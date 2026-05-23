Vì sao kéo rèm ngay khi nhận phòng khách sạn?

Kéo rèm ngay khi nhận phòng khách sạn không chỉ giúp tránh nắng, mà còn là mẹo lưu trú được nhiều chuyên gia khuyến nghị để đảm bảo riêng tư và ngủ ngon hơn.

Mẹo kéo rèm ngay khi nhận phòng khách sạn khá phổ biến trong giới tiếp viên hàng không. Ảnh: AleksandarNakic/Pexels.

Khi nhận phòng khách sạn, nhiều du khách có thói quen kéo rèm ngay lập tức trước cả khi mở vali hay kiểm tra giường ngủ. Hành động tưởng nhỏ này thực tế lại được xem là một mẹo lưu trú khá phổ biến trong giới tiếp viên hàng không, khách công tác và những người thường xuyên du lịch.

Theo Travel + Leisure, rèm cửa, đặc biệt là loại rèm cản sáng (blackout curtains), đóng vai trò quan trọng trong việc cải thiện chất lượng nghỉ ngơi tại khách sạn. Chúng giúp hạn chế ánh sáng từ đèn đường, biển quảng cáo hoặc ánh nắng buổi sáng lọt vào phòng, từ đó giúp cơ thể dễ ngủ hơn, nhất là với những người vừa di chuyển đường dài hoặc thay đổi múi giờ.

Trong nhiều khách sạn hiện đại, rèm cản sáng gần như trở thành tiêu chuẩn bắt buộc ở các hạng phòng cao cấp. Không ít du khách đánh giá chất lượng giấc ngủ tại khách sạn thông qua khả năng che sáng của hệ thống rèm.

Ngoài yếu tố nghỉ ngơi, việc đóng rèm còn liên quan tới sự riêng tư. Ở các đô thị đông đúc hoặc khách sạn có cửa kính lớn, phòng nghỉ đôi khi có thể bị nhìn thấy từ các tòa nhà đối diện, hồ bơi hoặc hành lang bên ngoài nếu để mở rèm.

Việc đóng rèm còn liên quan tới sự riêng tư. Ảnh: Alexandra Matviets/Pexels.

Một số chuyên gia lưu trú cho rằng nhiều du khách thường chỉ nhận ra điều này vào ban đêm, khi ánh sáng trong phòng khiến không gian bên trong hiện rõ từ phía ngoài.

Theo Condé Nast Traveler, kéo rèm cũng là cách đơn giản để giữ nhiệt độ phòng ổn định hơn, đặc biệt trong thời tiết nắng nóng. Ánh nắng chiếu trực tiếp qua cửa kính có thể khiến nhiệt độ phòng tăng nhanh, buộc điều hòa hoạt động mạnh hơn và làm không gian trở nên oi bức sau vài giờ.

Đây cũng là lý do nhiều khách sạn khuyến khích khách đóng rèm trước khi rời phòng vào ban ngày nhằm tiết kiệm điện năng và duy trì nhiệt độ mát bên trong.

Không ít người thường xuyên đi công tác còn xem việc kiểm tra và kéo rèm là một phần trong “quy trình nhận phòng”. Sau khi bước vào phòng, họ sẽ kiểm tra cửa khóa, bật toàn bộ đèn, nhìn quanh không gian và kéo kín rèm trước khi bắt đầu nghỉ ngơi.

Một số mẹo du lịch lan truyền trên mạng xã hội cũng hướng dẫn dùng kẹp quần áo hoặc móc treo để cố định hai mép rèm, tránh ánh sáng lọt qua khe hở giữa.