Hàng chục người Hội An giúp bé trai Nhật Bản kẹt chặt chân vào xe đạp

Sự cố trong chuyến du lịch Hội An không làm du khách người Nhật thất vọng. Ngược lại, cô cảm kích khi nhận được tình cảm và sự giúp đỡ của người dân địa phương.

Gia đình Asako Sakamoto trong chuyến du lịch tại Hội An (Đà Nẵng) cuối tháng 3.

Chở con trai Akira trên chiếc xe đạp dạo quanh Hội An, Asako Sakamoto (quốc tịch Nhật Bản) hốt hoảng khi thấy chân con mắc vào nan xe. Chiếc xe có chỗ để chân, nhưng vì chưa quen, cậu bé 7 tuổi vô tình khiến chân kẹt vào bánh và không thể rút ra.

"Tôi không dám đặt xe xuống vì sợ làm con đau hơn, chỉ có thể giữ xe và cố gắng quan sát. Bé rất đau và khóc nhiều, tôi thực sự không biết phải làm gì", Asako nói với Tri Thức - Znews.

Chứng kiến sự việc, một vài người trong tiệm sửa xe máy gần đó nhanh chóng chạy tới hỗ trợ. Thay vì cố kéo chân Akira, họ quyết định tháo rời bánh xe và nan hoa, giải phóng chân cậu bé an toàn.

Người dân địa phương tại Hội An giúp đỡ khi con trai Asako bị kẹt chân vào bánh xe đạp.

Sau đó, một tài xế công nghệ đi ngang qua, chủ động đề nghị chở gia đình đến phòng khám. Dù vậy, do phòng khám đã đóng cửa, sau khi nhận thấy tình trạng của con không quá nghiêm trọng, có thể đi lại và không chảy máu nhiều, Asako quyết định đưa con về theo dõi thêm thay vì tiếp tục tìm cơ sở y tế khác.

Hiện tại, cậu bé Akira đã hoàn toàn ổn định, chỉ bị thương nhẹ. Nhưng với người mẹ, điều khiến cô ghi nhớ không chỉ là sự cố, mà là cách những người xa lạ đã giúp đỡ họ trong khoảnh khắc khó khăn.

"Tôi thực sự biết ơn. Nếu không có họ, tôi nghĩ tình huống có thể đã trở nên nghiêm trọng hơn rất nhiều", cô chia sẻ.

Cậu bé Akira được tài xế xe công nghệ đưa vào bệnh viện.

Asako cùng gia đình có chuyến du lịch Việt Nam kéo dài 2 tuần. Sau sự cố kẹt chân của con trai vào ngày 31/3, cô chia sẻ câu chuyện lên mạng xã hội, bày tỏ mong muốn mua quà để cảm ơn những người đã giúp đỡ mình.

Dù chưa thể gặp lại tất cả những người đã hỗ trợ, nhưng ngay ngày hôm sau, cô cùng con trai đã quay lại tiệm sửa xe để gửi lời cảm ơn. Cậu bé Akira đã dùng tiền tiêu vặt để mua bánh tặng mọi người, như một cách đáp lại sự tử tế mà em nhận được.

"Trải nghiệm ở Hội An thật sự rất đáng nhớ đối với tôi. Nếu câu chuyện nhỏ này có thể lan tỏa những điều tốt đẹp về Việt Nam và giúp người Nhật có thêm thiện cảm, đó là điều tôi rất trân trọng", Asako nói thêm.

Asako và con trai quay trở lại tiệm sửa xe để cảm ơn.

Việt Nam là điểm đến quen thuộc, được yêu thích đối với du khách Nhật Bản. Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Nguyễn Trùng Khánh cho biết năm 2025, lượng khách trao đổi giữa hai nước đạt khoảng 1,5 triệu lượt.

Trong đó, Nhật Bản tiếp tục là một trong 5 thị trường khách quốc tế hàng đầu đến Việt Nam với hơn 800.000 lượt khách, tăng khoảng 14% so với năm 2024.

Ở chiều ngược lại, theo Cơ quan Xúc tiến Du lịch Nhật Bản (JNTO), lượng khách Việt Nam đến Nhật Bản trong năm 2025 đạt 678.500 lượt, tăng 9,2% so với năm trước và đạt mức cao nhất kể từ năm 2019.