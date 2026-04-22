Khách buộc phải rời khách sạn bị cưỡng chế ở Huế được hỗ trợ ra sao?

  • Thứ tư, 22/4/2026 19:49 (GMT+7)
  48 phút trước

Khi khách sạn Romance (Huế) bị cưỡng chế thi hành án, du khách đang lưu trú được bố trí chỗ ở thay thế, trong khi những người đã đặt phòng được hướng dẫn các bước hoàn tiền.

Toàn cảnh khách sạn khách sạn Romance Huế tại số 14-16 đường Nguyễn Thái Học, phường Thuận Hóa, TP. Huế.

Ngày 22/4, Sở Du lịch TP. Huế cho biết nhiều doanh nghiệp và du khách đã thanh toán tiền khi đặt phòng tại khách sạn Romance trên đường Nguyễn Thái Học (phường Thuận Hóa) - cơ sở vừa bị cưỡng chế bàn giao tài sản và dừng hoạt động từ ngày 20/4.

Theo Sở, các giao dịch dân sự giữa khách hàng và khách sạn không thuộc thẩm quyền giải quyết. Tuy nhiên, để bảo vệ quyền lợi du khách, cơ quan này đã yêu cầu Ban Giám đốc khách sạn báo cáo phương án hoàn trả tiền hoặc bố trí cơ sở lưu trú thay thế cho các trường hợp đã đặt phòng.

Đơn vị cũng đề nghị Hiệp hội Du lịch, Hội Khách sạn và các cơ sở lưu trú trên địa bàn hỗ trợ quỹ phòng, giảm 50% giá phòng cho du khách bị ảnh hưởng. Cơ quan này cũng phối hợp các đơn vị chức năng ưu tiên bảo vệ quyền lợi du khách trong quá trình xử lý tài sản của doanh nghiệp.

Đối với việc thu hồi tiền đặt cọc, Sở Du lịch khuyến cáo du khách và doanh nghiệp thực hiện các bước gồm: rà soát hợp đồng, chứng từ; gửi yêu cầu hoàn trả tới khách sạn; liên hệ cơ quan thi hành án để được hướng dẫn với tư cách người có quyền lợi liên quan; và khởi kiện dân sự nếu cần thiết.

Sở Du lịch TP. Huế cho biết sẽ tiếp tục theo dõi, phối hợp các bên liên quan nhằm đảm bảo hoạt động du lịch ổn định, hỗ trợ du khách xử lý các phát sinh, giữ hình ảnh điểm đến an toàn, thân thiện.

Hue anh 1

Bên trong khách sạn buộc phải cưỡng chế bàn giao tài sản vào ngày 21/4.

Từ sáng 21/4, lực lượng chức năng tiến hành cưỡng chế bàn giao khách sạn Romance cho đơn vị trúng đấu giá theo quy định. Thời điểm cưỡng chế, khách sạn còn 6 du khách đang lưu trú.

Để đảm bảo quyền lợi và trải nghiệm, Sở Du lịch phối hợp các đơn vị liên quan di chuyển, bố trí chỗ ở thay thế tại các khách sạn lân cận với điều kiện tương đương hoặc tốt hơn. Quá trình diễn ra nhanh, an toàn, không ảnh hưởng đến kế hoạch lưu trú và tham quan của du khách.

Đơn vị cũng làm việc với đơn vị trúng đấu giá để trao đổi phương án tiếp nhận, sử dụng lực lượng lao động hiện có, đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho người lao động, góp phần duy trì ổn định hoạt động du lịch trên địa bàn.

Trước đó, Sở Du lịch TP. Huế đã ban hành công văn hỏa tốc, khuyến cáo các doanh nghiệp lữ hành trên toàn quốc chấm dứt đưa khách đến lưu trú, sử dụng dịch vụ tại cơ sở này, đồng thời chủ động di chuyển khách thuộc tour ra khỏi khách sạn trong thời gian sớm nhất.

Ngành du lịch Huế dự kiến đón và phục vụ gần 700.000 lượt khách trong 2 kỳ nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương và 30/4-1/5. Dự báo riêng 2 ngày 30/4 và 1/5, công suất đạt khoảng 97%, nhiều cơ sở lưu trú ở khu vực trung tâm thành phố và vùng ven biển "cháy phòng". Thành phố cũng đã thông báo đường dây nóng tiếp nhận thông tin hỗ trợ khách trong những ngày nghỉ lễ.

Vì sao khách sạn Romance ở Huế bị cưỡng chế?

Lực lượng chức năng TP Huế đang thực hiện cưỡng chế bàn giao tài sản tại khách sạn Romance do khoản nợ ngân hàng gần 180 tỷ đồng.

31:1871 hôm qua

Bên trong khách sạn ở Huế bị yêu cầu dừng đón khách

Khách sạn Romance tại Huế cao 10 tầng, có một tầng hầm và một tầng lửng, hoàn thành năm 2010. Công trình bị cưỡng chế bàn giao tài sản, buộc dừng hoạt động từ ngày 20/4.

15:12 20/4/2026

Hỏa tốc chấm dứt đưa khách đến một khách sạn tại Huế

Sở Du lịch Huế yêu cầu các doanh nghiệp lữ hành chấm dứt đưa khách mới đến lưu trú tại khách sạn Romance, đồng thời di chuyển khách còn lại ra khỏi cơ sở trong thời gian sớm nhất.

22:11 19/4/2026

Châu Sa

Ảnh: Fanpage đơn vị

