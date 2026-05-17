Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Du lịch Kinh nghiệm du lịch

Vì sao nên bật hết đèn khi mới vào phòng khách sạn?

  • Chủ nhật, 17/5/2026 14:24 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Bật sáng toàn bộ phòng khi vừa nhận phòng không chỉ giúp khách làm quen không gian, mà còn là bước kiểm tra nhanh để phát hiện những điểm bất thường trước khi mở vali nghỉ lại.

Việc bật sáng căn phòng giúp khách nhanh chóng nắm được bố cục, kiểm tra các góc khuất. Ảnh: Andrea Piacquadio/Pexels.

Sau một hành trình dài, nhiều người thường có thói quen đặt hành lý xuống, mở vali rồi nghỉ ngơi ngay khi bước vào phòng khách sạn. Tuy nhiên, với những người thường xuyên di chuyển, đặc biệt là tiếp viên hàng không, vài phút đầu tiên sau khi nhận phòng lại là thời điểm quan trọng để kiểm tra an toàn.

Một trong những việc đơn giản nhất là bật hết đèn trong phòng. Ánh sáng giúp người lưu trú quan sát rõ các góc khuất như sau rèm, khu vực gần cửa, tủ quần áo, nhà tắm, ban công, gầm bàn hoặc lối ra vào. Đây là những vị trí dễ bị bỏ qua nếu khách chỉ bật một đèn nhỏ hoặc vào phòng trong trạng thái thiếu sáng.

Theo New York Post, các tiếp viên hàng không thường có thói quen kiểm tra phòng ngay khi nhận phòng nhằm chắc chắn không có điều bất thường trong không gian lưu trú. Việc bật sáng căn phòng giúp khách nhanh chóng nắm được bố cục, kiểm tra cửa, khóa phụ, chốt an toàn và các khu vực khuất tầm mắt.

Khach san anh 1

Ánh sáng giúp người lưu trú quan sát rõ các góc khuất trong phòng khách sạn. Ảnh: Ron Lach/Pexels.

Không chỉ liên quan đến an toàn cá nhân, ánh sáng còn giúp khách phát hiện sớm các vấn đề vệ sinh hoặc hư hỏng trong phòng. Khi phòng đủ sáng, những dấu hiệu như ga giường bẩn, vết ố, đồ vật hỏng, cửa sổ không khóa được hoặc nhà tắm chưa được dọn kỹ sẽ dễ nhận ra hơn. Nếu phát hiện bất thường ngay từ đầu, khách có thể báo lễ tân để đổi phòng hoặc yêu cầu xử lý trước khi sử dụng.

Tuy nhiên, với riêng việc kiểm tra rệp giường, một số chuyên gia lại khuyên không nên bật đèn sáng ngay lập tức. Đài phát thanh C103 (Cork, Ireland) dẫn lời chuyên gia khách sạn và du lịch Halee cho rằng khách có thể tắt đèn, kéo rèm và dùng đèn pin điện thoại để soi kỹ các nếp gấp ở đệm, ga và góc giường, vì rệp thường ẩn trong những khu vực này.

Cách hợp lý là kiểm tra nhanh giường và khu vực quanh đệm trước, sau đó bật sáng toàn bộ phòng để rà soát các khu vực còn lại. Thao tác này chỉ mất vài phút nhưng giúp khách chủ động hơn với không gian lưu trú, nhất là khi đi một mình, nhận phòng vào buổi tối hoặc ở khách sạn lần đầu.

Travel blogger truyền cảm hứng du lịch qua những câu chuyện đầy màu sắc về những điểm đến mới lạ, những trải nghiệm độc đáo mà họ khám phá được trong hành trình. Những bài viết, video hay hình ảnh của họ không chỉ mang lại kiến thức về địa lý, mà còn khơi gợi niềm đam mê khám phá thế giới. Đọc sách là một phần không thể thiếu trong hành trình này, giúp họ tìm hiểu sâu sắc hơn về văn hóa, lịch sử và con người ở mỗi nơi.

Mục Du lịch - Ẩm thực giới thiệu chân dung travel blogger kiêm tác sách, những con người lan tỏa nguồn cảm hứng xê dịch và tiếp nạp tri thức.

> Xem thêm: Travel blogger Đinh Hằng: Thật khó để cô đơn khi du lịch một mình

5 khách sạn boutique cho những ngày Huế đông nghịt

Huế không thiếu khách sạn, nhưng dòng boutique có nét riêng, chú trọng trải nghiệm và văn hóa bản địa, thường nằm ở khu yên tĩnh, tách biệt khỏi dòng khách đông đúc.

19:37 3/5/2026

Phòng tệ nhất khách sạn

Nhiều phòng khách sạn gây khó chịu không phải vì tiện nghi kém mà do nằm ở vị trí ồn ào, bất tiện, ảnh hưởng trực tiếp đến giấc ngủ và trải nghiệm lưu trú.

07:29 19/1/2026

Quỳnh Trang

Khách sạn Quỳnh Trang Khách sạn phòng phòng khách sạn kiểm tra đèn sáng mẹo

    Đọc tiếp

    Thu do tranh dung trong khach san hinh anh

    Thứ đồ tránh dùng trong khách sạn

    06:51 5/2/2026 06:51 5/2/2026

    0

    Dù phòng tắm khách sạn trông sạch sẽ, chuyên gia du lịch cảnh báo du khách nên thận trọng với các bình dầu gội, sữa tắm dạng refill (châm thêm) để tránh rủi ro, kích ứng.

    Am dun nuoc trong khach san co the rat ban hinh anh

    Ấm đun nước trong khách sạn có thể rất bẩn

    10:24 14/3/2026 10:24 14/3/2026

    0

    Ấm đun nước và máy pha cà phê trong phòng khách sạn đôi khi được dùng cho nhiều mục đích khác ngoài pha đồ uống, vì vậy chuyên gia khuyên nên kiểm tra trước khi sử dụng.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý