Khách buộc phải rời khách sạn bị cưỡng chế ở Huế được hỗ trợ ra sao?

Khi khách sạn Romance (Huế) bị cưỡng chế thi hành án, du khách đang lưu trú được bố trí chỗ ở thay thế, trong khi những người đã đặt phòng được hướng dẫn các bước hoàn tiền.

Toàn cảnh khách sạn khách sạn Romance Huế tại số 14-16 đường Nguyễn Thái Học, phường Thuận Hóa, TP. Huế.

Ngày 22/4, Sở Du lịch TP. Huế cho biết nhiều doanh nghiệp và du khách đã thanh toán tiền khi đặt phòng tại khách sạn Romance trên đường Nguyễn Thái Học (phường Thuận Hóa) - cơ sở vừa bị cưỡng chế bàn giao tài sản và dừng hoạt động từ ngày 20/4.

Theo Sở, các giao dịch dân sự giữa khách hàng và khách sạn không thuộc thẩm quyền giải quyết. Tuy nhiên, để bảo vệ quyền lợi du khách, cơ quan này đã yêu cầu Ban Giám đốc khách sạn báo cáo phương án hoàn trả tiền hoặc bố trí cơ sở lưu trú thay thế cho các trường hợp đã đặt phòng.

Đơn vị cũng đề nghị Hiệp hội Du lịch, Hội Khách sạn và các cơ sở lưu trú trên địa bàn hỗ trợ quỹ phòng, giảm 50% giá phòng cho du khách bị ảnh hưởng. Cơ quan này cũng phối hợp các đơn vị chức năng ưu tiên bảo vệ quyền lợi du khách trong quá trình xử lý tài sản của doanh nghiệp.

Đối với việc thu hồi tiền đặt cọc, Sở Du lịch khuyến cáo du khách và doanh nghiệp thực hiện các bước gồm: rà soát hợp đồng, chứng từ; gửi yêu cầu hoàn trả tới khách sạn; liên hệ cơ quan thi hành án để được hướng dẫn với tư cách người có quyền lợi liên quan; và khởi kiện dân sự nếu cần thiết.

Sở Du lịch TP. Huế cho biết sẽ tiếp tục theo dõi, phối hợp các bên liên quan nhằm đảm bảo hoạt động du lịch ổn định, hỗ trợ du khách xử lý các phát sinh, giữ hình ảnh điểm đến an toàn, thân thiện.

Bên trong khách sạn buộc phải cưỡng chế bàn giao tài sản vào ngày 21/4.

Từ sáng 21/4, lực lượng chức năng tiến hành cưỡng chế bàn giao khách sạn Romance cho đơn vị trúng đấu giá theo quy định. Thời điểm cưỡng chế, khách sạn còn 6 du khách đang lưu trú.

Để đảm bảo quyền lợi và trải nghiệm, Sở Du lịch phối hợp các đơn vị liên quan di chuyển, bố trí chỗ ở thay thế tại các khách sạn lân cận với điều kiện tương đương hoặc tốt hơn. Quá trình diễn ra nhanh, an toàn, không ảnh hưởng đến kế hoạch lưu trú và tham quan của du khách.

Đơn vị cũng làm việc với đơn vị trúng đấu giá để trao đổi phương án tiếp nhận, sử dụng lực lượng lao động hiện có, đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho người lao động, góp phần duy trì ổn định hoạt động du lịch trên địa bàn.

Trước đó, Sở Du lịch TP. Huế đã ban hành công văn hỏa tốc, khuyến cáo các doanh nghiệp lữ hành trên toàn quốc chấm dứt đưa khách đến lưu trú, sử dụng dịch vụ tại cơ sở này, đồng thời chủ động di chuyển khách thuộc tour ra khỏi khách sạn trong thời gian sớm nhất.