Khách Tây 'sốc' cảnh chủ quán cà phê ném ghế xuống vực núi Sơn Trà

Du khách Serbia quay lại cảnh chủ quán cà phê ném ghế xuống vực núi Sơn Trà để né kiểm tra lan truyền mạnh trên mạng xã hội. Công an phường Sơn Trà đã vào cuộc xác minh sự việc.

Chủ quán cà phê ném ghế xuống vực Sơn Trà để né kiểm tra Thấy lực lượng chức năng đi tuần tra, người phụ nữ bán cà phê dạo tại bán đảo Sơn Trà đã quăng ghế xuống vực để tránh bị xử phạt lấn chiếm lòng đường.

Chiều 9/4, Công an phường Sơn Trà (Đà Nẵng) cho biết đã lập hồ sơ xử lý đối với bà L.T.K. (42 tuổi, tạm trú trên địa bàn) về hành vi ném đồ đạc xuống hẻm núi tại khu vực bán đảo Sơn Trà. Trước đó, sự việc được một nữ du khách Serbia đăng tải lên mạng xã hội ngày 31/3, đến nay thu hút gần 4 triệu lượt xem.

Trong video, người phụ nữ ném ghế kim loại xuống vực sâu tại bán đảo Sơn Trà. "Vừa nhâm nhi cà phê một phút, phút sau mọi thứ đã xảy ra như thế này", du khách chia sẻ. Đoạn video nhanh chóng thu hút nhiều bình luận, trong đó không ít ý kiến bày tỏ sự bất bình trước hành vi được cho là gây tổn hại môi trường của chủ quán.

Qua xác minh, Công an phường Sơn Trà xác định khoảng 16h ngày 28/3, tại khu vực trụ điện số 46 trên đường Hoàng Sa (bán đảo Sơn Trà), bà L.T.K. có ý định bày bán cà phê trái phép dưới lòng đường thì nghe tin lực lượng chức năng kiểm tra. Do lo sợ bị thu giữ tang vật, người này đã ném ghế xếp bằng kim loại xuống hẻm núi nhằm tránh bị phát hiện.

Khoảnh khắc bà K. ném ghế xuống vực núi Sơn Trà được khách Tây ghi lại. Ảnh: Cắt từ video.

Tại cơ quan công an, bà K. thừa nhận hành vi, cho biết khoảng một giờ sau đã tự leo xuống vực để lấy lại chiếc ghế. Người này khẳng định việc ném ghế nhằm trốn tránh kiểm tra, không có ý định xả rác gây ô nhiễm môi trường. Công an phường Sơn Trà đã lập hồ sơ xử lý theo quy định nhằm răn đe các hành vi xâm hại cảnh quan và trật tự đô thị tại khu vực bán đảo Sơn Trà.

Đà Nẵng hiện triển khai đợt cao điểm lập lại trật tự đô thị theo kế hoạch của UBND thành phố, trong đó yêu cầu không sử dụng vỉa hè để kinh doanh buôn bán. Từ ngày 8/4, lực lượng chức năng phường Sơn Trà tăng cường xử lý tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để kinh doanh hàng rong trên tuyến đường Hoàng Sa.

Thời gian gần đây, tình trạng các hộ kinh doanh tự phát lấn chiếm hành lang an toàn giao thông trên tuyến đường này, đặc biệt đoạn lên bán đảo Sơn Trà, có xu hướng gia tăng. Hành vi này không chỉ ảnh hưởng mỹ quan đô thị mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, vệ sinh thực phẩm và gây phiền hà cho người dân, du khách.

Du khách Hà Nội khám phá bãi biển hoang sơ trên bán đảo Sơn Trà. Ảnh: Hoàng Ba Đình.

Trước thực trạng trên, lực lượng chức năng đã tổ chức kiểm tra, nhắc nhở và xử lý các trường hợp vi phạm. Đơn vị cũng tuyên truyền, vận động các hộ kinh doanh chấp hành quy định, ký cam kết không tái lấn chiếm vỉa hè, lòng đường. Đối với các trường hợp cố tình vi phạm, cơ quan chức năng tiến hành lập biên bản, xử phạt hành chính và tạm giữ tang vật theo quy định.

Thời gian tới, Đà Nẵng sẽ tiếp tục duy trì tuần tra, giám sát, phối hợp xử lý dứt điểm tình trạng tái lấn chiếm. Chính quyền khuyến cáo người dân và các hộ kinh doanh nâng cao ý thức, góp phần giữ gìn cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp tại khu vực bán đảo Sơn Trà.

Bán đảo Sơn Trà được mệnh danh là "lá phổi xanh" của Đà Nẵng, là mái nhà của nhiều loài động vật, trong đó có voọc chà vá chân nâu - loài linh trưởng nguy cấp, quý hiếm. Sau 3 năm tạm dừng đón khách, Sơn Trà triển khai lại hoạt động tham quan, dã ngoại tuyến Tiên Sa - Suối Ôm - Đỉnh Bàn Cờ, Đỉnh Bàn Cờ - Bãi Bắc, Bãi Bắc - Cây Đa di sản từ 15/9/2025.