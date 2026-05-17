Vì sao nên bật hết đèn khi mới vào phòng khách sạn?

Bật sáng toàn bộ phòng khi vừa nhận phòng không chỉ giúp khách làm quen không gian, mà còn là bước kiểm tra nhanh để phát hiện những điểm bất thường trước khi mở vali nghỉ lại.

Sau một hành trình dài, nhiều người thường có thói quen đặt hành lý xuống, mở vali rồi nghỉ ngơi ngay khi bước vào phòng khách sạn. Tuy nhiên, với những người thường xuyên di chuyển, đặc biệt là tiếp viên hàng không, vài phút đầu tiên sau khi nhận phòng lại là thời điểm quan trọng để kiểm tra an toàn.

Một trong những việc đơn giản nhất là bật hết đèn trong phòng. Ánh sáng giúp người lưu trú quan sát rõ các góc khuất như sau rèm, khu vực gần cửa, tủ quần áo, nhà tắm, ban công, gầm bàn hoặc lối ra vào. Đây là những vị trí dễ bị bỏ qua nếu khách chỉ bật một đèn nhỏ hoặc vào phòng trong trạng thái thiếu sáng.

Theo New York Post, các tiếp viên hàng không thường có thói quen kiểm tra phòng ngay khi nhận phòng nhằm chắc chắn không có điều bất thường trong không gian lưu trú. Việc bật sáng căn phòng giúp khách nhanh chóng nắm được bố cục, kiểm tra cửa, khóa phụ, chốt an toàn và các khu vực khuất tầm mắt.

Không chỉ liên quan đến an toàn cá nhân, ánh sáng còn giúp khách phát hiện sớm các vấn đề vệ sinh hoặc hư hỏng trong phòng. Khi phòng đủ sáng, những dấu hiệu như ga giường bẩn, vết ố, đồ vật hỏng, cửa sổ không khóa được hoặc nhà tắm chưa được dọn kỹ sẽ dễ nhận ra hơn. Nếu phát hiện bất thường ngay từ đầu, khách có thể báo lễ tân để đổi phòng hoặc yêu cầu xử lý trước khi sử dụng.

Tuy nhiên, với riêng việc kiểm tra rệp giường, một số chuyên gia lại khuyên không nên bật đèn sáng ngay lập tức. Đài phát thanh C103 (Cork, Ireland) dẫn lời chuyên gia khách sạn và du lịch Halee cho rằng khách có thể tắt đèn, kéo rèm và dùng đèn pin điện thoại để soi kỹ các nếp gấp ở đệm, ga và góc giường, vì rệp thường ẩn trong những khu vực này.

Cách hợp lý là kiểm tra nhanh giường và khu vực quanh đệm trước, sau đó bật sáng toàn bộ phòng để rà soát các khu vực còn lại. Thao tác này chỉ mất vài phút nhưng giúp khách chủ động hơn với không gian lưu trú, nhất là khi đi một mình, nhận phòng vào buổi tối hoặc ở khách sạn lần đầu.