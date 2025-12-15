Bức tranh du lịch Phú Thọ qua những con số ấn tượng

Phú Thọ đang dần khẳng định vị thế là điểm đến văn hóa - sinh thái giàu tiềm năng của khu vực phía Bắc. Trong 9 tháng đầu năm, tỉnh ước đón khoảng 12,15 triệu lượt khách, trong đó gần 3,7 triệu lượt khách lưu trú, doanh thu du lịch đạt xấp xỉ 12.300 tỷ đồng .

Bên cạnh Khu di tích lịch sử Đền Hùng và hệ thống lễ hội truyền thống, Phú Thọ ngày càng thu hút du khách nhờ các sản phẩm du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và trải nghiệm bản địa như khoáng nóng Thanh Thủy, vườn quốc gia Xuân Sơn, đồi chè Long Cốc hay mới đây nhất, Tam Đảo được vinh danh là "Thị trấn du lịch hàng đầu thế giới" tại World Travel Awards 2025 (WTA).

Những mô hình này góp phần bảo tồn giá trị văn hóa, đồng thời tạo sinh kế bền vững cho cộng đồng địa phương.

Ngành Du lịch tỉnh Phú Thọ đặt mục tiêu đến năm 2030 đón 18,7 triệu lượt khách, trong đó 7,3 triệu khách lưu trú, hơn 1 triệu khách quốc tế; doanh thu khoảng 24.000 tỷ đồng .

Trong giai đoạn 2026-2030, tỉnh Phú Thọ tập trung phát triển trục du lịch, văn hóa - tâm linh theo truyền thuyết "Tứ bất tử," cùng hành lang xanh Tam Đảo - Đền Hùng, Kim Bôi, Mai Châu, kết nối du lịch cội nguồn với sinh thái và nghỉ dưỡng.