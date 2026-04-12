Cảnh báo khách xả rác, giẫm đạp cây trong VQG Cúc Phương

VQG Cúc Phương bước vào mùa đẹp nhất năm, nhưng cùng với dòng khách đổ về ngắm bướm là những phản ánh ngày một nhiều về rác thải, cây cối bị giẫm đạp và hành vi thiếu ý thức trong rừng.

Cây ráy khổng lồ là điểm check-in nổi tiếng trong VQG Cúc Phương, tháng 5/2025. Ảnh: Hồng Ngọc.

Ban quản lý Vườn quốc gia Cúc Phương (tỉnh Ninh Bình) vừa đưa ra khuyến nghị du khách hạn chế xả rác, không bẻ lá cây ráy, giẫm đạp bướm để chụp ảnh và tránh dùng đèn flash mạnh trong mùa đom đóm, trong bối cảnh lượng khách đổ về rừng tăng mạnh từ đầu tháng 4.

Theo đó, trao đổi với Tri Thức - Znews chiều 12/4, ông Đỗ Hồng Hải, Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục môi trường và Dịch vụ VQG Cúc Phương, cho biết ghi nhận tình trạng một bộ phận du khách thiếu ý thức trong bảo vệ cảnh quan chung, đặc biệt trong mùa cao điểm ngắm bướm, đom đóm.

Theo ông, những hiện tượng như lá cây bị hỏng do nhiều người chạm vào hay tình trạng rác thải phát sinh là điều khó tránh khỏi khi khách quá đông.

Ban quản lý hiện phải tăng cường kiểm soát, thu gom và nhắc nhở, đồng thời bố trí lực lượng kiểm lâm trực 24/7 dọc các tuyến đường từ cổng vườn vào trung tâm Bống, nhất là tại các điểm tập trung đông khách, để vừa hướng dẫn giao thông, vừa bảo vệ hệ sinh thái.

Do nhiều du khách dừng chân chụp ảnh với bụi ráy, cung đường vào Cúc Phương bị ùn tắc nhẹ sáng 4/4. Ảnh: Đỗ Vũ Lợi.

Với rác thải, du khách được khuyến khích hạn chế dùng đồ nhựa một lần, bỏ rác đúng nơi quy định và nếu có thể, mang rác cá nhân ra khỏi khu vực lõi của rừng.

Trong mùa bướm và đom đóm, ban quản lý khuyến cáo không săn bắt, không xua đuổi bướm để chụp ảnh, không sử dụng đèn pin hay đèn flash mạnh ở khu vực có đom đóm, đồng thời lái xe chậm để tránh va chạm với các đàn bướm đang đậu trên đường.

Riêng với cây ráy khổng lồ, ông Hải lưu ý nhựa cây có thể gây ngứa, bỏng rát da và niêm mạc, vì vậy du khách không nên bẻ lá, nhai thử hay tiếp xúc trực tiếp với nhựa cây khi chụp ảnh.

Khách tham quan cũng được khuyến cáo đứng trên lối đi mòn, tránh giẫm đạp lên gốc cây và thảm thực vật xung quanh chỉ để có góc ảnh đẹp.

Tại các trung tâm cứu hộ, việc giữ im lặng, không cho động vật ăn và không dùng đèn flash cũng được nhấn mạnh để tránh gây stress hoặc làm hại các cá thể đang phục hồi.

Cây ráy khổng lồ bên trong VQG Cúc Phương bị giẫm đạp gãy đổ ngày 3/4 (ảnh trái) và hình ảnh còn nguyên vẹn trước đó (ảnh phải). Ảnh: @iam_saau_, Yến Lê.

Trước đó, trên mạng xã hội, một số du khách phản ánh trải nghiệm không trọn vẹn khi đến Cúc Phương trong mùa đẹp nhất năm.

“Tôi bị sốc vì không nghĩ mọi người đi rừng mà lại không hề bảo vệ rừng một chút nào”, Trần Mỹ Kim, du khách đến từ Hà Nội, chia sẻ sau chuyến đi 2 ngày 1 đêm ngày 3-4/4 đến VQG.

Theo Mỹ Kim, cô đến đây với tâm thế háo hức, mong được ngắm rừng xanh, bướm, đom đóm và tận hưởng không khí trong lành, nhưng điều đập vào mắt đầu tiên lại là nhiều bụi ráy bị bẻ lá, giẫm đạp đến rách nát, đổ rạp xuống.

Hình ảnh bướm bị giẫm chết trong Vườn quốc gia Cúc Phương do du khách chụp lại ngày 9/4. Ảnh: NKL.

Ở khu vực hồ Mạc, theo lời nữ du khách, nhiều cây nhỏ bị bẻ để làm phụ kiện chụp ảnh, còn thảm thực vật dưới chân gần như bị dẫm hỏng. Mỹ Kim cho biết rác cũng xuất hiện ở nhiều nơi trên đường tham quan.

Dù vậy, Mỹ Kim vẫn đánh giá cao cảnh quan và dịch vụ lưu trú tại Cúc Phương. Theo cô, rừng đẹp, mát, bướm và đom đóm đều rất đáng xem, tour đêm thú vị, phòng nghỉ sạch sẽ, giá hợp lý.

Đầu tháng 4, VQG Cúc Phương ghi nhận lượng khách đổ về tăng nhanh, một số tuyến đường vào rừng bị ách tắc cục bộ do du khách dừng lại chụp ảnh, check-in với cât ráy khổng lồ ven đường.

Thống kê từ ban quản lý cho thấy vào mùa bướm (từ tháng 4), vườn đón hơn 1.000 lượt khách mỗi ngày, trong khi cuối tuần lượng người tăng đột biến. Riêng cuối tuần trước (4-5/4), Cúc Phương ghi nhận khoảng 3.000 khách vào thứ bảy và khoảng 5.000 khách vào chủ nhật.

Sang cuối tuần này (11-12/4), lượng khách tiếp tục vượt mốc 10.000 lượt, tạo thêm áp lực lớn cho công tác bảo vệ cảnh quan và điều phối tham quan.

Vườn quốc gia Cúc Phương nằm trên địa bàn 3 tỉnh Ninh Bình, Thanh Hóa và Hòa Bình, là vườn quốc gia đầu tiên của Việt Nam, được thành lập năm 1962. Nơi đây nổi tiếng với hệ sinh thái rừng mưa nhiệt đới phong phú, nhiều cây cổ thụ, hang động, động thực vật quý hiếm và các tuyến khám phá rừng nguyên sinh. Những năm gần đây, Cúc Phương trở thành điểm đến được nhiều du khách yêu thích vào mùa bướm, mùa đom đóm, đồng thời thu hút khách nhờ các hoạt động như trekking, xem động vật về đêm, tham quan trung tâm cứu hộ linh trưởng, rùa và thú ăn thịt. Với khoảng cách không quá xa Hà Nội, nơi đây thường đông khách vào dịp cuối tuần và các đợt cao điểm du lịch sinh thái.