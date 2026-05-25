Vì sao để vali trong nhà tắm khi nhận phòng khách sạn?

Theo các chuyên gia lưu trú quốc tế, hành động này chủ yếu nhằm hạn chế nguy cơ rệp giường bám vào hành lý.

Trong giới du lịch và khách sạn, đặt vali vào nhà tắm khi mới nhận phòng được xem là một “mẹo lưu trú” khá phổ biến. Ảnh: Vlada Karpovich/Pexels.

Với những người có kinh nghiệm và thường xuyên lưu trú nhiều nơi, vali thường không được đặt ngay lên giường, sofa hay thảm khi vừa nhận phòng. Thay vào đó, họ có xu hướng đem vali vào nhà tắm trước, rồi mới kiểm tra và sắp xếp lại không gian nghỉ ngơi.

Theo Travel + Leisure, lý do lớn nhất liên quan tới nguy cơ rệp giường - vấn đề mà nhiều khách sạn trên thế giới vẫn phải đối mặt, kể cả ở phân khúc cao cấp.

Rệp giường thường ẩn trong nệm, ga, khe giường, sofa bọc vải, rèm hoặc thảm trải sàn. Chúng có thể bò vào vali, quần áo rồi theo du khách về nhà sau chuyến đi.

Trong khi đó, nhà tắm lại là khu vực ít có khả năng xuất hiện rệp hơn do bề mặt chủ yếu là gạch men, kính hoặc kim loại - những chất liệu khó để côn trùng trú ẩn và di chuyển. Đây là lý do nhiều chuyên gia khuyên du khách nên để hành lý trong nhà tắm hoặc trên kệ để vali chuyên dụng cho tới khi kiểm tra sơ bộ phòng ngủ.

Việc đặt vali vào nhà tắm khi nhận phòng khách sạn nhằm hạn chế nguy cơ rệp giường bám vào đồ đạc. Ảnh: Silas tarus, Max Vakhtbovych/Pexels.

Một số tiếp viên hàng không và khách công tác thường xuyên còn xem đây là bước gần như bắt buộc mỗi khi nhận phòng khách sạn mới. Sau khi đặt vali vào nhà tắm, họ sẽ kiểm tra ga giường, góc nệm, đầu giường và sofa trước khi chuyển hành lý ra ngoài.

Theo Condé Nast Traveler, rệp giường không đồng nghĩa với khách sạn mất vệ sinh. Chúng có thể xuất hiện ở bất kỳ nơi lưu trú nào do bị mang theo từ hành lý của khách trước đó.

Ngành khách sạn toàn cầu nhiều năm qua vẫn xem rệp giường là một trong những vấn đề khó kiểm soát nhất vì côn trùng này có kích thước nhỏ, ẩn nấp tốt và dễ lây lan qua quần áo, túi xách hoặc vali.

Ngoài yếu tố vệ sinh, việc đặt vali trong nhà tắm còn giúp hành lý tránh bụi bẩn hoặc đồ ăn rơi trên thảm và giường ngủ trong lúc du khách chưa kịp sắp xếp đồ đạc. Một số người cũng tận dụng không gian khô ráo trong phòng tắm để kiểm tra nhanh hành lý sau chuyến bay dài, nhất là khi vừa đi qua nhiều sân bay hoặc phương tiện công cộng đông người.