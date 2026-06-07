Bên trong tour tàu hỏa 7 sao giá gần 1,7 tỷ đồng sắp chạy xuyên Việt

Từ tháng 10, đoàn tàu hạng sang SJourney sẽ ra mắt hạng phòng Imperial Suite cao cấp nhất , với mức giá khoảng 65.000 USD (gần 1,7 tỷ đồng ) cho hành trình xuyên Việt kéo dài 8 ngày 7 đêm. Khoang lưu trú rộng 51 m2, chiếm trọn một toa tàu riêng biệt, gồm phòng khách với khu vực thưởng trà, phòng ngủ, phòng tắm có bồn tắm và hệ thống nội thất được thiết kế theo hướng cá nhân hóa.

Toàn bộ đoàn tàu chỉ có một Imperial Suite, được phát triển theo mô hình "private residence on rails" ( dinh thự riêng trên đường ray ), hướng đến nhu cầu riêng tư của du khách trong suốt hành trình. Không gian mang phong cách Indochine (Đông Dương) đương đại, kết hợp các yếu tố văn hóa Việt Nam với thiết kế quốc tế.

Đại diện SJourney cho biết khách lưu trú tại Imperial Suite sẽ được hưởng các quyền lợi như quản gia cá nhân, thực đơn thiết kế theo sở thích, tuyển chọn rượu vang và đồ uống cao cấp, dịch vụ đón tiễn VIP cùng nhiều trải nghiệm được cá nhân hóa trong suốt chuyến đi.

Bên trong phòng tắm có bồn tắm của Imperial Suite. Ngoài ra, du khách chọn hạng phòng này có thêm ban công nhỏ để ra ngoài ngắm cảnh trong quá trình di chuyển, thay vì nhìn qua cửa kính như phòng thường.

Bên cạnh ra mắt toa cao cấp, đại diện SJourney cho biết sẽ bổ sung một nhà hàng cao cấp phục vụ toàn bộ khách trên tàu. Khách ở hạng Imperial Suite có thể yêu cầu sử dụng nhà hàng nếu cần riêng tư.

Đoàn tàu SJourney khai thác 4-6 chuyến mỗi tháng với hai hành trình chính, gồm 8 ngày 7 đêm (Hà Nội - TP.HCM và ngược lại) và 4 ngày 3 đêm (Hà Nội - Sa Pa - Hạ Long và TP.HCM - Hội An). Ở mỗi điểm dừng, du khách đều có những trải nghiệm ẩm thực, văn hóa bản địa trước khi lên tàu tới điểm tiếp theo.

Tại Hội An, du khách sẽ ngồi xe jeep ngắm cảnh thôn quê, khám phá các làng nghề thủ công truyền thống. Ở Nha Trang, đoàn sẽ lên du thuyền ngắm vịnh trong ngày và dùng bữa trưa kiểu địa phương trên tàu.