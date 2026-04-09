Tay vợt pickleball số 4 thế giới chui hầm, bắn súng ở địa đạo Củ Chi

Christian Alshon tranh thủ du lịch xuyên Việt sau giải đấu tại Hà Nội. Anh trải nghiệm chui hầm, bắn súng AK ở địa đạo Củ Chi, ấn tượng với sự phổ biến của pickleball tại Việt Nam.

Đầu tháng 4, Christian Alshon có mặt tại Hà Nội để tham dự giải PPA Asia 1000 - Hanoi Cup 2026. Sau thi đấu, tay vợt pickleball người Mỹ tranh thủ thời gian du lịch xuyên Việt trước khi sang Malaysia tiếp tục các giải đấu.

Trên trang cá nhân, Christian liên tục đăng tải hình ảnh check-in tại nhiều địa điểm nổi tiếng như: Hoàng thành Thăng Long, Nhà thờ Lớn, phố cổ Hà Nội, chùa Trấn Quốc, Vườn Quốc gia Ba Vì (Hà Nội) hay chợ Bến Thành, địa đạo Củ Chi (TP.HCM).

Sau khi khám phá trung tâm Hà Nội, Alshon di chuyển khoảng 60 km đến Ba Vì, đi qua các vùng nông thôn với những cánh đồng lúa xanh. Tại đây, anh bất ngờ khi bắt gặp một sân pickleball ngay trong khu vực vườn quốc gia. "Tôi không còn ngạc nhiên nữa vì môn này xuất hiện khắp nơi ở Việt Nam", anh chia sẻ.

Tại Ba Vì, tay vợt người Mỹ tham quan nhà thờ đổ - thánh đường bỏ hoang nằm ở độ cao khoảng 800 m do người Pháp xây dựng giữa tán rừng già. Anh cũng leo lên đỉnh Vua, khám phá Báo Thiên Bảo Tháp, công trình tâm linh được xây dựng nhân dịp kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội.

Christian tham quan Vườn Quốc gia Ba Vì.

Rời miền Bắc, Christian tiếp tục hành trình vào TP.HCM. Tại đây, anh dạo quanh chợ Bến Thành trước khi ghé thăm địa đạo Củ Chi. Đam mê tìm hiểu lịch sử và văn hóa địa phương, tay vợt 26 tuổi cho biết anh ấn tượng với hệ thống địa đạo được ví như "một ngôi làng dưới lòng đất".

Cách trung tâm TP.HCM khoảng 70 km về phía Tây Bắc, địa đạo Củ Chi có tổng chiều dài gần 250 km, từng là căn cứ quan trọng của Khu ủy và Bộ tư lệnh Sài Gòn - Gia Định. Hệ thống đường hầm đan xen như mạng nhện, với nhiều đoạn hẹp chỉ đủ cho một người bò hoặc phải cúi thấp để di chuyển, tạo cảm giác như bước vào một mê cung dưới lòng đất.

Các căn hầm bí mật được ngụy trang tinh vi, không để lộ dấu vết từ bên ngoài nhưng đủ không gian cho nhiều người trú ẩn, hội họp hoặc cất giấu tài liệu, vũ khí. Toàn bộ hệ thống thể hiện sự khéo léo và sáng tạo của quân dân Củ Chi trong điều kiện chiến tranh.

Christian khám phá địa đạo Củ Chi trong ngày cuối ở Việt Nam.

Tại đây, Christian trực tiếp trải nghiệm chui hầm, thử bắn súng AK47, thưởng thức sắn luộc và uống nước chè đặc. Điều khiến anh thích thú nhất vẫn là sự hiện diện dày đặc của pickleball.

"Thật tuyệt khi thấy pickleball phát triển mạnh ở Việt Nam. Đây là ngày cuối cùng của tôi tại đây. Cảm ơn mọi người vì trải nghiệm và sự hiếu khách. Tôi chắc chắn sẽ quay lại Việt Nam", anh chia sẻ.

Christian Alshon sinh năm 2000, sống tại Boca Raton, bang Florida, Mỹ. Anh từng là tay vợt tennis xuất sắc, vô địch NCAA Division III khi thi đấu cho Đại học Chicago, trước khi chuyển sang pickleball từ tháng 6/2021. Nhờ nền tảng tennis, anh nhanh chóng vươn lên, hiện xếp hạng 4 thế giới và thi đấu chuyên nghiệp trong hệ thống PPA Tour.

Tại giải PPA Asia 1000 - MB Hanoi Cup 2026 diễn ra tại Cung Điền kinh Mỹ Đình (Hà Nội), trong ngày thi đấu thứ hai (2/4), Alshon dừng bước sau khi để thua tay vợt Việt Nam Lý Hoàng Nam.