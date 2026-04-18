Ảnh du lịch xa xỉ 'tố cáo' giao dịch viên biển thủ hàng nghìn bảng Anh

Giao dịch viên của một tổ chức tài chính ở Vương quốc Anh bị đồng nghiệp phát hiện biển thủ tiền của khách hàng lớn tuổi, sau khi khoe khoang những kỳ nghỉ "sặc mùi tiền" trên MXH.

Bà Kelly Kershaw (54 tuổi) đã làm việc tại tổ chức tài chính Nationwide chi nhánh ở miền Trung xứ Wales (Vương quốc Anh) được 18 năm, trở thành giao dịch viên đáng tin cậy, theo tờ The Sun.

Mỗi tháng, bà kiếm được 1.400 bảng Anh, nhưng nền tảng Facebook cho thấy bà đang sống vượt quá khả năng tài chính. Bà còn tuyên bố rằng mình đang tận hưởng cuộc sống bằng những chuyến đi, kèm theo loạt bức ảnh trượt tuyết, chèo thuyền và thám hiểm động vật hoang dã ở châu Phi.

Người phụ nữ này cũng đăng tải hình ảnh đến thăm Paris (Pháp), Tuscany (Italy), các hòn đảo Hy Lạp, Mexico, Indonesia, Dubai, Na Uy... Thậm chí, bà còn sở hữu một chiếc BMW với biển số xe riêng.

Đồng nghiệp sinh nghi và tố giác khi thấy người phụ nữ này thường xuyên đi du lịch tốn kém. Sau đó, một cuộc điều tra nội bộ bắt đầu vào tháng 10/2024 và bà Kershaw bị nghi ngờ làm giả chữ ký của khách hàng để thực hiện các giao dịch rút tiền mặt mà không có sự đồng ý của khách hàng.

Khi bị triệu tập đến tòa án Caernarfon, bà đã thừa nhận hành vi biển thủ tiền trong năm 2023 và 2024, bởi bản thân "nghiện" mua sắm, thường xuyên cho tiền người ăn xin và trả các hóa đơn sinh hoạt gia đình. Song song đó, bà cũng chi số tiền lớn cho các kỳ nghỉ ở vùng Caribbean và những nơi khác.

Công tố viên Huw Evans cho biết đối tượng khách hàng được nhắm vào là những người về hưu, bao gồm một người 85 tuổi bị đột quỵ, một người đàn ông 49 tuổi bị khuyết tật về trí tuệ và 3 người khác.

Tổ chức tài chính Nationwide sau đó đã bồi thường 8.630 bảng Anh cho các nạn nhân của bà Kershaw để khắc phục hậu quả.

Luật sư bào chữa Michael Strain cho biết bà Kershaw tâm sự rằng thật sự không hiểu điều gì đã khiến mình hành xử sai trái, đến mức đánh đổi công việc, danh tiếng và cả uy tín.

Ngày 8/5, bà Kelly Kershaw sẽ bị tuyên án tại tòa án cấp cao Caernarfon.