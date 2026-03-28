Mùa bướm đến sớm tại Vườn quốc gia Cúc Phương

Không đợi đến giữa tháng 4 như thường lệ, những đàn bướm tại Vườn quốc gia Cúc Phương (Ninh Bình) đã xuất hiện, báo hiệu một mùa “săn bướm” đến sớm hơn mọi năm.

Ngày 16-17/3, Vườn quốc gia (VQG) Cúc Phương đã bắt đầu xuất hiện những đàn bướm nhiều màu sắc bay rợp các cung đường rừng. Bướm có ở nhiều nơi trong VQG, bay thành đàn hoặc đậu lại ở những khoảng trống.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, ông Đỗ Hồng Hải, Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục môi trường và Dịch vụ, VQG Cúc Phương, cho biết thông thường mùa bướm tại đây sẽ bắt đầu từ tuần thứ 2 của tháng 4. Tuy nhiên năm nay, mùa bướm đến sớm hơn, từ khoảng giữa tháng 3 đã bắt đầu xuất hiện và ngày càng nhiều lên.

“Vào những ngày nắng ráo, đặc biệt là sau mưa, bướm sẽ xuất hiện nhiều hơn hẳn”, ông Hải nói.

Bướm xuất hiện ở khắp nơi trong VQG Cúc Phương từ giữa tháng 3. Ảnh: ĐVCC.

Việc mùa bướm bắt đầu sớm cũng kéo theo lượng khách tham quan tăng lên đáng kể.

Theo thống kê, từ ngày 26/2 đến 24/3, VQG Cúc Phương đón 12.345 lượt khách, trong đó khách nội địa chiếm 8.979 lượt. Lượng khách tăng, không khí tại các tuyến tham quan bên trong rừng trở nên nhộn nhịp hơn, đặc biệt vào những ngày cuối tuần.

Không chỉ có bướm, hệ sinh thái tại Cúc Phương thời điểm này còn mang đến thêm trải nghiệm quan sát đom đóm vào buổi tối. Khi đêm xuống, du khách có thể dễ dàng bắt gặp đom đóm xuất hiện trong rừng. Đây cũng là một hoạt động được nhiều người mong chờ khi đến VQG giai đoạn này.

Vào năm 2025, mùa bướm tại Cúc Phương bắt đầu vào khoảng tháng 4 và nhanh chóng giúp nơi này trở thành điểm hút khách. Chỉ trong khoảng thời gian 15/4-5/5/2025, VQG đón 40.806 lượt khách, tăng khoảng 10% so với cùng kỳ năm 2024.

Du khách "săn bướm" tại VQG Cúc Phương vào đầu tháng 4/2025. Ảnh: Top Trek Vietnam.

Theo các hướng dẫn viên, khu vực trung tâm rừng là nơi bướm xuất hiện nhiều nhất. Từ cổng vườn, du khách cần di chuyển khoảng 7 km vào sâu bên trong và tiếp tục đi bộ để tránh làm bướm bay tán loạn.

Thời điểm lý tưởng để “săn bướm” là vào buổi sáng từ 8h đến 10h, khi trời có nắng nhẹ. Trang phục sáng màu, đặc biệt là màu trắng, cũng được cho là dễ thu hút bướm hơn. Ngoài ra, một mẹo nhỏ được nhiều người chia sẻ là có thể mang theo một chút nước ngọt hoặc nước muối, đổ xuống đất để bướm tụ lại nhiều hơn, giúp việc quan sát và chụp ảnh trở nên thuận lợi.