Vì sao khách ngoại được miễn visa khi đến Phú Quốc?

Chính sách miễn thị thực 30 ngày giúp Phú Quốc trở thành "nam châm" hút khách quốc tế, song đi kèm những lưu ý quan trọng nếu du khách muốn rời đảo sang các địa phương khác.

Vanessa, du khách Đức, lần đầu đón Giáng sinh tại Phú Quốc, tháng 12/2025. Ảnh: Linh Huỳnh.

Miễn thị thực (visa) cho người nước ngoài đến Phú Quốc (tỉnh An Giang) là một trong những chính sách nổi bật nhằm thu hút khách du lịch của Việt Nam trong những năm gần đây. Chính sách này được áp dụng từ ngày 1/7/2020, cho phép người mang hộ chiếu nước ngoài nhập cảnh và lưu trú tại đảo tối đa 30 ngày mà không cần xin visa.

Theo quy định hiện hành, du khách quốc tế có thể nhập cảnh trực tiếp vào Phú Quốc hoặc quá cảnh tại một cửa khẩu quốc tế của Việt Nam (đường hàng không hoặc đường biển), sau đó di chuyển tiếp ra đảo mà vẫn được hưởng chính sách miễn thị thực.

LƯỢNG KHÁCH QUỐC TẾ ĐẾN PHÚ QUỐC GIAI ĐOẠN 2017-2025 Nguồn: Sở Du lịch Kiên Giang (cũ), An Giang (mới) Nhãn 2017 2018 2019 2020 2021 (Covid-19) 2022 (Covid-19) 2023 2024 2025

Triệu lượt 0.318 0.548 0.671 0.16 0.029 0.022 0.521 0.962 1.86

Lợi thế của Phú Quốc

Việc miễn visa nằm trong chiến lược phát triển kinh tế - du lịch, tận dụng lợi thế của Phú Quốc như một điểm đến biển đảo giàu tiềm năng, sở hữu cảnh quan tự nhiên, bãi biển đẹp và hệ thống dịch vụ ngày càng hoàn thiện.

Phú Quốc hiện là địa phương duy nhất của Việt Nam đáp ứng đầy đủ 4 điều kiện để áp dụng chính sách này.

Đảo có sân bay quốc tế, đóng vai trò cửa ngõ kết nối trực tiếp với nhiều thị trường nước ngoài.

Không gian địa lý riêng biệt giúp dễ quản lý.

Đảo có ranh giới tự nhiên tách biệt với đất liền.

Việc miễn thị thực phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội, không ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội.

Nhờ chính sách này, lượng khách quốc tế đến Phú Quốc tăng mạnh. Đảo từng được chọn là nơi đón vị khách quốc tế thứ 20 triệu của Việt Nam. Năm 2025, Phú Quốc ước đón 8,14 triệu lượt khách, trong đó có gần 1,9 triệu lượt khách quốc tế, tổng thu đạt 43.879 tỷ đồng , tăng 104% so với năm trước.

Phú Quốc có sân bay quốc tế, nhiều bãi biển đẹp hút khách quốc tế. Ảnh: Linh Huỳnh, Tường Vi.

Đà tăng trưởng đến từ nhiều yếu tố như thời tiết thuận lợi, đặc biệt phù hợp với dòng khách trú đông từ Nga, Hàn Quốc và Đông Âu; mạng lưới đường bay quốc tế ngày càng mở rộng.

Hiện du khách quốc tế đến Phú Quốc đến từ hơn 150 quốc gia và vùng lãnh thổ, với các đường bay trực tiếp kết nối tới Malaysia, Thái Lan, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Hong Kong (Trung Quốc), Thượng Hải, Mông Cổ, Kazakhstan và nhiều chuyến bay thuê chuyến từ châu Âu, Trung Đông, Nam Á và Nga.

Theo Agoda, lượng tìm kiếm về Phú Quốc tăng 266% so với năm 2024, giúp đảo tiếp tục được vinh danh là điểm đến được yêu thích trong năm 2025. Trong năm 2025, Phú Quốc liên tục xuất hiện trong các bảng xếp hạng quốc tế như top 3 hòn đảo tuyệt vời nhất châu Á (Condé Nast Traveler), hòn đảo đẹp thứ hai thế giới (Travel + Leisure), hay top điểm đến tốt nhất châu Á (DestinAsian).

Cuối tháng 10/2025, kênh CNBC dẫn báo cáo Unpack'26 của Expedia, Hotels.com và Vrbo cho biết Phú Quốc đứng thứ 4 trong top 10 điểm đến thịnh hành nhất thế giới năm 2026, với lượng tìm kiếm tăng 53%, là đại diện duy nhất của Đông Nam Á trong danh sách.

Trong bối cảnh du lịch phục hồi mạnh, Phú Quốc tiếp tục khẳng định vị thế trung tâm du lịch biển đảo của Việt Nam, với hạ tầng hiện đại, hệ sinh thái dịch vụ đồng bộ và khả năng tổ chức các sự kiện quy mô lớn, hướng tới APEC 2027.

Cầu Hôn (Phú Quốc) phủ kín du khách chờ khoảnh khắc mặt trời chạm đường chân trời, tháng 12/2025. Ảnh: Linh Huỳnh.

Thế khó

Tuy nhiên, chính sách miễn thị thực cũng đi kèm một số hạn chế. Du khách nhập cảnh theo diện miễn visa chỉ được lưu trú trong phạm vi đảo. Nếu muốn tiếp tục hành trình đến các địa phương khác như TP.HCM hay Hà Nội, họ bắt buộc phải xin thị thực hợp lệ.

Mới đây, Đại sứ quán Ấn Độ tại Hà Nội đã khuyến nghị công dân nên xin thị thực Việt Nam phù hợp trước chuyến đi, ngay cả khi kế hoạch ban đầu chỉ dừng tại Phú Quốc, nhằm tránh các rủi ro phát sinh.

Khách Ấn Độ tập trung đông đúc tại Phú Quốc, tháng 12/2025. Ảnh: Linh Huỳnh.

Theo cơ quan này, thực tế đã xuất hiện các tình huống phát sinh như cấp cứu y tế hoặc gián đoạn chuyến bay, buộc du khách phải di chuyển vào các thành phố lớn như TP.HCM hoặc Hà Nội để tiếp tục hành trình hoặc tìm kiếm hỗ trợ.

Trong những trường hợp này, nếu không có thị thực hợp lệ, du khách có thể gặp nhiều khó khăn, bao gồm hạn chế di chuyển, chậm trễ tiếp cận dịch vụ y tế và vướng mắc về thủ tục xuất nhập cảnh.

"Trường hợp nhập cảnh theo diện miễn visa nhưng sau đó cần vào đất liền, công dân có thể đối mặt với các vấn đề liên quan đến quy định xuất nhập cảnh", Đại sứ quán Ấn Độ tại Hà Nội nhấn mạnh.