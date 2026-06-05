Vì sao khách sạn gấp khăn tắm hình động vật?

Đằng sau những chiếc khăn tắm gấp hình thiên nga hay voi là cả một nghệ thuật lâu đời và chiến lược dịch vụ giúp khách sạn ghi điểm với du khách.

Nghệ thuật gấp khăn đã trở thành một phần quen thuộc trong trải nghiệm lưu trú đến mức Beaches Resort (Caribbean) đưa kỹ năng này vào chương trình đào tạo dành cho đội ngũ quản gia. Ảnh: David Brandon Geeting.

Bước vào phòng khách sạn sau một chuyến đi dài và bắt gặp 2 con thiên nga đang "nằm" trên giường, một chú voi với chiếc vòi vươn ra từ khăn tắm hay thậm chí một chú khỉ treo lơ lửng trong tủ đồ, nhiều du khách không giấu được sự thích thú.

Dù chỉ là một chi tiết nhỏ, việc gấp khăn thành hình động vật đã trở thành một nét văn hóa dịch vụ quen thuộc tại nhiều khách sạn và khu nghỉ dưỡng trên thế giới.

Theo các chuyên gia trong ngành khách sạn, mục đích lớn nhất của nghệ thuật gấp khăn là tạo cảm giác được chào đón.

Một căn phòng sạch sẽ là điều khách hàng mong đợi, nhưng một hình gấp khăn ngộ nghĩnh lại mang đến cảm giác rằng ai đó đã dành thêm thời gian và công sức để chuẩn bị không gian cho họ. Điều này giúp trải nghiệm lưu trú trở nên cá nhân và đáng nhớ hơn.

Trong ngành lưu trú, những chi tiết nhỏ thường có giá trị không kém các tiện nghi đắt tiền. Theo International Hotel School, nghệ thuật gấp khăn (còn được gọi là “towel origami”) từ lâu là một phần của dịch vụ buồng phòng tại nhiều khách sạn cao cấp và tàu du lịch sang trọng. Những hình gấp này thường xuất hiện trong dịch vụ dọn phòng buổi tối như một món quà bất ngờ dành cho khách.

Nhiều hãng tàu du lịch và khách sạn lớn đào tạo nhân viên dọn phòng của họ về nghệ thuật gấp khăn. Ảnh: David Brandon Geeting.

Không chỉ tạo thiện cảm, khăn gấp hình động vật còn giúp khách sạn quảng bá hình ảnh một cách tự nhiên. Khi du khách chụp ảnh và đăng tải lên mạng xã hội, khách sạn có thêm cơ hội tiếp cận khách hàng mới mà gần như không tốn chi phí quảng cáo. Các chuyên gia dịch vụ khách sạn nhận định đây là một trong những cách đơn giản nhất để tạo ra những khoảnh khắc khiến khách nhớ lâu sau chuyến đi.

Lịch sử của trào lưu này được cho là gắn liền với ngành du thuyền. Theo các tài liệu về "towel animal", những con vật bằng khăn xuất hiện phổ biến trên các tàu du lịch từ đầu thập niên 1990 và dần lan rộng sang các khu nghỉ dưỡng, khách sạn cao cấp. Thiên nga, voi, thỏ và khỉ là những hình mẫu được sử dụng nhiều nhất vì dễ nhận biết và tạo cảm giác vui vẻ cho du khách.

Thời gian hoàn thành một tác phẩm phụ thuộc vào độ phức tạp của thiết kế và tay nghề của nhân viên. Những mẫu đơn giản như trái tim hoặc thiên nga thường chỉ mất khoảng 5-10 phút, trong khi các hình cầu kỳ hơn như bướm, bạch tuộc, khủng long hay công có thể cần 10-15 phút, thậm chí kéo dài tới 30 phút hoặc một giờ để hoàn thiện.

Tuy nhiên, không phải nơi nào cũng duy trì truyền thống này. Năm 2019, một số hãng du thuyền quốc tế từng thử nghiệm giảm việc gấp khăn nhằm tiết kiệm nước và năng lượng giặt là. Lý do là những chiếc khăn được dùng để tạo hình vẫn phải giặt lại sau khi sử dụng, dù khách chưa dùng đến. Điều này cho thấy ngay cả một chi tiết nhỏ trong khách sạn cũng liên quan đến các mục tiêu phát triển bền vững của ngành du lịch hiện đại.

Dù vậy, ở nhiều điểm lưu trú trên thế giới, những con thiên nga hay voi bằng khăn vẫn xuất hiện mỗi ngày. Chúng không làm thay đổi chất lượng phòng nghỉ, nhưng lại mang đến điều mà ngành khách sạn luôn theo đuổi: tạo ra một khoảnh khắc bất ngờ khiến du khách cảm thấy chuyến đi của mình trở nên đặc biệt hơn.