Xếp hàng, ùn tắc khách chụp ảnh bụi ráy khổng lồ ở VQG Cúc Phương

Bên cạnh bươm bướm, những bụi ráy khổng lồ ở Vườn quốc gia Cúc Phương (Ninh Bình) đang thành điểm check-in hút khách, khiến nhiều du khách dừng xe, xếp hàng chụp ảnh.

10h30 sáng 4/4, khi rời khu trung tâm Bống để quay ra cổng vườn sau một đêm cắm trại, Đỗ Vũ Lợi, quản trị dự án We Love Cuc Phuong, bắt gặp cảnh du khách chen chúc bên đường, xếp hàng chờ chụp ảnh với bụi ráy khổng lồ. Khu vực này nằm qua hồ Mạc khoảng 10 phút đi xe, trước khi đến trạm kiểm lâm. Do nhiều đoàn cùng dừng xe, chờ đến lượt check-in, đoạn đường bị ùn tắc khoảng 15 phút.

Theo Lợi, những bụi ráy lớn ở Cúc Phương không phải điểm mới nổi hoàn toàn. Khoảng 1-2 năm gần đây, hình ảnh chụp cùng loài cây này dần xuất hiện nhiều hơn trên mạng xã hội và trở thành một điểm check-in quen thuộc với du khách. Trong vườn có nhiều nơi có cây ráy, thậm chí đi sâu hơn còn có những cụm lớn hơn, nhưng đoạn đường này vẫn được nhiều người chọn dừng lại vì thuận tiện di chuyển.

Vào đầu hè, khi khách đến VQG Cúc Phương để ngắm bướm, xem đom đóm và trải nghiệm các hoạt động trong rừng, lượng người ghé chụp tại đây cũng tăng rõ rệt. Không chỉ các bạn trẻ, nhiều nhóm khách trung niên, lớn tuổi cũng chuẩn bị váy áo, thuê ê-kíp, đi theo đoàn để chụp ảnh.

Do nhiều du khách dừng chân chụp ảnh với bụi ráy, cung đường vào Cúc Phương bị ùn tắc nhẹ sáng 4/4.

Sức hút của bụi ráy khổng lồ đến từ hiệu ứng thị giác rất rõ khi lên hình. Những tán lá lớn, vươn cao quá đầu người khiến người đứng dưới trông nhỏ lại, tạo cảm giác như bước vào một thế giới tí hon giữa rừng xanh. Nhờ vậy, địa điểm check-in này liên tục được chia sẻ trên mạng xã hội, đi kèm những cụm từ như “cây khổng lồ”, “cây ráy Cúc Phương” hay những video gợi cảm giác trở về tuổi thơ.

VQG Cúc Phương đã xây dựng một vườn thực vật với diện tích 167 ha, đến nay đã trồng và sưu tập 811 loài cây quý hiếm phục vụ lưu giữ và bảo tồn nguồn gen, trong đó có 25 loài cây thuộc họ ráy. Theo ban quản lý, trào lưu check-in với cây ráy ở Cúc Phương bắt đầu lan rộng từ năm 2025 và vẫn tiếp tục thu hút sự quan tâm trong năm nay.

Có mặt tại Cúc Phương vào ngày 1/4, Chu Đức Giang, 32 tuổi, sống tại Hà Nội, cho biết anh đến đây chủ yếu để săn bướm. Tuy nhiên, do thời điểm đầu tháng 4 bướm chưa xuất hiện quá nhiều, anh tranh thủ chụp thêm cảnh rừng và ghé check-in với những bụi ráy khổng lồ đang được nhắc đến nhiều trên mạng xã hội.

Khi tới nơi, anh bất ngờ khi thấy rất đông người đứng chờ đến lượt chụp ảnh với bụi ráy. Sự tò mò ban đầu nhanh chóng nhường chỗ cho cảm giác thích thú khi anh tiến lại gần và tận mắt thấy những tán lá lớn đúng như hình ảnh đã xem trước đó.

Du khách Chu Đức Giang check-in bụi ráy khổng lồ trong chuyến tham quan Cúc Phương ngày 1/4.

Đây là lần đầu anh Giang đến Cúc Phương, dù trước đó từng nhiều lần ghé Ninh Bình. Anh cho biết mình từng thấy cây ráy ở một vài nơi khác, nhưng những bụi ráy trong không gian rừng của Cúc Phương vẫn mang lại cảm giác rất khác. Cụm cây này nổi bật không chỉ vì kích thước lớn mà còn vì hòa vào khung cảnh rừng già, tạo nên một phông nền vừa lạ vừa có phần cổ tích.

“Đến trực tiếp nhìn tận mắt mới thấy bên ngoài còn đẹp hơn trên ảnh. Có cảm giác đúng kiểu không khí cổ tích, giống phim hoạt hình Ghibli”, anh chia sẻ.

Bụi ráy khổng lồ đang là tọa độ check-in hot không kém trào lưu "săn bướm" ở VQG Cúc Phương dịp đầu tháng 4. Ảnh: Yến Lê.

Theo Lợi, sự đông đúc ở điểm chụp này chưa kéo dài quá lâu, nhưng nếu du khách dừng xe thiếu gọn gàng, tình trạng ùn cục bộ rất dễ lặp lại vào cuối tuần. Trong điều kiện bình thường, đoạn đường chỉ ùn khoảng 10-15 phút rồi thông trở lại. Tuy nhiên, vào những dịp cao điểm như kỳ nghỉ 30/4 - 1/5, khi lượng người đổ về Cúc Phương tăng mạnh, ban quản lý đang lên phương án điều tiết để tránh ảnh hưởng đến việc di chuyển trong vườn.

Sức nóng của bụi ráy khổng lồ cũng phản ánh phần nào lượng khách đang tăng tại Cúc Phương. Theo ông Đỗ Hồng Hải, Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục môi trường và Dịch vụ, VQG Cúc Phương, từ ngày 26/2 đến 24/3, Vườn quốc gia Cúc Phương đón 12.345 lượt khách, trong đó có 8.979 lượt khách nội địa. Không khí tại các tuyến tham quan trong rừng vì thế trở nên nhộn nhịp hơn, nhất là vào cuối tuần. Công suất phòng tại vườn vào các ngày cuối tuần đều kín 100%.

Bên cạnh sức hút từ các điểm check-in, hệ thống lưu trú trong vườn cũng được đầu tư khá đồng bộ, từ khu cổng vườn, hồ Mạc đến trung tâm Bống, đáp ứng nhu cầu ở lại qua đêm của du khách muốn trải nghiệm trọn vẹn mùa bướm, đom đóm, tour thú đêm hay tour xem chim vào sáng sớm.