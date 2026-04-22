Điều bị 'bỏ quên' tại VQG Cúc Phương

Không chỉ nổi tiếng với mùa bướm hay đom đóm, ẩn sâu bên trong Vườn quốc gia Cúc Phương là mảng xanh bất tận và không gian rừng nguyên sơ mà nhiều du khách dễ bỏ lỡ.

"Trốn" khỏi xô bồ

Giữa tháng 4, Phạm Tú (32 tuổi, Hà Nội) trở lại Vườn quốc gia Cúc Phương (VQG) cùng 2 người bạn. Khác với không khí đông đúc vào cuối tuần, Tú chọn đi giữa tuần để có không gian yên tĩnh, tận hưởng thiên nhiên trọn vẹn hơn. So với lần ghé thăm cách đó một năm, cảnh quan gần như không thay đổi. Khu rừng vẫn giữ được sự mát mẻ, không khí trong lành đặc trưng mang lại cảm giác dễ chịu. Theo Tú, sức hút phổ biến của VQG Cúc Phương đến từ mùa bướm và đom đóm. Tuy nhiên, mục đích chuyến đi lần này của anh không phải để "săn" bướm, mà cảm nhận "mùi" của rừng. Ngay cả khi không có những yếu tố theo mùa, cảnh quan và bầu không khí nơi đây vẫn tạo hứng thú, như một cách rời xa nhịp sống xô bồ. "Điều khiến tôi ấn tượng nhất là vẻ hoang sơ và không gian bao quanh bởi các thảm thực vật trong rừng, du khách như được chữa lành và tách biệt với thế giới bên ngoài", Tú nói với Tri Thức - Znews.





"Không mang đi gì ngoài những kỷ niệm"

Không gian tại VQG Cúc Phương vừa giữ được nét nguyên sơ của rừng xanh, vừa có sự hiện diện của con người và cơ quan quản lý thông qua hệ thống chỉ dẫn, bảo tồn. Nhờ đó, du khách có thể trải nghiệm thiên nhiên mà không quá lo ngại về vấn đề an toàn và an ninh. Từ đầu tháng 4, khi du khách khắp nơi bắt đầu đổ xô về VQG Cúc Phương, ban quản lý liên tục khuyến cáo bảo vệ hệ sinh thái, giữ gìn vệ sinh, không xả rác, hạn chế sử dụng đồ nhựa dùng một lần và thu gom rác đúng nơi quy định. Du khách không tự ý thu thập mẫu vật, không bắt bướm hay côn trùng đặc biệt trong mùa sinh trưởng của chúng. Đơn vị cũng nhấn mạnh thông điệp "đến với rừng để được sống cùng rừng nhưng không mang đi gì ngoài những bức ảnh và kỷ niệm". Theo đại diện VQG, mỗi hành động nhỏ của du khách đều góp phần bảo tồn hệ sinh thái, duy trì vẻ nguyên sơ và hướng tới phát triển du lịch bền vững.