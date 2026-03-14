Tàu chở hàng trật bánh trên đèo Hải Vân

Ngày 14/3, Phòng Quản lý an toàn đường sắt II (Cục Đường sắt Việt Nam) phối hợp các lực lượng chức năng tiếp cận hiện trường tàu hàng trật bánh khi qua đèo Hải Vân.

Tàu hàng trật bánh trên đèo Hải Vân. (Ảnh: Đ.N)

Trước đó, tàu hàng AH1 máy D18E 604 khi chạy đến Km769 + 850 khu gian Hải Vân - Hải Vân Nam (thuộc địa phận Đà Nẵng) thì bị trật bánh ba trục đầu máy. Theo quan sát, thanh ray phía bên phải hướng tàu chạy bị cong vẹo, đứt gãy khiến tàu bị kẹt, không thể lưu thông.

Thông tin ban đầu từ Phòng Quản lý an toàn đường sắt II, nguyên nhân vụ việc là do đá trên đèo Hải Vân rơi xuống làm gãy đường ray. Do tuyến đường sắt qua đèo Hải Vân gián đoạn, các tàu khách Bắc - Nam được chuyển tải Đà Nẵng - Lăng Cô (TP Huế).

Được biết, cuối năm 2024, trên đèo Hải Vân cũng xảy ra sự cố tàu trật bánh.

Cụ thể, lúc 21h10 ngày 1/11, tàu ASY2 máy 602 kéo, máy 659 đẩy, kéo 20 toa xe (tải trọng 840,7 tấn) đi vào ga Hải Vân Nam.

Đến Km771+800 giữa ghi N2/4 ga Hải Vân Nam thì vị trí thứ 13, 14, 15 trong đoàn tàu, các trục bánh xe của các toa xe văng ra khỏi đường ray làm container trên các toa xe 641351, 631418 bị lật đổ vào đường số 2, còn container trên toa xe 641349 bị đổ nghiêng 45 độ về bên trái theo hướng tàu chạy.

Sau khi xảy ra sự cố, đơn vị điều độ chạy tàu thực hiện phong tỏa khu gian lúc 21h21. Đơn vị quản lý đường sắt, lực lượng Cánh sát giao thông đường sắt, quản lý an toàn đường sắt đã huy động phương tiện, nhân lực đến hiện trường thực hiện cứu hộ, cứu nạn.