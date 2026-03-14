Tạm dừng chạy tàu cung đường du lịch đẹp nhất Việt Nam

Tuyến tàu du lịch Huế - Đà Nẵng tạm ngừng hoạt động chiều 14/3 sau sự cố trật bánh tàu hàng tại khu gian Hải Vân - Hải Vân Nam.

Công ty cổ phần Đường sắt Việt Nam thông báo tạm ngừng chạy tàu HĐ3 và HĐ4 trên tuyến Huế - Đà Nẵng trong chiều 14/3 do sự cố tại khu gian Hải Vân - Hải Vân Nam. Hành khách được trung chuyển bằng ôtô giữa ga Đà Nẵng và ga Lăng Cô để tiếp tục hành trình.

Với hành khách đi tàu HĐ1 và HĐ2 được chuyển tải từ ga Kim Liên đến ga Lăng Cô. Ngành đường sắt cũng tổ chức trung chuyển hành khách giữa Đà Nẵng và Lăng Cô với tàu SE3, SE10 và SE19. Riêng tàu SE19 khi đến ga Lăng Cô, hành khách được đưa bằng ôtô đến ga Đà Nẵng.

Trước đó, khoảng 8h cùng ngày, tàu hàng AH1 với đầu máy D18E-604 khi chạy đến Km769+850 tại khu gian Hải Vân - Hải Vân Nam (TP. Đà Nẵng) gặp sự cố trật bánh.

Kiểm tra hiện trường cho thấy thanh ray bên phải theo hướng tàu chạy bị cong vẹo, đứt gãy sau khi đá từ sườn núi rơi xuống, khiến ba trục đầu máy trật khỏi đường ray.

Sự cố làm tuyến đường sắt Bắc - Nam qua đèo Hải Vân tạm thời gián đoạn. Hai đoàn tàu khách bị ảnh hưởng hành trình tại thời điểm xảy ra sự cố. Ngành đường sắt sau đó tổ chức trung chuyển hành khách bằng ôtô giữa ga Đà Nẵng và ga Lăng Cô (TP. Huế) để hành khách tiếp tục hành trình.

Đến 12h30 trưa cùng ngày, khoảng 5 đoàn tàu khách bị ảnh hưởng, phải áp dụng phương án chuyển tải, với hàng trăm hành khách trên mỗi chuyến.

Tuyến tàu du lịch Huế - Đà Nẵng với tên gọi "Kết nối di sản miền Trung" dài 102 km, chính thức vận hành từ tháng 3/2024, được đánh giá là cung đường tàu du lịch đẹp nhất Việt Nam. Mỗi đoàn tàu gồm 5 toa ghế ngồi mềm điều hòa và một toa sinh hoạt cộng đồng, phục vụ các chương trình trải nghiệm văn hóa và ẩm thực địa phương.

Hai đôi tàu mang số hiệu HĐ1/2 và HĐ3/4 khởi hành từ hai ga Huế và Đà Nẵng. Hàng ngày, tàu HĐ1 xuất phát tại ga Huế lúc 7h45, đến ga Đà Nẵng lúc 10h35; tàu HĐ3 xuất phát từ Huế lúc 14h25 và đến Đà Nẵng lúc 17h40.

Ở chiều ngược lại, tàu HĐ2 rời ga Đà Nẵng lúc 7h50, đến Huế lúc 11h05; tàu HĐ4 xuất phát từ Đà Nẵng lúc 15h và đến Huế lúc 17h45.

Các chuyến tàu được thiết kế theo mô hình kết hợp vận tải và du lịch, hành trình uốn lượn qua đèo Hải Vân và vịnh Lăng Cô. Trong hành trình, tàu dừng khoảng 10 phút tại ga Lăng Cô để du khách ngắm cảnh, chụp ảnh và check-in tại vịnh biển từng được vinh danh là một trong những vịnh đẹp nhất thế giới.

