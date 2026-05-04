12 khách sạn, resort Việt Nam trong top tốt nhất thế giới 2026

Danh sách T+L 500 năm 2026 vinh danh 12 khách sạn, resort tại Việt Nam. Điều này góp phần khẳng định sức hút và chất lượng dịch vụ du lịch trong nước với du khách quốc tế.

Đầu tháng 5, tạp chí du lịch Travel + Leisure công bố danh sách T+L 500 năm 2026, xếp hạng 500 khách sạn, khu nghỉ dưỡng tốt nhất toàn cầu. Danh sách này được tổng hợp từ kết quả khảo sát Giải thưởng World’s Best Awards, phản ánh trải nghiệm thực tế và mức độ hài lòng của độc giả.

Bảng xếp hạng quy tụ nhiều đại diện trên khắp thế giới, trong đó Việt Nam có 12 cái tên, cho thấy sức hút ngày càng rõ của du lịch nghỉ dưỡng trong nước.

Alma Resort Cam Ranh

Địa chỉ: Bãi Dài, xã Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa.

Alma Resort là khu nghỉ dưỡng lớn nằm dọc bãi Dài, nổi bật với thiết kế mở hướng biển và hệ thống tiện ích đa dạng. Từ hồ bơi nhiều tầng, công viên nước mini đến rạp chiếu phim, khu thể thao, nơi đây hướng đến khách gia đình và nghỉ dưỡng dài ngày.

Không gian rộng, mật độ xây dựng thấp giúp du khách cảm thấy thoải mái, ít đông đúc. Các căn suite và pavilion có tầm nhìn biển, phù hợp cho kỳ nghỉ thư giãn.

Anantara Hoi An Resort

Địa chỉ: Số 1 Đường Phạm Hồng Thái, phường Hội An Đông, Đà Nẵng.

Nằm ven sông Hoài, Anantara Hội An mang phong cách kiến trúc giao thoa giữa Việt Nam, Nhật Bản và châu Âu, tạo nên không gian vừa cổ điển vừa nhẹ nhàng. Resort có quy mô vừa phải, nhiều mảng xanh và lối đi nhỏ, phù hợp với du khách tìm kiếm sự yên tĩnh.

Điểm cộng lớn là vị trí gần phố cổ Hội An, thuận tiện để đi bộ tham quan, kết hợp nghỉ dưỡng và khám phá văn hóa địa phương. Dịch vụ tại đây thiên về trải nghiệm cá nhân hóa, từ ẩm thực đến các hoạt động văn hóa.

Anantara Quy Nhon Villas

Địa chỉ: Cầu Bãi Dại, phường Quy Nhơn Nam, Gia Lai.

Khu nghỉ dưỡng gồm các villa riêng biệt nằm trên triền đồi hướng ra vịnh Quy Nhơn, mang lại cảm giác riêng tư gần như tuyệt đối. Mỗi căn đều có hồ bơi riêng, không gian rộng và tầm nhìn trực diện ra biển.

Thiết kế sử dụng nhiều vật liệu tự nhiên, kết hợp địa hình sẵn có, tạo nên không gian nghỉ dưỡng gần gũi thiên nhiên. Đây là lựa chọn phù hợp với du khách tìm kiếm sự yên tĩnh và trải nghiệm cao cấp.

Azerai La Residence

Địa chỉ: 5 Lê Lợi, phường Thuận Hoá, TP. Huế.

Azerai La Residence Huế tiếp tục được Travel + Leisure vinh danh trong danh sách 500 khách sạn tốt nhất năm 2026, là đại diện duy nhất của Huế. Khách sạn thuộc thương hiệu Azerai của Adrian Zecha, hướng đến trải nghiệm gắn với điểm đến và văn hóa bản địa.

Tọa lạc bên sông Hương, công trình từ cuối những năm 1920 mang kiến trúc Art Deco đặc trưng, với 122 phòng nghỉ giữa không gian xanh. Sự kết hợp giữa yếu tố lịch sử và dịch vụ hiện đại giúp nơi đây duy trì sức hút với du khách quốc tế.

Ông Phan Trọng Minh, Tổng Giám đốc khách sạn, chia sẻ: "Việc được xướng tên trong danh sách ‘500 khách sạn tốt nhất Thế giới’ năm 2026 một lần nữa khẳng định hướng đi đúng đắn của chúng tôi. Chúng tôi rất hào hứng được chào đón thêm nhiều lữ khách và giúp họ cảm nhận được sự ấm áp và thân thuộc như đang ở trong chính ngôi nhà của mình".

Capella Hanoi

Địa chỉ: 11 Lê Phụng Hiểu, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Capella Hanoi gây ấn tượng với thiết kế lấy cảm hứng từ nhà hát opera, mỗi phòng mang một câu chuyện riêng gắn với nghệ thuật biểu diễn. Nội thất được chăm chút với nhiều chi tiết thủ công và màu sắc nổi bật.

Nằm gần Nhà hát Lớn, khách sạn hướng đến trải nghiệm cao cấp, kết hợp lưu trú với ẩm thực và nghệ thuật. Dịch vụ cá nhân hóa là điểm nhấn giúp Capella tạo dấu ấn riêng trong phân khúc sang trọng.

Hyatt Regency Danang Resort & Spa

Địa chỉ: Số 5 Trường Sa, phường Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng.

Khu nghỉ dưỡng nằm trên bãi biển Non Nước, sở hữu không gian rộng với nhiều khu chức năng từ phòng khách sạn đến căn hộ, villa. Đây là điểm đến quen thuộc của khách gia đình và nhóm đông.

Ngoài bãi biển riêng, resort còn có hệ thống hồ bơi, khu vui chơi trẻ em và spa. Vị trí gần Ngũ Hành Sơn giúp du khách dễ dàng kết hợp tham quan và nghỉ dưỡng.

JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay Resort & Spa

Địa chỉ: Bãi Khem, Phú Quốc, An Giang.

Được thiết kế theo concept “trường đại học giả tưởng”, JW Marriott Phú Quốc gây ấn tượng với kiến trúc độc đáo, nhiều màu sắc và câu chuyện riêng cho từng khu vực.

Nằm tại bãi Khem, một trong những bãi biển đẹp của đảo, resort kết hợp giữa không gian nghỉ dưỡng cao cấp và yếu tố trải nghiệm thị giác. Đây cũng là địa điểm thường xuyên xuất hiện trong các bộ ảnh du lịch.

Melia Ho Tram Beach Resort

Địa chỉ: đường ven biển, xã Hồ Tràm, TP.HCM.

Melia Hồ Tràm là khu nghỉ dưỡng ven biển cách TP.HCM khoảng 2-3 giờ di chuyển, phù hợp cho các chuyến đi ngắn ngày. Resort có thiết kế hiện đại, nhiều không gian mở và villa riêng.

Khuôn viên rộng, nhiều mảng xanh cùng bãi biển dài giúp nơi đây trở thành lựa chọn phổ biến cho kỳ nghỉ cuối tuần. Các dịch vụ spa, ẩm thực cũng được đầu tư đồng bộ.

Park Hyatt Saigon

Địa chỉ: Số 2 Công Trường Lam Sơn, phường Sài Gòn, TP.HCM.

Nằm tại trung tâm quận 1, Park Hyatt Saigon mang phong cách kiến trúc Pháp cổ điển, với không gian sang trọng và ấm cúng. Khách sạn có vị trí thuận tiện để di chuyển đến các điểm tham quan lớn.

Nội thất bên trong được thiết kế theo hướng tinh tế, kết hợp giữa cổ điển và hiện đại. Đây là một trong những khách sạn lâu đời và có độ nhận diện cao tại TP.HCM.

Sofitel Legend Metropole Hanoi

Địa chỉ: 15 Ngô Quyền, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Sofitel Legend Metropole Hanoi tiếp tục góp mặt trong danh sách 500 khách sạn tốt nhất năm 2026 của Travel + Leisure, đánh dấu 6 năm liên tiếp được vinh danh, đúng dịp kỷ niệm 125 năm. Khách sạn lâu đời này cũng thường xuyên xuất hiện trong các bảng xếp hạng quốc tế, cho thấy vị thế ổn định ở phân khúc cao cấp.

Tọa lạc tại trung tâm Hà Nội từ năm 1901, Metropole mang kiến trúc thuộc địa kết hợp tân cổ điển, gồm hai khu Heritage Wing và Opera Wing. Không gian lưu trú, ẩm thực và tiện ích được đầu tư đồng bộ, tạo nên trải nghiệm vừa mang tính di sản vừa hiện đại.

Ông George Koumendakos, Tổng Quản lý khách sạn, chia sẻ: "Giải thưởng này chính là nguồn cảm hứng để chúng tôi tiếp tục kiến tạo những trải nghiệm đáng nhớ hơn nữa cho các vị khách quý và cho chính Metropole".

Giải thưởng danh giá này nối dài chuỗi thành tích ấn tượng mà khách sạn vừa đạt được trong năm qua. Metropole Hà Nội gần đây đã được Fodor’s, cẩm nang du lịch uy tín hơn 80 năm tuổi, vinh danh vào Danh sách “100 Khách sạn Tuyệt vời nhất Thế giới” năm 2026.

Villa Le Corail Gran Meliá

Địa chỉ: Bãi Tiên, Đường Đệ, phường Bắc Nha Trang, Khánh Hòa.

Khu nghỉ dưỡng nằm biệt lập tại bán đảo Cam Ranh, với thiết kế hướng biển và không gian riêng tư. Các villa được xây dựng tách biệt, nhiều căn có hồ bơi riêng.

Không gian tại đây hướng đến sự yên tĩnh, phù hợp với du khách muốn “tách khỏi” nhịp sống thường ngày. Dịch vụ chú trọng trải nghiệm cá nhân và sự riêng tư.

Ville De Mont Mountain Resort

Địa chỉ: Tổ 7, Phường Sa Pa, Lào Cai.

Nằm trên vùng núi cao Sa Pa, khu nghỉ dưỡng mang phong cách kiến trúc gỗ, lấy cảm hứng từ nhà truyền thống vùng cao. Không gian mở ra khung cảnh núi non, mây và rừng.

Vị trí tách biệt giúp nơi đây trở thành điểm nghỉ dưỡng lý tưởng cho những ai muốn tìm sự yên tĩnh. Trải nghiệm tại resort gắn liền với thiên nhiên và văn hóa bản địa.