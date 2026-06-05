Sắp có tàu hỏa 7 sao đi xuyên Việt giá 1,7 tỷ đồng

Từ tháng 10, tàu hỏa du lịch hạng sang SJourney sẽ đưa vào khai thác khoang lưu trú độc bản có giá khoảng 65.000 USD (gần 1,7 tỷ đồng) cho hành trình xuyên Việt 8 ngày 7 đêm.

Khoang lưu trú độc bản có giá gần 1,7 tỷ đồng cho hành trình xuyên Việt trên tàu du lịch hạng sang SJourney.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, bà Nguyễn Thị Minh Hiền, Trưởng phòng Truyền thông tàu du lịch hạng sang SJourney, cho biết Imperial Suite - hạng phòng cao cấp nhất của đoàn tàu dự kiến ra mắt từ tháng 10. Với mức giá khoảng 65.000 USD (gần 1,7 tỷ đồng ) cho hành trình xuyên Việt kéo dài 8 ngày 7 đêm, đây là hạng phòng độc bản đầu tiên trên một đoàn tàu du lịch tại Việt Nam.

Toàn bộ đoàn tàu chỉ có một Imperial Suite, được phát triển theo mô hình "private residence on rails" (dinh thự riêng trên đường ray), hướng đến nhu cầu riêng tư của du khách trong suốt hành trình.

Khoang lưu trú rộng 51 m2, chiếm trọn một toa tàu riêng biệt, gồm phòng khách với khu vực thưởng trà, phòng ngủ, phòng tắm có bồn tắm và hệ thống nội thất được thiết kế theo hướng cá nhân hóa. Không gian mang phong cách Indochine (Đông Dương) đương đại, kết hợp các yếu tố văn hóa Việt Nam với thiết kế quốc tế.

"Khách lưu trú tại Imperial Suite sẽ được hưởng các quyền lợi như quản gia cá nhân, thực đơn thiết kế theo sở thích, tuyển chọn rượu vang và đồ uống cao cấp, dịch vụ đón tiễn VIP cùng nhiều trải nghiệm được cá nhân hóa trong suốt chuyến đi", bà Hiền nói.

Bên trong khoang lưu trú độc bản có giá gần 1,7 tỷ đồng cho hành trình xuyên Việt trên tàu du lịch hạng sang SJourney.

Theo đại diện SJourney, sau 1,5 năm vận hành thương mại, đoàn tàu đã đón hơn 2.000 lượt khách đến từ hơn 30 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tỷ lệ lấp đầy của tàu tăng qua các năm, đặc biệt trong mùa cao điểm khách quốc tế. Nhiều hành trình được đặt kín chỗ từ sớm vào các dịp lễ, cuối năm và giai đoạn từ tháng 9 đến tháng 4.

Các thị trường khách trọng điểm hiện nay gồm Bắc Mỹ, Tây Âu, Australia và một số quốc gia châu Á có mức chi tiêu du lịch cao. Trong đó, Mỹ, Anh, Pháp, Đức và Australia là những nguồn khách lớn nhất.

Bà Hiền cho biết phần lớn du khách lựa chọn SJourney không chỉ để di chuyển mà còn để trải nghiệm hành trình khám phá. Đây là nhóm khách có mức chi tiêu cao, quan tâm đến văn hóa bản địa, tính riêng tư và chất lượng dịch vụ. Nhiều người từng trải nghiệm các tuyến tàu hạng sang ở nước ngoài trước khi lựa chọn SJourney để khám phá Việt Nam.

So với nhiều tuyến tàu hạng sang trên thế giới, đại diện doanh nghiệp cho rằng điểm khác biệt của SJourney nằm ở việc xây dựng hành trình gắn với câu chuyện về văn hóa, lịch sử và con người Việt Nam. "Nhiều tuyến tàu hạng sang tập trung vào cảnh quan hoặc nghỉ dưỡng. Trong khi đó, SJourney hướng tới việc đưa du khách khám phá chiều sâu văn hóa, lịch sử và con người Việt Nam thông qua một hành trình xuyên Việt", bà nói.

Bên trong đoàn tàu hạng sang 7 sao đầu tiên ở Việt Nam.

Theo đơn vị, du khách không chỉ ngắm nhìn cảnh quan từ trên tàu mà còn tham gia các hoạt động trải nghiệm tại địa phương, tìm hiểu di sản, ẩm thực và nghệ thuật bản địa. Đây là yếu tố được đơn vị xem là nét đặc trưng của sản phẩm.

Đại diện doanh nghiệp nhận định các sản phẩm du lịch hạng sang như SJourney có thể góp phần nâng cao giá trị của ngành du lịch Việt Nam. Nhóm khách này thường có thời gian lưu trú dài hơn, mức chi tiêu cao hơn và nhu cầu trải nghiệm chuyên sâu hơn so với khách đại trà. Đây cũng là nhóm khách có khả năng quay trở lại và quảng bá điểm đến thông qua mạng lưới cá nhân hoặc các kênh truyền thông quốc tế.

"Những sản phẩm chất lượng cao sẽ góp phần định vị Việt Nam không chỉ là điểm đến có cảnh quan đẹp và chi phí hợp lý, mà còn có khả năng cung cấp các trải nghiệm đạt tiêu chuẩn quốc tế, từ đó thu hút nhóm khách có giá trị cao và tạo hiệu quả kinh tế bền vững cho ngành du lịch", bà Hiền nói.