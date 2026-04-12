Có gì ở 'viên ngọc ẩn' số 1 thế giới tại Việt Nam?

Được vinh danh là "viên ngọc ẩn" hàng đầu thế giới, Hội An gây ấn tượng nhờ chi phí hợp lý, không gian nhỏ gọn dễ khám phá và mật độ trải nghiệm dày đặc.

Du khách check-in tại một quán cà phê với bức tường vàng đặc trưng, tháng 8/2024. Ảnh: Linh Huỳnh.

Tạp chí du lịch hàng đầu của Mỹ Travel + Leisure đầu tháng 4 công bố danh sách "hidden gem cities" - những điểm đến mang vẻ đẹp ẩn mình, giàu trải nghiệm và đầy sức gợi mở trên thế giới. Với 92,96 điểm, Hội An (TP. Đà Nẵng) dẫn đầu bảng xếp hạng, phản ánh khả năng mang lại nhiều trải nghiệm phong phú trong một không gian nhỏ gọn, dễ khám phá.

Bảng xếp hạng "hidden gem cities" được xây dựng từ nghiên cứu 23 điểm đến toàn cầu, dựa trên các tiêu chí gồm chi phí du lịch, điều kiện thời tiết và "mật độ trải nghiệm". Trong đó, mật độ trải nghiệm, tức số lượng hoạt động, nhà hàng nổi bật so với quy mô thành phố, đóng vai trò then chốt trong thang điểm đánh giá.

Theo tạp chí Mỹ, phố cổ Hội An, di sản được UNESCO công nhận, được xem là trung tâm của mọi trải nghiệm. Khu vực này nổi bật với những con phố treo đèn lồng, kiến trúc cổ kính và các công trình mang tính biểu tượng như Chùa Cầu.

Du khách khám phá phố cổ Hội An, tháng 8/2024. Ảnh: Phạm Toàn, Linh Huỳnh.

Không gian phố cổ nhỏ gọn với các dãy nhà thấp tầng, cửa hàng và quán cà phê san sát dọc theo sông sông Thu Bồn cho phép du khách dễ dàng di chuyển bằng cách đi bộ. Hầu hết điểm tham quan, quán ăn và cửa hàng đều nằm trong khoảng cách ngắn.

Vào buổi tối, hàng nghìn chiếc đèn lồng thắp sáng khu phố, trong khi những chiếc thuyền trôi lững lờ trên sông tạo nên khung cảnh đặc trưng, thu hút cả người dân địa phương lẫn du khách.

Trải nghiệm ẩm thực cũng là một phần không thể thiếu khi đến Hội An, với các món đặc trưng như bánh mì, cao lầu hay bánh bao, bánh vạc. Cà phê xuất hiện ở khắp nơi, từ vỉa hè đến các hàng quán hiện đại.

Khi đêm xuống, khu vực ven sông trở nên nhộn nhịp với chợ đêm Hội An (còn gọi là chợ đêm Nguyễn Hoàng), nơi tập trung nhiều gian hàng ẩm thực, quà lưu niệm và hoạt động giải trí.

Taylor McIntyre, biên tập hình ảnh cấp cao của Travel + Leisure, gọi Hội An như "cánh cửa nhìn về quá khứ" với những ngôi nhà đầy màu sắc, đền chùa cổ và đèn lồng lụa đặc trưng.

Ngoài khu trung tâm, du khách có thể dễ dàng di chuyển đến bãi biển An Bàng yên tĩnh, rợp bóng cây hoặc tham gia các hoạt động địa phương như đi thuyền thúng trên sông, khám phá vùng quê ven đô.

Người dân mặc áo dài đi dạo phố cổ Hội An, tháng 8/2024. Ảnh: Linh Huỳnh.

Trong quý I, Đà Nẵng đón hơn 4,2 triệu lượt khách lưu trú, tăng 15,3% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khách quốc tế đạt 2,3 triệu lượt, tăng 16,2%, còn khách nội địa đạt 1,8 triệu lượt, tăng 14,1%, cho thấy sự phát triển cân bằng giữa hai thị trường.