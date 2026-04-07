Tài xế taxi Philippines bị đình chỉ vì 'chặt chém' idol Hàn Quốc

Một tài xế taxi tại Philippines bị đình chỉ hoạt động sau khi bị tố thu phí cao gấp nhiều lần đối với thành viên nhóm nhạc Hàn Quốc TXT.

Những chiếc xe Jeepney trên đường phố Manila, Philippines, tháng 10/2025. Ảnh: Linh Huỳnh.

Trong chương trình Chief Investigator của JTBC phát sóng hôm 7/4, Choi Soobin, thành viên nhóm TXT, bị "chặt chém" giá taxi khi đang du lịch tại Cebu, điểm đến nổi tiếng của Philippines.

Sự việc được chính Soobin chia sẻ trên kênh YouTube chính thức của nhóm, ghi lại chuyến đi cùng một người bạn. Sau khi hạ cánh tại sân bay quốc tế Mactan-Cebu, cả hai bắt taxi về nơi lưu trú, theo Korea Times.

Trước khi lên xe, Soobin đã kiểm tra và biết mức giá dự kiến khoảng 300 peso (tương đương 5,3 USD ). Tuy nhiên, tài xế ban đầu yêu cầu 500 peso, rồi tiếp tục nâng giá giữa hành trình lên 1.000 peso với lý do chi phí nhiên liệu tăng. Sau một cuộc trao đổi căng thẳng, Soobin chấp nhận trả 500 peso, vẫn cao hơn đáng kể so với mức giá ban đầu.

Đoạn video nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, thu hút nhiều ý kiến chỉ trích không chỉ từ người hâm mộ mà cả cư dân mạng Philippines. Nhiều người cho rằng hành vi của tài xế đã làm ảnh hưởng đến hình ảnh quốc gia trong mắt du khách quốc tế.

Bình luận dưới video của Soobin xuất hiện hàng loạt lời xin lỗi từ người dùng Philippines như: "Tôi cảm thấy xấu hổ với hành vi của tài xế", "Soobin, tôi thực sự xin lỗi" hay "Cảm ơn bạn đã lên tiếng".

Soobin đối chất với tài xế taxi tại Cebu, Philippines. Ảnh: YouTube/TXT.

Trước phản ứng mạnh mẽ của dư luận, cơ quan chức năng đã vào cuộc. Ngày 5/4, Hội đồng điều tiết và nhượng quyền giao thông đường bộ Philippines (thuộc Bộ Giao thông) yêu cầu tài xế nộp lại biển số và đình chỉ hoạt động trong 30 ngày.

Cơ quan này cho biết tài xế đã thu giá cước quá mức và cố tình không bật đồng hồ tính tiền trong suốt chuyến đi. Họ coi đây là hành vi nghiêm trọng làm tổn hại hình ảnh quốc gia trên trường quốc tế. Tùy theo kết quả điều tra, tài xế có thể đối mặt với cáo buộc hình sự và bị tịch thu phương tiện.

Sau vụ việc, Tổng giám đốc cảnh sát quốc gia Philippines đã chỉ đạo mở chiến dịch kiểm tra trên toàn quốc đối với các tài xế taxi có hành vi "chặt chém" hành khách. Lực lượng chức năng được tăng cường tại các đầu mối giao thông, đặc biệt là sân bay.

Sự việc tiếp tục lan rộng trên mạng xã hội, làm dấy lên những tranh luận về tình trạng lừa đảo du khách và trách nhiệm của dịch vụ vận tải tại các điểm đến du lịch nổi tiếng, tờ SCMP nhận định.