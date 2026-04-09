Một nhóm khách ngoại chịu chi chưa từng rơi khỏi 'top đầu' Việt Nam

Từ những chuyến đi dài ngày, mức chi tiêu cao đến xu hướng quay lại nhiều lần, khách Mỹ duy trì vị thế là một trong những thị trường quan trọng và ổn định nhất của du lịch Việt Nam.

Du khách Mỹ Evan Clark (bên phải) lần đầu thử bia thủ công tại TP.HCM, tháng 10/2024. Ảnh: Phương Lâm.

Đầu năm nay, nhà văn Mỹ Bruce Klein chọn Huế làm nơi nghỉ ngơi và sáng tác trong suốt một tháng. Cuốn tiểu thuyết mới của ông mang tên Thương, lấy bối cảnh tại Việt Nam từ cuối thế kỷ XIX đến hiện đại, được thai nghén giữa không gian trầm mặc của cố đô.

Huế để lại dấu ấn đặc biệt trong hành trình sáng tác của Bruce. Để lưu giữ mối duyên với vùng đất này, ông đã xăm hình ảnh chùa Thiên Mụ cùng những đường nét uốn lượn của sông Hương lên bắp tay trái.

"Tôi tin hình xăm này là lời khẳng định cho tình yêu và sự trân trọng với sự bao dung của người Việt", ông nói với Tri Thức - Znews.

Bruce là một trong hơn 302.401 lượt khách Mỹ đến Việt Nam trong quý I. Đây là thị trường có tính ổn định cao, liên tục nằm trong top 10 nguồn khách lớn nhất Việt Nam. Theo Cục Du lịch Quốc gia, trong 10 năm trước dịch (2010-2019), khách Mỹ luôn đứng thứ 4 hoặc 5 trong top 10 thị trường gửi khách lớn nhất và duy trì đà tăng trưởng liên tục.

10 THỊ TRƯỜNG GỬI KHÁCH LỚN NHẤT ĐẾN VIỆT NAM QUÝ I/2026 Nguồn: Cục Thống kê (Bộ Tài chính) Nhãn Trung Quốc đại lục Hàn Quốc Nga Campuchia Đài Loan (Trung Quốc) Mỹ Nhật Bản Ấn Độ Australia Malaysia Lượt khách Triệu lượt 1.4 1.33 0.37 0.33 0.32 0.3 0.25 0.24 0.174 0.17

"Mỏ vàng"

Tệp khách Mỹ được đánh giá là nhóm có mức chi tiêu cao, thời gian lưu trú dài và tăng trưởng ổn định. Họ chi tiêu nhiều cho ẩm thực, khách sạn và các tour trải nghiệm.

Việt Nam vươn lên vị trí số 1 trong danh sách điểm đến được du khách Mỹ quan tâm nhất năm 2024, tăng từ hạng 4 vào năm 2023 và vượt qua cả Nhật Bản. Lượng tìm kiếm chỗ ở từ Mỹ đến Việt Nam trong năm 2024 tăng 174% so với năm trước.

Đến năm 2026, sức hút của thị trường này vẫn chưa có dấu hiệu suy giảm, củng cố chiến lược của Việt Nam với mục tiêu đón 1,3 triệu du khách Mỹ vào năm 2028 và đưa Mỹ vào top 3 thị trường gửi khách hàng đầu đến Việt Nam.

LƯỢNG KHÁCH MỸ ĐẾN VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2015-2025 Nguồn: Cục Du lịch Quốc gia Nhãn 2015 2016 2017 2018 2019 2020 (Covid-19) 2021 (Covid-19) 2022 2023 2024 2025 Lượt khách Lượt khách 492.847 552.644 614.117 687.226 746.171 0 0 318.171 717.073 779.795 848.727

Khác với nhiều thị trường ngắn ngày, khách Mỹ thường dành từ 15-45 ngày cho mỗi hành trình du lịch. Họ có xu hướng đi cùng người thân, kết hợp nhiều điểm đến trong khu vực như Thái Lan, Lào hoặc Campuchia rồi quay lại Việt Nam.

Điều này thể hiện rõ qua hành trình của vợ chồng Jef và Sara. Cặp đôi dành một tháng của tháng 2 khám phá Việt Nam, bắt đầu từ Hà Nội, sau đó di chuyển qua vịnh Lan Hạ (Hải Phòng), Tam Cốc (Ninh Bình), Phong Nha (Quảng Trị), Huế và Đà Nẵng.

Vợ chồng Jef trải nghiệm dịch vụ "Duck Leader" (thủ lĩnh vịt) tại tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Sau khi ghé Hội An, họ bay tới Đà Lạt, rồi sang Siem Reap (Campuchia) tham quan quần thể Angkor, trước khi quay lại Việt Nam để khám phá đồng bằng sông Cửu Long và TP.HCM.

Bà Nguyễn Thị Hoa Mai, Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, cho biết Mỹ không chỉ là thị trường nguồn trọng điểm mà còn là đối tác quan trọng với quan hệ hợp tác lâu dài.

Việt Nam ưu tiên thu hút phân khúc khách lưu trú dài ngày, chi tiêu cao từ các thị trường như Đông Bắc Á, Đông Nam Á, châu Âu và Mỹ. Riêng thị trường Mỹ còn có lợi thế từ cộng đồng người Việt đông đảo, thúc đẩy dòng khách thăm thân kết hợp du lịch.

Theo Phó Cục trưởng, việc duy trì và mở rộng các đường bay thẳng góp phần tạo thuận lợi cho đi lại và thúc đẩy trao đổi khách hai chiều. Song song, các chính sách như mở rộng cấp thị thực điện tử, miễn thị thực cho một số quốc gia và cải thiện thủ tục xuất nhập cảnh cũng tạo điều kiện thuận lợi cho du khách.

Du khách Mỹ đi xe máy, uống cà phê, cắm hoa, khám phá cuộc sống sôi động tại TP.HCM. Ảnh: Linh Huỳnh, Phương Lâm.

Định hướng

Ông James Peranteau, đại diện Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam, cho biết thông qua các kênh thông tin chính thức và trải nghiệm thực tế, Việt Nam trở thành điểm đến an toàn, thân thiện và giàu bản sắc đối với người Mỹ.

Ông ấn tượng sự đa dạng của cảnh quan, từ di sản thiên nhiên, biển đảo đến vùng núi và cao nguyên. Đây là lợi thế quan trọng giúp Việt Nam gia tăng sức hấp dẫn với du khách quốc tế, đặc biệt là thị trường có nhu cầu lớn như Mỹ.

Bên cạnh đó, du lịch y tế và chăm sóc sức khỏe được đánh giá là lĩnh vực tiềm năng. Với chi phí hợp lý, chất lượng dịch vụ ngày càng nâng cao và nguồn nhân lực chuyên môn tốt, Việt Nam có thể thu hút nhóm khách Mỹ kết hợp nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe.

Du khách Mỹ Ektor khám phá khu ẩm thực Bến Nghé Street Food (TP.HCM) năm 2025. Ảnh: Linh Huỳnh.

Phó Cục trưởng Hoa Mai cho biết trong thời gian tới, Cục Du lịch Quốc gia sẽ đẩy mạnh xúc tiến tại thị trường Mỹ, tập trung vào các sản phẩm phù hợp thị hiếu như sinh thái, nghỉ dưỡng, ẩm thực, golf, MICE (hội nghị, hội thảo) và các chương trình dài ngày.

Tại Hà Nội và TP.HCM, hệ thống y tế phát triển, nhất là khu vực tư nhân, đang thu hút ngày càng nhiều khách quốc tế đến trải nghiệm dịch vụ chăm sóc sức khỏe.

Mới đây, phóng sự dài 12 phút về hang Sơn Đoòng (tỉnh Quảng Trị) trên chương trình 60 Minutes của đài CBS (Mỹ) một lần nữa chứng minh là "thỏi nam châm" hút khách.

Hiệu ứng khổng lồ từ chương trình khiến lượng truy cập vào website của Oxalis Adventure, đơn vị độc quyền được cấp phép khai thác tour thám hiểm hang Sơn Đoòng, tăng đột biến gấp 20 lần so với trước đây.

Ê-kíp người Mỹ của chương trình 60 Minutes tác nghiệp tại hang Sơn Đoòng hồi giữa tháng 1. Ảnh: Đơn vị cung cấp.

Sức lan tỏa từ các kênh truyền thông quốc tế, cùng với những trải nghiệm thực tế, đang góp phần củng cố hình ảnh Việt Nam trong mắt du khách Mỹ. Trong hành trình của mình, Jef cho biết anh cố gắng tận hưởng trọn vẹn thời gian tại Việt Nam, từ tìm hiểu phong tục, thưởng thức ẩm thực đến khám phá lịch sử và văn hóa.

"Tôi sẽ khuyến khích bạn bè đến Việt Nam vì đây là điểm đến dễ đi, con người thân thiện và phong cảnh đa dạng. Du lịch khiến bạn nhận ra con người ở khắp nơi đều thân thiện và tràn ngập niềm vui", Jef nói với Tri Thức - Znews.