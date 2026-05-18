Vì sao lăn chai nước qua gầm giường khách sạn?

  • Thứ hai, 18/5/2026 16:29 (GMT+7)
Chai nước trong phòng khách sạn được dùng để kiểm tra nhanh khoảng không gian khuất dưới gầm giường, nhất là với người đi du lịch, lưu trú một mình.

Nhiều phòng khách sạn có thiết kế chân giường cao, có khoảng trống dưới gầm giường. Ảnh: Max Vakhtbovych/Pexels.

Một chai nước đặt sẵn trong phòng khách sạn tưởng chỉ để giải khát, nhưng với nhiều người đi du lịch một mình, đây còn là “công cụ” kiểm tra an toàn.

Cách làm rất đơn giản. Sau khi vào phòng, khách có thể lăn hoặc ném nhẹ chai nước xuống gầm giường. Nếu chai lăn xuyên qua và xuất hiện ở phía bên kia giường, điều đó cho thấy khoảng trống dưới giường thông thoáng, không có vật cản lớn. Ngược lại, nếu chai dừng lại giữa chừng hoặc bị mắc lại, khách lưu trú nên kiểm tra kỹ hơn để chắc chắn không có đồ vật bất thường bên dưới.

Theo The Independent, mẹo này từng được tiếp viên hàng không Esther Sturrus, làm việc cho KLM, hãng hàng không Hoàng gia Hà Lan, chia sẻ trong một video về kinh nghiệm an toàn khi ở khách sạn. Thay vì cúi xuống nhìn trực tiếp vào gầm giường, việc dùng chai nước giúp khách kiểm tra nhanh khu vực khuất tầm mắt.

Vật dụng sử dụng không nhất thiết phải là chai nước, khách có thể dùng lon nước hoặc một món đồ nhỏ có thể lăn qua gầm giường.

Trên thực tế, khả năng có người lạ ẩn dưới gầm giường là rất hiếm. Tuy nhiên, mẹo này vẫn được chú ý vì đánh trúng tâm lý thận trọng của người đi xa, đặc biệt khi nhận phòng một mình, vào buổi tối hoặc ở nơi chưa quen thuộc.

Dù vậy, lăn chai nước chỉ nên xem là một bước kiểm tra bổ sung, không phải biện pháp đảm bảo an toàn tuyệt đối. Khi nhận phòng khách sạn, khách vẫn cần quan sát các yếu tố cơ bản như khóa cửa, chốt an toàn, cửa sổ, ban công, tủ quần áo và lối thoát hiểm. Nếu phát hiện dấu hiệu bất thường, cách xử lý an toàn nhất là rời khỏi phòng và liên hệ lễ tân.

Quỳnh Trang

    Ấm đun nước trong khách sạn có thể rất bẩn

    Ấm đun nước và máy pha cà phê trong phòng khách sạn đôi khi được dùng cho nhiều mục đích khác ngoài pha đồ uống, vì vậy chuyên gia khuyên nên kiểm tra trước khi sử dụng.

    Khách sạn Nhật Bản vào thế khó

    Căng thẳng song phương khiến hơn 50% lượt đặt phòng từ khách Trung Quốc tại Nhật Bản bị hủy trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

    Khách sạn Huế mời khách 2 quả chuối xanh

    Hình ảnh 2 quả chuối xanh đặt trong phòng khách sạn tại Huế thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Vỏ ngoài màu xanh, song giống chuối này đã có thể ăn ngay với vị ngọt, thơm.

