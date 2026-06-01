Vì sao không tắm nước nóng ngay sau khi đi máy bay?

Tắm nước nóng ngay sau chuyến bay có thể giúp thư giãn, nhưng đôi khi lại khiến cơ thể thêm mệt mỏi.

Tắm nước nóng ngay sau khi xuống máy bay có thể khiến cảm giác khô da trở nên rõ hơn.

Sau nhiều giờ trên máy bay, nhiều người chọn tắm nước nóng ngay để “hồi sức”. Cảm giác cơ thể được làm ấm, cơ bắp bớt căng và tinh thần dịu lại gần như trở thành thói quen. Tuy nhiên, các chuyên gia sức khỏe cho rằng thời điểm ngay sau khi xuống máy bay chưa phải lúc cơ thể thích hợp nhất để tiếp xúc với nước quá nóng.

Theo CNN, môi trường trên máy bay vốn có độ ẩm thấp hơn nhiều so với mặt đất. Không khí khô kéo dài trong nhiều giờ khiến cơ thể dễ mất nước hơn bình thường, đặc biệt ở da và hệ hô hấp. Nhiều người không nhận ra tình trạng này ngay lúc vừa hạ cánh, nhưng cơ thể thực tế vẫn đang trong trạng thái cần được bù nước và thích nghi trở lại.

Tắm nước nóng ngay khi xuống máy bay có thể khiến cảm giác khô trở nên rõ hơn. Nước nóng làm giãn mạch máu và thúc đẩy cơ thể thoát nhiệt, nhưng đồng thời cũng khiến da mất thêm độ ẩm tự nhiên. Với người vừa trải qua hành trình dài, ít vận động và chưa uống đủ nước, việc tiếp xúc với nhiệt độ cao đôi khi khiến cơ thể mệt hơn thay vì hồi phục nhanh hơn.

Với cơ thể còn mệt và thiếu nước sau chuyến bay, nhiệt độ cao có thể làm cảm giác uể oải kéo dài hơn.

Một lý do khác nằm ở tuần hoàn và huyết áp. Sau nhiều giờ ngồi liên tục, cơ thể cần thời gian để điều chỉnh nhịp tuần hoàn khi trở lại trạng thái vận động bình thường. Nước quá nóng có thể làm mạch máu giãn nhanh, khiến một số người cảm thấy chóng mặt hoặc choáng nhẹ, nhất là khi vừa mang hành lý, di chuyển qua sân bay hoặc chưa ăn uống đầy đủ.

Điều này càng dễ xảy ra với những chuyến bay đêm hoặc đường dài, khi đồng hồ sinh học vẫn chưa ổn định. Cảm giác mệt, thiếu ngủ cộng với thay đổi nhiệt độ đột ngột có thể khiến cơ thể phản ứng mạnh hơn bình thường.

Vì vậy, nhiều chuyên gia khuyên du khách nên uống nước trước, nghỉ ngơi một lúc rồi mới tắm, hoặc bắt đầu bằng nước ấm nhẹ thay vì nước nóng ngay từ đầu.