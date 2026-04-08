Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Du lịch Địa điểm du lịch

Chuyện gì đang xảy ra ở Vang Vieng?

  • Thứ tư, 8/4/2026 15:36 (GMT+7)
Thủ tướng Lào yêu cầu siết chặt quy định an toàn ngành du lịch trong bối cảnh gia tăng lo ngại sau hàng loạt sự cố liên quan đến du khách quốc tế tại Vang Vieng.

Khinh khí cầu chở khách đâm vào đường dây điện ở Lào. Ngày 26/3, một khinh khí cầu chở khách du lịch đã va chạm với đường dây điện trong chuyến bay ngắm hoàng hôn ở Vang Vieng, Lào. Sự cố gây mất điện trên diện rộng ở hàng nghìn hộ gia đình và doanh nghiệp khi khinh khí cầu bị vướng vào dây cáp điện cao thế.

Phát biểu tại hội nghị toàn quốc về văn hóa và du lịch ngày 7/4, Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone nhấn mạnh an toàn phải được coi là ưu tiên hàng đầu. Ông kêu gọi tăng cường giám sát các doanh nghiệp du lịch, đẩy nhanh việc xây dựng khung pháp lý rõ ràng nhằm quản lý tốt hơn lĩnh vực này, theo Laotian Times.

Người đứng đầu chính phủ Lào chỉ ra những khoảng trống trong tiêu chuẩn an toàn, nhất là trong dịch vụ ăn uống và các hoạt động tiềm ẩn rủi ro cao như khinh khí cầu hay dù lượn có động cơ (paramotor), vốn cần các quy định riêng biệt.

Thủ tướng cũng yêu cầu cải thiện hệ thống ứng phó khẩn cấp, bao gồm cơ chế thông tin rõ ràng, cảnh báo sự cố và hỗ trợ đa ngôn ngữ cho du khách nước ngoài. Ông nhấn mạnh sự cần thiết của phối hợp liên ngành để xử lý nhanh các vấn đề có thể ảnh hưởng đến du lịch.

Khách Việt tại ga tàu Vang Vieng, Lào, tháng 9/2025. Ảnh: Lỗ Hữu Đức Anh.

Động thái siết chặt quản lý được đưa ra trong bối cảnh gia tăng lo ngại về các sự cố tại Vang Vieng, điểm đến nổi tiếng với khách quốc tế. Ngày 26/3, một khinh khí cầu chở khách đã va vào đường dây điện cao thế trong chuyến bay ngắm hoàng hôn tại Vang Vieng.

Video lan truyền cho thấy khinh khí cầu mắc kẹt vào dây điện khiến hành khách hoảng loạn. Sự cố gây mất điện trên diện rộng, ảnh hưởng đến hàng nghìn hộ dân và cơ sở kinh doanh. Sự việc xảy ra không lâu sau khi nhà chức trách tạm thời đình chỉ hoạt động bay khinh khí cầu và dù lượn do lo ngại an toàn.

Trước đó, một trong những vụ việc nghiêm trọng nhất xảy ra vào tháng 11/2024 khi 6 du khách nước ngoài tử vong do ngộ độc methanol tại Vang Vieng. Nhiều tháng sau, gia đình các nạn nhân cho biết nhận được rất ít thông tin từ phía cơ quan chức năng.

Họ bày tỏ lo ngại về việc thiếu minh bạch, kêu gọi trách nhiệm giải trình, cảnh báo cần có hành động mạnh mẽ hơn để bảo vệ du khách trong tương lai. Chính phủ Lào từng cam kết điều tra toàn diện vụ việc, song đến nay chưa công bố kết luận chính thức hay truy cứu trách nhiệm cụ thể.

Đỉnh Nam Xay, cách trung tâm thị trấn khoảng 8km, là nơi ngắm hoàng hôn đẹp nhất tại Vang Vieng. Ảnh: Khoa Tăng, Nguyễn Minh Đức.

Bên cạnh yếu tố an toàn, Thủ tướng Lào nhấn mạnh phát triển du lịch cần gắn chặt với văn hóa. Ông cho rằng Lào không chỉ cần bảo tồn bản sắc mà còn phải chuyển hóa thành những trải nghiệm có ý nghĩa cho du khách. Việc quảng bá văn hóa cũng cần thích ứng với xu hướng hiện đại, trong đó tận dụng các nền tảng số để thu hút thêm khách quốc tế trong những năm tới.

Du lịch tiếp tục là trụ cột quan trọng của nền kinh tế Lào, đóng góp vào thu nhập và sinh kế của cộng đồng địa phương. Năm 2025, các hoạt động liên quan đến du lịch, vận tải và thương mại chiếm hơn 36% GDP của quốc gia này.

Đan Châu

    Đọc tiếp

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý