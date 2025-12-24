Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Những người 'điểm hoa trên đá', mở lối du lịch bền vững ở Phú Thọ

  • Thứ tư, 24/12/2025 10:00 (GMT+7)
  • 54 phút trước

Giữa núi đồi trung du, những người làm du lịch Phú Thọ chọn sáng tạo để phát triển hài hòa với thiên nhiên. Từ đồi chè Long Cốc, Vườn quốc gia Xuân Sơn đến các bản làng sinh thái ven sông, mỗi điểm đến đều được gìn giữ như một phần của cảnh quan và bản sắc địa phương.

Host: Thu Hiền

Khách mời: Đinh Mạnh Tuyến - Quản lý homestay Long Cốc Ecolodge

Phú Thọ không chỉ được nhớ đến là “đất Tổ”, mà đang dần trở thành điểm đến mới mẻ của du khách yêu khám phá. Sự thay đổi này đến từ cách địa phương khai thác hài hòa 3 lớp giá trị: di sản văn hóa - kiến trúc, không gian nghỉ dưỡng giữa thiên nhiên và bản sắc cộng đồng các dân tộc bản địa. Tất cả tạo nên một Phú Thọ vừa quen vừa lạ, có chiều sâu nhưng cũng đầy sức sống.

Giữa bước chuyển ấy, hình ảnh những người làm du lịch bền vững trở nên nổi bật hơn bao giờ hết. Họ chọn cách khai thác thiên nhiên một cách nhẹ nhàng, tôn trọng cảnh quan, ưu tiên quy mô phù hợp thay vì phát triển ồ ạt. Họ cũng tạo công ăn việc làm cho bà con địa phương, đưa sản vật và câu chuyện bản địa vào trải nghiệm, để mỗi chuyến đi không chỉ là tham quan mà còn là sự kết nối.

Từ đồi chè Long Cốc mờ sương đến bản làng ven Xuân Sơn, những người trẻ làm du lịch đang âm thầm làm mới hình ảnh Phú Thọ bằng tâm huyết và sự tử tế. Họ như những người “điểm hoa trên đá”, biến vẻ mộc mạc của miền trung du thành trải nghiệm độc đáo, tự nhiên và bền vững cho du khách.

Bức tranh du lịch Phú Thọ qua những con số ấn tượng

Sau sáp nhập, Phú Thọ nổi lên với hệ thống di sản lớn và lượng khách tăng mạnh, tạo nền tảng phát triển du lịch thành trụ cột kinh tế.

09:49 15/12/2025

Cảnh bình minh đắt giá tại đồi chè đang 'hot' nhất Phú Thọ

Những ngọn đồi hình bát úp phủ màu xanh mướt của lá chè, xếp lớp nối nhau đến tận chân trời. Đây là Long Cốc, xã du lịch sinh thái đang nhận sự quan tâm lớn tại Phú Thọ.

12:22 12/12/2025

Khach san quanh den Hung 'chay phong' dip Gio To hinh anh

Khách sạn quanh đền Hùng 'cháy phòng' dịp Giỗ Tổ

06:20 3/4/2025 06:20 3/4/2025

Phú Thọ dự kiến đón 4 triệu lượt du khách hành hương dịp Giỗ Tổ Hùng Vương - Tuần văn hóa - du lịch Đất Tổ. Hiện tại, các khu lưu trú quanh khu vực đền Hùng đã kín phòng.

Doi mua, hanh huong ve Den Hung ngay chinh hoi hinh anh

Đội mưa, hành hương về Đền Hùng ngày chính hội

11:24 7/4/2025 11:24 7/4/2025

Sáng 7/4 (10/3 Âm lịch), dù thời tiết tại khu vực Đền Hùng (Phú Thọ) mưa nhỏ và se lạnh, hàng vạn người dân và du khách vẫn nô nức hành hương về đất Tổ, tưởng niệm các Vua Hùng.​

Châu Sa

Sản xuất: Hoàng Hiệp - Việt Linh

du lịch Phú Thọ du lịch Phú Thọ du lịch bền vững đồi chè Long Cốc

