Những người 'điểm hoa trên đá', mở lối du lịch bền vững ở Phú Thọ

Giữa núi đồi trung du, những người làm du lịch Phú Thọ chọn sáng tạo để phát triển hài hòa với thiên nhiên. Từ đồi chè Long Cốc, Vườn quốc gia Xuân Sơn đến các bản làng sinh thái ven sông, mỗi điểm đến đều được gìn giữ như một phần của cảnh quan và bản sắc địa phương.

Host: Thu Hiền

Khách mời: Đinh Mạnh Tuyến - Quản lý homestay Long Cốc Ecolodge

Phú Thọ không chỉ được nhớ đến là “đất Tổ”, mà đang dần trở thành điểm đến mới mẻ của du khách yêu khám phá. Sự thay đổi này đến từ cách địa phương khai thác hài hòa 3 lớp giá trị: di sản văn hóa - kiến trúc, không gian nghỉ dưỡng giữa thiên nhiên và bản sắc cộng đồng các dân tộc bản địa. Tất cả tạo nên một Phú Thọ vừa quen vừa lạ, có chiều sâu nhưng cũng đầy sức sống.

Giữa bước chuyển ấy, hình ảnh những người làm du lịch bền vững trở nên nổi bật hơn bao giờ hết. Họ chọn cách khai thác thiên nhiên một cách nhẹ nhàng, tôn trọng cảnh quan, ưu tiên quy mô phù hợp thay vì phát triển ồ ạt. Họ cũng tạo công ăn việc làm cho bà con địa phương, đưa sản vật và câu chuyện bản địa vào trải nghiệm, để mỗi chuyến đi không chỉ là tham quan mà còn là sự kết nối.

Từ đồi chè Long Cốc mờ sương đến bản làng ven Xuân Sơn, những người trẻ làm du lịch đang âm thầm làm mới hình ảnh Phú Thọ bằng tâm huyết và sự tử tế. Họ như những người “điểm hoa trên đá”, biến vẻ mộc mạc của miền trung du thành trải nghiệm độc đáo, tự nhiên và bền vững cho du khách.