The New York Times: Chơi gì nếu có 36 giờ ở Hội An?

The New York Times gợi ý lịch trình 36 giờ ở Hội An với loạt trải nghiệm đa dạng. Hành trình không chỉ xoay quanh điểm đến quen thuộc, mà còn mở ra những không gian ít người biết.

Báo Mỹ nhận định Hội An không chỉ là điểm đến để tham quan mà còn là nơi để trải nghiệm nhịp sống.

Theo The New York Times, Hội An là một trong những điểm đến hiếm hoi ở Việt Nam hội tụ nhiều lớp trải nghiệm trong một không gian nhỏ: kiến trúc cổ kính, ẩm thực hiện đại và cả những chương trình biểu diễn đương đại dưới mái vòm tre.

Ban ngày, du khách có thể đi dạo qua các cửa hàng thủ công, boutique nhỏ. Khi đêm xuống, những chiếc thuyền đèn lồng trôi chậm trên sông Thu Bồn tạo nên khung cảnh đặc trưng.

Tháng 4 được đánh giá là thời điểm lý tưởng để ghé thăm, khi thời tiết dễ chịu, biển đẹp và chưa vào mùa mưa. Dựa trên những điều đó, tờ báo Mỹ gợi ý lịch trình 36 giờ khám phá Hội An dịp cuối tuần.

17h thứ Sáu: Tắm biển lúc hoàng hôn

Người dân địa phương thường tránh bơi vào buổi trưa nắng gắt, thay vào đó chọn thời điểm trước khi Mặt Trời lặn. Khi xuống nước vào lúc này, nhiệt độ dễ chịu hơn, ánh sáng dịu, tạo cảm giác thư giãn.

Bên cạnh bãi biển An Bàng đông đúc với nhiều quán bar, nhà hàng, du khách có thể đi xa hơn khoảng 1,5 km về phía Nam đến khu vực yên tĩnh hơn như quán cà phê ven biển Hít Hà (được mở từ 2024).

19h: Thưởng thức ẩm thực theo mùa

Cách bãi biển vài phút di chuyển, gần làng rau Trà Quế, một cộng đồng nông nghiệp nằm trên đảo nhỏ giữa sông, thực khách có thể ghé tới nhà hàng Mùa với phong cách fine dining.

Tại đây, bạn có thể ngồi ngoài trời dưới ánh đèn, bên cạnh ao nước và cây cọ, thưởng thức thực đơn theo mùa gồm nhiều món nhỏ: thịt bê sống thái lát với lá chanh, cá hồng từ Cù Lao Chàm, hoặc món tráng miệng làm từ ca cao Đắk Lắk kết hợp với vỏ quất.

21h30: Uống cocktail buổi tối

Từ khu vực Trà Quế, du khách hãy di chuyển khoảng 10 phút qua những cánh đồng lúa để quay lại gần phố cổ.

Tại đây có các quán bar trên cao gần chợ Hội An, có tầm nhìn ra sông Thu Bồn và cổ thụ lớn, không gian thoáng, nhiều gió. Thực đơn tập trung vào cocktail, đặc biệt là các loại gin pha với nguyên liệu địa phương như sả, hồi hoặc chuối kết hợp rượu gạo và rum nội địa.

Nếu muốn gần biển hơn, bạn có thể ghé các quán ven bãi An Bàng.

8h thứ Bảy: Dạo quanh phố cổ

Phố cổ Hội An khá nhỏ, phù hợp để đi bộ. Bắt đầu từ khu chợ với các quầy ẩm thực địa phương, nơi bày bán nem cuốn, hải sản tươi.

Từ đó, du khách có thể ghé Bảo tàng Gốm sứ Mậu Dịch để tìm hiểu lịch sử giao thương với Nhật Bản và Trung Quốc. Sau đó đến Hội quán Phúc Kiến, tham quan các nhà cổ như Đức An và kết thúc tại Chùa Cầu.

Hội quán Phúc Kiến với kiến ​​trúc trang trí cầu kỳ là một trong năm công trình được cộng đồng thương nhân Hoa xây dựng tại Hội An.

12h: Ăn trưa trong nhà cổ

Một số nhà cổ vẫn được sử dụng làm không gian phục vụ ẩm thực truyền thống. Hãy đến Nhà cổ Quân Thắng để thưởng thức một số món ăn truyền thống của Hội An trong một ngôi nhà từng là nơi ở của một thương nhân.

Tại đây, du khách có thể thử bánh hoa hồng, món bánh gạo mỏng, trong, nhân thịt và tôm hoặc cơm gà Hội An với thịt xé, rau thơm và nước xốt (mỗi phần 50.000 đồng).

14h: Mua sắm và may đo

Các con phố ở Hội An tập trung nhiều cửa hàng thủ công và may đo. Du khách có thể đặt làm quần áo, giày dép trong 1-2 ngày.

Ngoài các tiệm may nổi tiếng, còn có những cửa hàng bán đồ tái chế, đồ gốm, đèn lồng làm từ vải truyền thống. Nếu cần nghỉ ngơi, các quán cà phê kết hợp hiệu sách là lựa chọn phổ biến, mang lại không gian yên tĩnh giữa buổi chiều.

17h30: Xem biểu diễn nghệ thuật

Tại Hội An Lune Cente, du khách có thể thưởng thức buổi biểu diễn Teh Dar diễn ra 18h mỗi ngày.

Sân khấu hình mái vòm bằng tre, âm thanh từ cồng chiêng, nhạc cụ dân tộc tạo nên trải nghiệm khác biệt. Nội dung biểu diễn xoay quanh vòng đời, văn hoá Tây Nguyên, kết hợp yếu tố truyền thống và hiện đại.

20h: Ăn cao lầu

Cao lầu là món đặc trưng của Hội An, với sợi mì dày, thịt xá xíu, da heo chiên giòn, rau sống và nước xốt đậm. Món ăn này được cho là chịu ảnh hưởng từ nhiều nền ẩm thực, phản ánh lịch sử giao thương của phố cổ.

Tờ báo Mỹ gợi ý quán cao lầu Bá Lễ, được đặt tên theo một giếng nước gần đó.

22h: Thử rượu gạo

Ngoài rượu gạo truyền thống, Hội An có những địa điểm thử rượu gạo sản xuất trong nước.

Một số loại được làm từ gạo ST25, có vị nhẹ và dễ uống hơn. Không gian thường là nhà cổ, kết hợp quầy bar, phục vụ cả cocktail từ rượu gạo. Đây là trải nghiệm mới, khác với hình ảnh rượu truyền thống trước đây.

9h Chủ nhật: Về vùng nông thôn

Rời phố cổ, du khách có thể đến làng rau Trà Quế, nơi các con đường nhỏ được đặt tên theo các loại cây.

Các quán cà phê mở giữa ruộng, nhà gỗ truyền thống, không gian xanh tạo cảm giác thư giãn. Ngoài ra, có những không gian văn hoá trưng bày sản phẩm thủ công của các dân tộc thiểu số.

11h30: Ăn trưa giữa cánh đồng

Một số nhà hàng nằm giữa cánh đồng lúa, kết hợp ẩm thực Việt với phong cách châu Âu.

Không gian mở, bàn ăn nhìn ra ruộng, phù hợp để thưởng thức các món như cá nướng, thịt, rau củ theo mùa. Đây cũng là điểm dừng chân yên tĩnh trước khi kết thúc hành trình.

12h30: Gặp gỡ các họa sĩ, nghệ nhân

Trở lại phố cổ, du khách có thể gặp các họa sĩ vẽ tranh, hoặc ghé xưởng lụa để xem quy trình dệt thủ công.

Ngoài ra, tại đây còn có các không gian sáng tạo sử dụng vật liệu tái chế, trưng bày tác phẩm từ kim loại, nhựa, mang tính nghệ thuật và môi trường.

13h30: Thưởng trà

Sau hành trình khám phá, du khách có thể dừng lại tại quán trà La.Kao để trải nghiệm thưởng trà trong không gian yên tĩnh, riêng tư.

Các loại trà Việt được pha nhiều lần để cảm nhận các hương vị khác nhau từ ngọt nhẹ đến đậm hơn. Du khách có thể tìm hiểu về nguồn gốc trà, cách thu hái và văn hoá thưởng trà truyền thống.