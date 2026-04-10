Khách sạn Huế mời khách 2 quả chuối xanh

Hình ảnh 2 quả chuối xanh đặt trong phòng khách sạn tại Huế thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Vỏ ngoài màu xanh, song giống chuối này đã có thể ăn ngay với vị ngọt, thơm.

Vị khách bất ngờ khi khách sạn ở Huế mời ăn chuối xanh. Ảnh: Minh Khuê.

Bước vào phòng khách sạn Saigon Morin (phường Phú Hội, TP Huế) ngày 3/4, Minh Khuê (27 tuổi, ngụ Hà Nội) bất ngờ nhìn thấy 2 quả chuối xanh đặt trên bàn. Trước đây, cô chưa từng thấy khách sạn nào dùng chuối xanh làm trái cây mời trong phòng của khách.

"Tôi nghĩ chuối chưa chín nên không ăn, để lại trong phòng", cô kể với Tri thức - Znews.

Bất ngờ xen lẫn tò mò, Khuê chụp hình ảnh 2 quả chuối, chia sẻ lên mạng xã hội ngày 10/4. Bài đăng nhanh chóng thu hút hàng trăm lượt tương tác và bình luận.

Dưới bài đăng, nhiều người giải thích với Khuê đây là chuối Tiến Vua, một giống chuối đặc sản ở Huế. Loại chuối này có vỏ xanh nhưng phần ruột đã chín và có thể ăn được.

"Khi biết điều này, tôi thấy khá tiếc vì chưa kịp ăn thử", Khuê chia sẻ thêm.

Lý giải thêm về loại chuối vỏ xanh mời khách, đại diện bộ phận lễ tân khách sạn Saigon Morin cho biết người Huế thường gọi đây là chuối tiêu. Vỏ ngoài có màu xanh nhưng bên trong đã đủ độ chín. Khi chín hơn, vỏ sẽ chuyển sang màu vàng.

"Nhiều khách sau khi sử dụng phần trái cây tặng trong phòng đã liên hệ lễ tân để đặt thêm loại chuối này", người đại diện bày tỏ.

Saigon Morin (Huế) là một trong những khách sạn lâu đời và giàu giá trị lịch sử tại Huế, được xây dựng từ năm 1901 dưới thời Pháp thuộc. Ảnh: ĐVCC.

Trái cây mời (welcome fruit) đặt sẵn trong phòng là một chi tiết nhỏ nhưng mang nhiều dụng ý trong dịch vụ khách sạn.

Trước hết, đây là cách tạo ấn tượng chào đón ngay khi khách vừa nhận phòng, giúp không gian trở nên gần gũi. Về mặt vận hành, trái cây là lựa chọn hợp lý bởi dễ bảo quản, phù hợp nhiều khẩu vị và truyền tải hình ảnh tươi mới, lành mạnh.

Với các khách sạn cao cấp, đĩa trái cây còn là cách thể hiện sự hiếu khách và cá nhân hóa trải nghiệm, đôi khi được chọn theo mùa hoặc theo đặc trưng địa phương, như một lời giới thiệu tinh tế về điểm đến.

Mặt khác, Huế là điểm đến thu hút du khách với nhiều yếu tố liên quan đến văn hóa và ẩm thực địa phương.

Năm 2025, TP ước đón khoảng 6,3 triệu lượt khách, tăng 61,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khách quốc tế đạt khoảng 1,9 triệu lượt, tăng 40,6%; khách nội địa đạt 4,4 triệu lượt, tăng 78%. Doanh thu du lịch ước đạt hơn 13.000 tỷ đồng , tăng 64,4%.

Giám đốc Sở Du lịch Huế cho biết từ năm 2026, thành phố đặt mục tiêu trở thành đô thị di sản đặc thù, hiện đại, xanh và thông minh. Du lịch được phát triển theo các nguyên tắc gồm bảo tồn, văn hóa, con người và tính bền vững.