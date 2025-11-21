Món đồ bẩn nhất trong phòng khách sạn

Không phải bồn cầu, nhiều khảo sát quốc tế cho thấy vật bẩn nhất trong phòng khách sạn thường là những thứ nhỏ hay chạm tay như điều khiển tivi, gối trang trí, xô đá...

Điều khiển tivi, tấm phủ chân giường... lọt danh sách những vật dụng ít được vệ sinh nhất trong phòng khách sạn. Ảnh: Engin Akyurt/Pexels.

Trong phòng khách sạn, thứ mất vệ sinh nhất đôi khi không phải bồn cầu hay sàn nhà, mà là những món đồ nhỏ xíu bạn chạm tay vào cả chục lần mỗi ngày, như điều khiển tivi, gối trang trí hay tấm phủ chân giường.

Theo tạp chí du lịch Travel + Leisure, nhiều nhân viên buồng phòng thừa nhận nhóm “vật dụng hay chạm, ít được lau” này mới là ổ vi khuẩn đáng ngại nhất trong phòng. Điều khiển tivi, công tắc đèn, điện thoại bàn, tay nắm cửa cùng các loại gối và tấm phủ trang trí trên giường thường không được giặt hoặc khử trùng thường xuyên như ga gối hay khăn tắm, dù khách liên tục sử dụng.

Một quản lý housekeeping cho biết ở nhiều khách sạn, gối trang trí (decorative pillow) và tấm phủ chân giường (bed runner) có thể được dùng cho nhiều lượt khách mới được thay hoặc giặt, trong khi khách lại hay ôm, tựa hoặc đặt đồ cá nhân lên.

Nếu du khách kỹ tính, cách đơn giản nhất là dẹp hết các loại gối trang trí, tấm phủ xuống ghế hoặc một góc phòng, chỉ nằm trên bộ ga gối chính đã được thay mới.

Theo khảo sát năm 2023 của WaterFilterGuru, bồn tắm cũng là ổ vi khuẩn, thậm chí có thể bẩn gấp 40 lần bệ bồn cầu. Ảnh: Amixstudio.

Trong khi đó, New York Post “gọi tên” điều khiển tivi là ứng viên số một cho danh hiệu món đồ bẩn nhất phòng khách sạn. Các khảo sát vi sinh ở một số khách sạn cho thấy mật độ vi khuẩn trên điều khiển còn cao hơn nhiều bề mặt trong nhà tắm, đơn giản vì nó được rất nhiều người chạm vào nhưng lại ít khi được lau kỹ giữa các lượt khách.

Ngoài ra, ly tách, xô đá, máy pha cà phê trong phòng cũng thường xuyên bị "điểm danh". The Points Guy và Condé Nast Traveler đưa tin ly thủy tinh và xô đá đôi khi chỉ được tráng sơ bằng nước, thậm chí có nơi lau lại bằng khăn đang dùng cho bề mặt khác, khiến nguy cơ nhiễm bẩn chéo tăng cao.

Điều này càng dễ xảy ra khi nhân viên buồng phòng chỉ có khoảng vài chục phút để xử lý một phòng, buộc họ phải ưu tiên những thứ “nhìn thấy rõ” như bồn cầu, lavabo, gương, sàn, còn các chi tiết nhỏ hơn dễ bị bỏ sót.

Sau đại dịch, nhiều chuỗi khách sạn lớn công bố quy trình vệ sinh tăng cường, trong đó nhấn mạnh khử khuẩn toàn bộ bề mặt hay chạm thay vì chỉ tập trung vào nhà tắm và sàn.

Một số thương hiệu còn thay điều khiển tivi truyền thống bằng điều khiển chống thấm, dễ lau hoặc cho phép khách dùng điện thoại cá nhân kết nối với tivi để giảm số lần chạm.