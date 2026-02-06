Tạm dừng tàu chạy qua cầu Long Biên

Ngành đường sắt tạm dừng khai thác tàu qua cầu Long Biên do hư hỏng nghiêm trọng tại nhịp 18, đồng thời điều chỉnh hành trình nhiều tuyến tàu khách và hàng hóa.

Đoàn tàu Hà Nội 5 cửa ô chạy qua cầu Long Biên, ngày 11/1.

Ngày 7/2, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cho biết cầu Long Biên (Hà Nội) phải tạm dừng cho tàu chạy sau khi phát hiện hư hỏng nghiêm trọng tại nhịp 18.

Theo đó, ngày 2/2, Công ty cổ phần Đường sắt Hà Hải, đơn vị quản lý cầu, phát hiện sự cố tại nút dàn thép mạ thượng, nằm giữa ô 10 và ô 11 của nhịp 18.

Tại vị trí này, bản thép tiếp điểm bị đứt toàn bộ tiết diện, các thanh mạ thượng bị tách rời tại hai nút giàn thượng và hạ lưu, đe dọa trực tiếp đến an toàn công trình và an toàn giao thông đường sắt.

Ngay sau khi ghi nhận sự cố, ngành đường sắt đã phong tỏa khu gian Hà Nội - Gia Lâm, điều chỉnh lộ trình các đoàn tàu khách và tàu hàng qua khu vực. Từ ngày 5/2, các đoàn tàu không được phép chạy qua cầu Long Biên, thay đổi điểm đầu - cuối, tổ chức đón trả khách tại ga Gia Lâm thay vì ga Hà Nội như thường lệ.

Tàu khách tuyến Hà Nội - Hải Phòng xuất phát và kết thúc tại ga Gia Lâm.

xuất phát và kết thúc tại ga Gia Lâm. Tàu khách tuyến Hà Nội - Lào Cai vẫn đón, trả khách tại ga Hà Nội nhưng chạy theo hướng Hà Nội - Văn Điển - Hà Đông - Lào Cai và ngược lại, thay vì đi qua cầu Long Biên.

vẫn đón, trả khách tại ga Hà Nội nhưng chạy theo hướng Hà Nội - Văn Điển - Hà Đông - Lào Cai và ngược lại, thay vì đi qua cầu Long Biên. Đối với vận tải hàng hóa, các đoàn tàu buộc phải vòng qua cầu Thăng Long để vào tuyến vành đai Bắc Hồng - Văn Điển.

Công nhân sửa chữa, thay thế hàng loạt lan can hư hỏng hai bên cầu Long Biên, ngày 11/1.

Đối với tàu du lịch 2 tầng The Hanoi Train (Hà Nội 5 cửa ô), đơn vị khai thác thông báo điều chỉnh hành trình các chuyến BHL1/2 và BHL3/4 trong các ngày 6-8/2. Theo đó, các chuyến tàu xuất phát và kết thúc tại ga Gia Lâm thay cho ga Hà Nội như kế hoạch ban đầu.

Đơn vị vận hành bố trí xe ôtô đưa đón hành khách giữa ga Hà Nội và ga Gia Lâm trước và sau hành trình tàu. Việc điều chỉnh được xác định là phát sinh ngoài mong muốn do yếu tố kỹ thuật khách quan, nhằm bảo đảm an toàn và duy trì hành trình liên tục cho hành khách.

Đoàn tàu chạy qua phố cà phê đường tàu - đoạn giữa hai ga Hà Nội - Gia Lâm, tháng 10/2025.

Song song với việc điều chỉnh tổ chức chạy tàu, các đơn vị thi công và tư vấn đã huy động hệ thống trụ tạm bằng cột palê thép hình để chống đỡ nút dàn bị hỏng; tiến hành sửa chữa, khắc phục và thay thế các bản thép tiếp điểm, nút dàn thép mạ thượng tại nhịp 18.

Theo kế hoạch, đến ngày 11/2 việc thay thế các bản thép tiếp điểm sẽ hoàn thành. Sau đó, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam sẽ tổ chức thử tải cầu. Nếu kết quả thử tải bảo đảm yêu cầu an toàn, ngành đường sắt sẽ cho phép tàu nhẹ chạy qua cầu với tốc độ hạn chế.