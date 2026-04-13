Nữ diễn viên Itaewon Class đội nón lá, check-in khắp Hội An

  • Thứ hai, 13/4/2026 11:48 (GMT+7)
Nữ diễn viên Hàn Quốc Kwon Nara từng góp mặt trong bộ phim "Itaewon Class" chia sẻ loạt ảnh dạo phố, đội nón lá và trải nghiệm đời sống địa phương tại Hội An.

Tối 12/4, Kwon Nara đăng tải loạt ảnh trên mạng xã hội kèm dòng trạng thái "No reason just happy" (Tạm dịch: Cảm thấy hạnh phúc không lý do gì), ghi lại khoảnh khắc check-in tại Hội An (TP Đà Nẵng). Trong ảnh, nữ diễn viên Hàn Quốc diện váy hai dây màu đen dáng ôm, kết hợp tất trắng và sandal đen. Phong cách tối giản nhưng có điểm nhấn giúp tổng thể trở nên trẻ trung, năng động.

Kwon Nara đi dạo phố cổ, chụp ảnh bên những bức tường vàng đặc trưng của Hội An. Trước đó, ngày 9/4, cô đến Đà Nẵng để thực hiện bộ ảnh cho tạp chí Dazed Korea. Đà Nẵng và Hội An thời gian qua trở thành điểm đến quen thuộc trong các bộ ảnh thời trang của tạp chí này. Tháng 5/2025, Dazed Korea đưa nữ diễn viên đình đám Seo Ye Ji tới đây thực hiện bộ ảnh với chủ đề "một ngày ở thành phố lạ".

Kwon Nara dạo phố tại Hội An, ghi lại nhiều khoảnh khắc đời thường. Nữ diễn viên Itaewon Class xuất hiện với hình ảnh ngồi trên bậc thang dưới ánh nắng, dạo quanh khu chợ, mang đến cảm giác gần gũi, tự nhiên với người hâm mộ.

Cô chụp ảnh trước một nhà hàng tại Hội An. Đây là một trong những địa chỉ nằm trong danh sách Bib Gourmand, hạng mục "ngon, giá hợp lý" do Michelin Guide công bố năm 2025. Thực đơn của nhà hàng gồm các món ăn dân dã như cơm tấm, bún thịt nướng, cùng nhiều món xào, canh đặc trưng miền Trung.

Nữ diễn viên cũng check-in tại khu vực bến sông Hoài, nơi du khách thường ngồi thuyền ngắm cảnh hoặc thả hoa đăng vào buổi tối. Không gian ven sông là một trong những điểm dừng chân quen thuộc của du khách khi tham quan phố cổ. Trên mạng xã hội, một tài khoản cho biết từng gặp Kwon Nara tại Hội An, nhận xét ấn tượng ngoài đời còn nổi bật hơn trong ảnh.

Kwon Nara cũng thử đội nón lá, trải nghiệm đeo quang gánh của người bán hàng rong khi dạo phố. Đầu tháng 4, tạp chí du lịch Mỹ Travel + Leisure công bố danh sách "hidden gem cities" - những điểm đến mang vẻ đẹp ẩn mình, giàu trải nghiệm trên thế giới. Với 92,96 điểm, Hội An đứng đầu bảng xếp hạng, cho thấy sức hút từ khả năng mang lại nhiều trải nghiệm đa dạng trong một không gian nhỏ gọn, dễ khám phá.

Kwon Nara ra mắt năm 2012 với vai trò thành viên nhóm nhạc Hello Venus. Từ năm 2017, cô chuyển hướng sang diễn xuất qua bộ phim Suspicious Partner, sau đó tham gia nhiều tác phẩm như: My Mister, Doctor Prisoner, Itaewon Class, Royal Secret Agent, từng bước xây dựng sự nghiệp diễn xuất.

Năm 2025, Việt Nam đón hơn 4,3 triệu lượt khách Hàn Quốc, trong tổng số gần 29,6 triệu người Hàn đi du lịch nước ngoài. Trong 2 tháng đầu năm 2026, Hàn Quốc tiếp tục dẫn đầu lượng khách quốc tế đến Việt Nam với gần một triệu lượt. Du khách Hàn Quốc chủ yếu tập trung tại Đà Nẵng, Nha Trang, Phú Quốc.

Châu Sa

Ảnh: @hv_nara

