    Giam so nguoi tu vong trong le hoi Songkran hinh anh

    Giảm số người tử vong trong lễ hội Songkran

    18 giờ trước 20:20 17/4/2026

    0

    "Bảy ngày nguy hiểm" dịp Songkran ở Thái Lan khép lại với 1.242 vụ tai nạn và 242 người thiệt mạng. Dù vẫn đáng lo ngại, song số liệu năm nay ghi nhận mức giảm đáng kể so với các năm trước.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý