Công viên nước bỏ hoang ở Việt Nam chưa hết 'hot' trên báo ngoại

Công viên nước Hồ Thủy Tiên ở Huế tiếp tục được báo quốc tế nhắc đến như "điểm đến kỳ lạ" thu hút du khách nhờ khung cảnh hoang phế và bầu không khí "hậu tận thế".

Du khách đổ xô check-in tượng rồng ma mị bên trong công viên nước Hồ Thủy Tiên, Huế, năm 2024.

Ẩn mình giữa rừng thông, công viên nước Hồ Thủy Tiên được nhiều tờ báo nước ngoài nhắc tới như một trong những địa điểm kỳ lạ nhất ở Việt Nam. Sau khi đóng cửa, công trình lại thu hút du khách theo một cách hoàn toàn khác.

Giữa khuôn viên vắng lặng, bể thủy cung hình rồng khổng lồ vẫn sừng sững, các đường trượt nước và công trình giải trí còn nguyên hình dáng. Tuy nhiên, không còn tiếng cười hay du khách như thời điểm mới mở cửa.

Thay vào đó, nhiều người tìm đến đây để dạo quanh khu đất hoang phế và chụp ảnh những dấu tích còn lại của một dự án từng được kỳ vọng, theo tờ Express UK.

Công viên nước Hồ Thủy Tiên khai trương năm 2004. Khi đó, các nhà phát triển kỳ vọng nơi này sẽ trở thành khu giải trí sôi động với hồ bơi, đường trượt nước và nhiều hoạt động ven hồ, thu hút du khách đến với cố đô Huế. Tuy nhiên, dự án nhanh chóng gặp khó khăn.

Điểm nhấn của công viên là tượng rồng ma mị.

Công viên được xây dựng với chi phí khoảng 70 tỷ đồng , mở cửa đón khách khi công trình vẫn chưa hoàn thiện. Trải nghiệm chưa trọn vẹn khiến nhiều du khách không quay lại, trong khi lượng khách không đạt mức cần thiết để duy trì hoạt động. Ngoài ra, công viên nằm cách trung tâm thành phố vài km, việc di chuyển tương đối bất tiện và hoạt động quảng bá hạn chế.

Chỉ sau vài năm, hoạt động kinh doanh "sụp đổ" buộc công viên phải đóng cửa. Dưới áp lực từ các ngân hàng, chủ đầu tư ban đầu bán lại khu đất cho một công ty có trụ sở tại Hà Nội. Thời điểm đó, nhiều người kỳ vọng nhà đầu tư mới có thể hồi sinh dự án quy mô này. Tuy nhiên, kế hoạch này không được triển khai, trong khi công viên ngày càng xuống cấp.

Những gì còn lại là các bể bơi trống, đường trượt nước hoen gỉ và cấu trúc con rồng lớn nhìn xuống hồ. Theo thời gian, rêu phủ kín lối đi, cây cối mọc xuyên qua lớp bê tông nứt vỡ, còn bên trong thân rồng xuất hiện nhiều hình vẽ graffiti.

Dù bị bỏ hoang, địa điểm này lại bắt đầu thu hút một nhóm du khách khác. Nhiếp ảnh gia, phượt thủ và những người ưa khám phá tìm đến Huế để tận mắt chứng kiến công viên hoang phế. Hiện nơi này còn được gắn thẻ như một điểm tham quan trên Google với gần 300 lượt đánh giá.

Dù bị bỏ hoang, công viên thu hút du khách trong và ngoài nước đến khám phá, năm 2024.

Nhiều du khách xem nơi đây như một dạng "dark tourism" (du lịch đen) hoặc "ghost tourism" (du lịch ma) vì bầu không khí kỳ lạ, mang cảm giác hậu tận thế và những câu chuyện đồn đoán về hiện tượng siêu nhiên.

"Một nơi đáng kinh ngạc, giống bối cảnh hậu tận thế bước ra từ phim ảnh. Đây thực sự là địa điểm đáng ghé thăm", một du khách viết.

Một du khách khác bày tỏ: "Chúng tôi đã có khoảng thời gian tuyệt vời khám phá công trình này. Những bức vẽ graffiti, hình sinh vật biển cũ kỹ trên tường tạo nên nhiều chi tiết độc đáo".

Những năm gần đây, chính quyền Huế bắt đầu triển khai kế hoạch cải tạo khu vực quanh hồ Thủy Tiên thành công viên công cộng. Các hoạt động dọn dẹp và tái phát triển nhằm biến khu công viên nước cũ thành không gian giải trí cho người dân.

Tuy nhiên, tương lai của biểu tượng rồng khổng lồ, công trình nổi bật nhất của khu công viên, vẫn chưa rõ ràng. Con rồng có thể được giữ lại như một dấu mốc đặc biệt, hoặc bị tháo dỡ trong quá trình cải tạo, Express UK nhận định.

Cảnh hoang phế bên trong tượng rồng.