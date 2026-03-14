Video 2 con hươu 'đánh nhau' ở Vườn quốc gia Cúc Phương gây sốt

Đoạn video ghi lại cảnh 2 con hươu sao nô đùa trong khu bán hoang dã tại Vườn quốc gia Cúc Phương (Ninh Bình) thu hút gần 700.000 lượt xem trên mạng xã hội.

Ngày 14/3, Fanpage chính thức của Vườn quốc gia Cúc Phương (Ninh Bình) đăng tải đoạn video ghi lại cảnh đàn hươu sinh hoạt trong môi trường tự nhiên. Trong đó, 2 con hươu có hành động nô đùa trông như "đánh nhau", tạo nên khoảnh khắc sinh động khiến nhiều người xem thích thú.

Đoạn video nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, thu hút gần 700.000 lượt xem và hơn 19.000 lượt tương tác.

Hươu sao nô đùa

Trao đổi với Tri Thức - Znews, ông Đỗ Hồng Hải, Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục môi trường và Dịch vụ, Vườn Quốc gia (VQG) Cúc Phương, cho biết các cá thể trong video là hươu sao, một loài đang được bảo tồn tại Cúc Phương.

Sau quá trình chăm sóc tại các chương trình cứu hộ, những cá thể này được thả vào khu bán hoang dã rộng gần 200 ha để thích nghi dần với môi trường tự nhiên trước khi có thể trở lại rừng.

Theo ông Hải, khu bán hoang dã chỉ mở cửa cho khách tham quan khi có hướng dẫn viên đi cùng nhằm đảm bảo an toàn cho du khách, giữ gìn an ninh rừng và tránh ảnh hưởng tới động vật.

Đàn hươu sao được thả vào khu bán hoang dã rộng gần 200 ha tại VQG Cúc Phương.

Hoạt động quan sát hươu nằm trong một tour du lịch sinh thái mới của VQG, nhằm lan tỏa thông điệp du lịch có trách nhiệm và khuyến khích du khách chung tay bảo tồn thiên nhiên bền vững.

"Sau khi video lan truyền, lượng khách quan tâm đến các chương trình tham quan tại VQG tăng lên. Nhiều du khách đăng ký tour không chỉ để quan sát hươu mà còn để tìm hiểu các hoạt động cứu hộ và bảo tồn động vật hoang dã", ông Hải nói.

Chương trình được thiết kế cho cả người lớn và trẻ em, kéo dài từ nửa ngày đến một ngày. Trong hành trình, du khách được giới thiệu tổng quan về hệ sinh thái và công tác bảo tồn tại VQG Cúc Phương, tham quan khu bảo tồn ngoại vi để tìm hiểu các chương trình cứu hộ động vật hoang dã.

Tại đây, du khách có thể khám phá hoạt động bảo tồn các loài linh trưởng nguy cấp ở Việt Nam - chương trình hợp tác quốc tế đã triển khai hơn 30 năm. Ngoài ra, tour còn đưa khách tham quan các chương trình bảo tồn rùa, thú ăn thịt và tê tê, cũng như khu bảo tồn chim với những loài như chim công và gà lôi.

Du khách có cơ hội quan sát các loài động vật trong môi trường gần với tự nhiên.

Hành trình cũng dừng chân tại Bảo tàng Cúc Phương, nơi lưu giữ gần 20.000 mẫu vật tiêu bản, giới thiệu về đa dạng sinh học cùng các giá trị lịch sử - văn hóa của khu vực. Du khách tiếp tục tham quan khu bảo tồn thú móng guốc và chim, quan sát động vật trong môi trường gần với tự nhiên.

Bên cạnh đó, du khách còn có cơ hội khám phá rừng bằng xe điện, hòa mình vào không gian thiên nhiên và quan sát các loài động vật hoang dã. Chương trình kết thúc với khu trải nghiệm sáng tạo, nơi khách tham quan có thể thử làm các sản phẩm thủ công từ vật liệu tự nhiên.

Ban tổ chức khuyến nghị du khách chuẩn bị đồ dùng cá nhân cần thiết, thuốc chống côn trùng, ống nhòm hoặc máy ảnh nếu có.

Giá tour đã bao gồm phí tham quan, vé xe điện, vé tham gia các chương trình cứu hộ và bảo tồn động vật, tham quan bảo tàng, hướng dẫn viên vận hành chương trình và bảo hiểm du lịch trong khu vực vườn quốc gia.

Gia đình cá thể khỉ trong VQG Cúc Phương.

"Thủ đô bảo tồn"

Theo ông Đỗ Hồng Hải, tour tham quan này được xây dựng nhằm nhấn mạnh hai mục tiêu.

Thứ nhất, giúp du khách hiểu rõ hơn về công tác cứu hộ và bảo tồn động vật, từ quá trình tiếp nhận các cá thể bị buôn bán trái phép hoặc bị thương, chăm sóc tại trung tâm cứu hộ, đến giai đoạn thả về khu bán hoang dã trước khi trở lại môi trường tự nhiên.

"Cúc Phương được xem là 'thủ đô' bảo tồn của Việt Nam. Khi đến đây, du khách có thể tìm hiểu rõ hơn về các hoạt động bảo tồn và quá trình chăm sóc động vật trước khi thả về tự nhiên", ông Hải nói.

Vọoc mông trắng, hay còn gọi là Vooc quần đùi trắng, được phát hiện đầu tiên ở Cúc Phương và được chọn làm biểu tượng của VQG Cúc Phương.

Thứ hai, thúc đẩy du lịch sinh thái gắn với trách nhiệm bảo tồn. Khi tham gia các tour tham quan, du khách mua vé và một phần doanh thu sẽ được sử dụng để hỗ trợ các hoạt động cứu hộ và bảo tồn động vật.

Thông qua việc trực tiếp tìm hiểu các chương trình bảo tồn, du khách có cơ hội hiểu rõ hơn giá trị của động vật hoang dã đối với đa dạng sinh học cũng như đời sống con người.

Theo ông Hải, khi hiểu được điều này, du khách sẽ có ý thức tôn trọng động vật hơn và lan tỏa thông điệp bảo tồn tới cộng đồng. "Chúng tôi muốn gửi gắm thông điệp con người hãy đối xử tử tế hơn với động vật", đại diện VQG nói.