Nhà nghỉ, khách sạn Phú Thọ đều kín phòng dịp Giỗ Tổ

Từ nhà nghỉ đến khách sạn hạng sang tại Phú Thọ đều ghi nhận lượng khách gần như 100% vào dịp Giỗ Tổ Hùng Vương năm nay, đặc biệt vào đêm 9/3 Âm lịch (tức ngày 25/4).

Hàng chục nghìn người ùn ùn đổ về sân chính của Khu di tích đền Hùng (Phú Thọ) dịp Giỗ Tổ Hùng Vương (10/3/2021 Âm lịch). Ảnh: Việt Linh.

Từ giữa tháng 3, nhà nghỉ Hương Cọ (xã Hy Cương, tỉnh Phú Thọ) đã không còn phòng trống cho dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương. Đêm mùng 9/3 Âm lịch (tức ngày 25/4), khách sẽ lấp đầy 12 phòng của nhà nghỉ, chuẩn bị lên Đền dâng lễ vào sáng sớm hôm sau.

Đây là điều diễn ra hàng năm tại nhà nghỉ cách Đền Hùng chỉ khoảng 1 km này. Tuy nhiên, theo đại diện đơn vị, khách năm nay đặt phòng sớm hơn, thay vì sát lễ mới rục rịch hỏi chỗ.

Dịp Giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 Âm lịch) năm nay rơi vào Chủ nhật, ngày 26/4. Do đó, người lao động được nghỉ bù vào thứ Hai, ngày 27/4. Đối với những ai có lịch nghỉ cố định thứ 7 và Chủ nhật, kỳ nghỉ sẽ kéo dài 3 ngày liên tiếp 25-27/4, tạo điều kiện cho hoạt động du lịch, nghỉ ngơi.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ cho biết lượng khách về Đất Tổ năm nay được dự báo tiếp tục ở mức “rất lớn”, đặc biệt tăng mạnh trong những ngày chính hội, với tổng lượng khách toàn tỉnh ước đạt trên 6 triệu lượt.

Thời điểm hiện tại, nhiều nhà nghỉ, khách sạn trên địa bàn tỉnh đã kín phòng, đặc biệt vào đêm mùng 9 và ngày mùng 10/3 Âm lịch.

LƯỢNG KHÁCH ĐẾN PHÚ THỌ DỊP GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG QUA MỘT SỐ NĂM Nguồn: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ Nhãn 2018 2019 2022 (hậu Covid-19) 2023 2024 2025 2026 (dự kiến)

Triệu lượt khách 3 4.5 1 8 3 5.5 6

Từ nhà nghỉ đến khách sạn hạng sang đều “cháy” phòng

Sức ép đặt phòng tại Phú Thọ không chỉ tập trung ở khu vực sát Đền Hùng. Theo ghi nhận, nhiều du khách chọn lưu trú tại trung tâm phường Việt Trì trong tối mùng 9/3 Âm lịch để kết hợp vui chơi, xem bắn pháo hoa tại Công viên Văn Lang, sáng mùng 10 mới di chuyển vào Đền Hùng dự lễ.

Phương án này được đánh giá thuận tiện khi thời gian đi từ trung tâm đến khu di tích chỉ khoảng 15-20 phút, trong khi quỹ phòng quanh Đền Hùng chủ yếu là nhà nghỉ nhỏ, khó đáp ứng các đoàn khách đông người.

Tại khách sạn Gia Bảo, cách Đền Hùng khoảng 4 km, bà Nguyễn Thị Liên, quản lý khách sạn, cho hay toàn bộ 21 phòng tại đây đã kín chỗ trong ngày mùng 9 và mùng 10/3 Âm lịch, chủ yếu là khách từ các tỉnh khác đi theo đoàn lớn.

Khách sạn phải từ chối thêm nhiều lượt hỏi phòng do không còn phòng để bán. Ở phân khúc tầm trung, giá phòng tại đây dao động khoảng 400.000-500.000 đồng/phòng/đêm.

Bên trong phòng khách sạn Sài Gòn - Phú Thọ, trung tâm phường Việt Trì. Ảnh: ĐVCC.

Ở nhóm khách sạn lớn tại trung tâm phường Việt Trì, tình trạng “cháy phòng” còn thể hiện rõ hơn. Đại diện Cross Vibe Việt Trì Hotel cho biết đã đạt 100% công suất trong đêm mùng 9/3 Âm lịch.

So với năm 2025, khi khách thường đặt phòng dồn dập sát ngày lễ, năm nay xu hướng đặt chỗ sớm hơn, bắt đầu rải rác từ tháng 2-3 rồi tăng mạnh vào cuối tháng 3, đầu tháng 4 Dương lịch. Trong tổng số 60 phòng của khách sạn, các phòng nhìn ra Công viên Văn Lang được chốt sớm nhất nhờ lợi thế tầm nhìn ra khu vực bắn pháo hoa.

Theo đơn vị lưu trú, phần lớn khách ngoại tỉnh đặt phòng dịp này đều đi theo đoàn, trong đó nhiều đoàn lớn đặt từ 15 đến 20 phòng. Dù cách Đền Hùng khoảng 12 km, cơ sở lưu trú này vẫn kín chỗ từ sớm bởi nhiều khách muốn trực tiếp xem pháo hoa trong đêm mùng 9 rồi sáng hôm sau đi lễ.

Quán cà phê rooftop trên tầng 12 của khách sạn với sức chứa khoảng 200 chỗ dự kiến kín bàn trong đêm diễn ra chương trình.

Tầm nhìn ngắm pháo hoa từ khách sạn Cross Vibe Việt Trì Hotel. Ảnh: ĐVCC.

Tương tự, Sài Gòn - Phú Thọ Hotel, nằm ở trung tâm phường Việt Trì và chỉ cách điểm bắn pháo hoa vài phút đi bộ, cho biết cũng đã kín 100% công suất trong đêm mùng 9/3 Âm lịch. Phương Thùy, đại diện bộ phận kinh doanh khách sạn, cho hay đơn vị chủ yếu đón các đoàn khách lớn từ nhiều tỉnh, thành về tham dự các hoạt động lễ hội.

Khách sạn này hiện có 45 trong tổng số 81 phòng sở hữu tầm nhìn hướng ra khu vực bắn pháo hoa. Với nhóm phòng này, du khách có thể xem và chụp ảnh ngay tại nơi lưu trú, nên thường được giữ chỗ sớm. Giá phòng tại đây dao động từ khoảng 1,45 triệu đồng đến 10 triệu đồng mỗi đêm, tùy hạng phòng và tiện ích đi kèm.

Trong khi đó, đại diện Mường Thanh Luxury Phú Thọ Hotel cho biết khách sạn gần như đạt công suất tối đa trong 2 ngày cao điểm mùng 9-10/3 Âm lịch.

Cơ sở này có 199 phòng, nằm cách điểm bắn pháo hoa hơn 2 km. Giá phòng áp dụng trong ngày mùng 9 vào khoảng 2,5 triệu đồng/phòng/đêm cho 2 khách, đã bao gồm buffet sáng và buffet tối. Dù không có lợi thế lớn về tầm nhìn trực diện pháo hoa, khách sạn vẫn hút khách nhờ quy mô lớn, dịch vụ đồng bộ và khả năng tổ chức sự kiện theo yêu cầu.

Loạt sự kiện hướng về Đất Tổ

Thông tin từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ, năm nay địa phương tổ chức chuỗi hơn 25 hoạt động trong dịp Giỗ Tổ, kéo dài xuyên suốt ngày 1-10/3 Âm lịch. Trong đó, màn bắn pháo hoa tầm cao tại cầu đi bộ Công viên Văn Lang, phường Việt Trì vào 21h30 ngày 25/4 (tức 9/3 Âm lịch) là sự kiện điểm nhấn, góp phần kéo công suất phòng của các khách sạn gần khu vực bắn pháo hoa lên mức rất cao.

Khách du lịch tham quan loạt khu di tích tại Phú Thọ, tháng 6/2025. Ảnh: Linh Huỳnh.

Từ thực tế đặt phòng có thể thấy du khách đang linh hoạt hơn trong lựa chọn nơi lưu trú dịp Giỗ Tổ. Thay vì chỉ tìm chỗ ở gần Đền Hùng, nhiều người chấp nhận lưu trú xa khu di tích hơn một chút để đổi lấy quỹ phòng lớn hơn, dịch vụ tốt hơn và thuận tiện tham gia các hoạt động bên lề lễ hội.

Theo kế hoạch của Sở, lễ hội năm nay được tổ chức tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng và nhiều xã, phường trên địa bàn tỉnh. Không gian tổ chức được mở rộng, số lượng hoạt động nhiều hơn, tạo thành chuỗi sự kiện kéo dài thay vì chỉ tập trung vào ngày chính hội.

Bên cạnh các nghi thức truyền thống như dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng, lễ Giỗ Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân, dâng hương Tổ Mẫu Âu Cơ, lễ rước kiệu và lễ dâng hương chính ngày 10/3 Âm lịch, phần hội năm nay còn có chương trình nghệ thuật khai mạc tại Quảng trường Hùng Vương, lễ hội văn hóa dân gian đường phố, tour đêm “Đền Hùng linh thiêng nguồn cội”, sự kiện “Sắc màu Du lịch Đất Tổ”, hội chợ Hùng Vương cùng nhiều hoạt động trải nghiệm di sản. Chính mật độ sự kiện dày hơn khiến nhu cầu lưu trú không chỉ dồn vào một ngày, mà kéo dài suốt nhiều ngày trước chính hội.