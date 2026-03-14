Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Tàu chở hàng trật bánh trên đèo Hải Vân

  • Thứ bảy, 14/3/2026 12:36 (GMT+7)
Theo quan sát, thanh ray phía bên phải hướng tàu chạy bị cong vẹo, đứt gãy khiến tàu bị kẹt, không thể lưu thông.

Ngày 14/3, Phòng Quản lý an toàn đường sắt II (Cục Đường sắt Việt Nam) phối hợp các lực lượng chức năng tiếp cận hiện trường tàu hàng trật bánh khi qua đèo Hải Vân.

Tàu hàng trật bánh trên đèo Hải Vân. (Ảnh: Đ.N)

Trước đó, tàu hàng AH1 máy D18E 604 khi chạy đến Km769 + 850 khu gian Hải Vân - Hải Vân Nam (thuộc địa phận Đà Nẵng) thì bị trật bánh ba trục đầu máy. Theo quan sát, thanh ray phía bên phải hướng tàu chạy bị cong vẹo, đứt gãy khiến tàu bị kẹt, không thể lưu thông.

Thông tin ban đầu từ Phòng Quản lý an toàn đường sắt II, nguyên nhân vụ việc là do đá trên đèo Hải Vân rơi xuống làm gãy đường ray. Do tuyến đường sắt qua đèo Hải Vân gián đoạn, các tàu khách Bắc - Nam được chuyển tải Đà Nẵng - Lăng Cô (TP Huế).

Được biết, cuối năm 2024, trên đèo Hải Vân cũng xảy ra sự cố tàu trật bánh.

Cụ thể, lúc 21h10 ngày 1/11, tàu ASY2 máy 602 kéo, máy 659 đẩy, kéo 20 toa xe (tải trọng 840,7 tấn) đi vào ga Hải Vân Nam.

Đến Km771+800 giữa ghi N2/4 ga Hải Vân Nam thì vị trí thứ 13, 14, 15 trong đoàn tàu, các trục bánh xe của các toa xe văng ra khỏi đường ray làm container trên các toa xe 641351, 631418 bị lật đổ vào đường số 2, còn container trên toa xe 641349 bị đổ nghiêng 45 độ về bên trái theo hướng tàu chạy.

Sau khi xảy ra sự cố, đơn vị điều độ chạy tàu thực hiện phong tỏa khu gian lúc 21h21. Đơn vị quản lý đường sắt, lực lượng Cánh sát giao thông đường sắt, quản lý an toàn đường sắt đã huy động phương tiện, nhân lực đến hiện trường thực hiện cứu hộ, cứu nạn.

Thông tàu Bắc - Nam qua cầu Ghềnh

Ngành đường sắt đã thông tàu qua cầu Ghềnh với tốc độ 5 km/h sau 5 ngày bị gián đoạn do sự cố sà lan đâm va vào cầu Ghềnh.

10:59 11/3/2026

Lửa bao trùm xe đầu kéo trên cao tốc qua Nghệ An

Lưu thông trên cao tốc Bắc Nam khi tới địa phận tỉnh Nghệ An, chiếc xe đầu kéo bén lửa rồi bao trùm trong chốc lát.

07:07 15/12/2025

Tài xế xe máy văng hàng chục mét, tử vong sau va chạm với tàu hỏa

Một người đàn ông điều khiển xe máy từ đường Ngọc Hồi qua đường sắt vào ngõ 210, bất ngờ bị tàu hỏa đâm trúng. Nạn nhân bị văng ra xa hàng chục mét, tử vong tại chỗ.

06:22 9/3/2026

https://vtcnews.vn/tau-cho-hang-trat-banh-tren-deo-hai-van-ar1007542.html

Thanh Ba/VTCNews

    Đọc tiếp

    Nhung diem bo phieu dac biet trong ngay hoi non song tai Ha Noi hinh anh

    Những điểm bỏ phiếu đặc biệt trong ngày hội non sông tại Hà Nội

    2 giờ trước 12:31 14/3/2026

    0

    Để cử tri có thể thực hiện quyền công dân một cách thuận lợi nhất, nhiều di tích lịch sử, văn hóa khu vực trung tâm Thủ đô Hà Nội được chọn làm địa điểm bỏ phiếu. Đến nay, những điểm bỏ phiếu “đặc biệt” này đã hoàn tất công tác chuẩn bị, sẵn sàng đón cử tri.

    Gen Z lan dau cam the cu tri hinh anh

    Gen Z lần đầu cầm thẻ cử tri

    2 giờ trước 12:25 14/3/2026

    0

    Ngày 15/3/2026, cả nước sẽ bước vào sự kiện chính trị trọng đại: Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. Trong dòng người sẽ tiến về các điểm bỏ phiếu vào cuối tuần này, có một lực lượng mang ý nghĩa kế thừa đặc biệt: Những công dân lần đầu tiên cầm trên tay chiếc thẻ cử tri.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý