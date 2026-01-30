Điều Philippines trông đợi

Lượng du khách đến Philippines chưa tương xứng với tiềm năng và kỳ vọng. Ngành du lịch đất nước này mong chờ vào cơ chế chung toàn ASEAN, trong đó có visa du lịch chung.

Các tòa nhà cũ kỹ, xen kẽ hệ thống dây điện chằng chịt, phản ánh hạ tầng lộn xộn ở Manila. Ảnh: Zachary Angeles/Pexels.

Giữa bối cảnh du lịch Đông Nam Á đang bước vào giai đoạn phục hồi mạnh mẽ, Philippines lại cho thấy một nhịp điệu chậm hơn so với các nước láng giềng, theo SCMP.

Hụt hơi

Số liệu từ chính phủ Philippines cho thấy nước này đón 5,6 triệu khách du lịch trong 2025, thấp hơn khoảng 2% so với 5,95 triệu của năm trước đó. Dù Bộ Du lịch sau đó cập nhật lên 6,48 triệu lượt, con số này vẫn khiêm tốn so với Việt Nam và Thái Lan - 2 quốc gia lần lượt đón 21,5 triệu và 32,9 triệu lượt khách trong cùng kỳ.

Một nguyên nhân then chốt của tình trạng này: Khách Trung Quốc chưa mặn mà với Philippines.

Hơn 1,4 triệu du khách đại lục đã đến Malaysia chỉ trong 4 tháng đầu năm 2025. Tại Việt Nam, khách Trung Quốc chiếm khoảng 1/4 tổng lượng khách quốc tế với 5,28 triệu lượt. Campuchia cũng ghi nhận 1,2 triệu khách Trung Quốc trong tổng số 5,5 triệu du khách nước ngoài.

Nhưng tại Philippines, lượng khách Trung Quốc giảm 16,55%, xuống còn khoảng 250.000 lượt người tính đến tháng 11/2025.

Du khách tại thành cổ Intramuros, Malina, Philippines, tháng 11/2025. Ảnh: Linh Huỳnh.

Ông Jayant Menon, nghiên cứu viên cao cấp tại Viện ISEAS - Yusof Ishak (Trung tâm nghiên cứu khu vực về Đông Nam Á có trụ sở tại Singapore), cho rằng sự sụt giảm này liên quan đến căng thẳng giữa Manila và Bắc Kinh, khiến quá trình phục hồi của Philippines chịu tác động mạnh hơn các nước khác. Gần đây, Manila đã triển khai chương trình miễn thị thực 14 ngày cho công dân Trung Quốc nhằm cải thiện tình hình.

Ngoài ra, sự khác biệt về địa lý và khả năng kết nối cũng là yếu tố quyết định. Các nước như Thái Lan, Malaysia, Việt Nam và Indonesia có lợi thế về mạng lưới hàng không dày đặc và nhiều trung tâm trung chuyển.

Trong khi đó, Philippines với thế mạnh là các điểm đến biển đảo lại phụ thuộc vào nhiều chặng bay nội địa và chuyển tiếp phức tạp. Đây là hạn chế cấu trúc chứ không phải do thiếu sức hút và phần nào lý giải vì sao đà phục hồi của nước này kém đồng đều.

Du khách thư giãn bên bãi biển Malay, Philippines. Ảnh: Ren Dell/Pexels.

Kỳ vọng visa chung

Trong các cuộc thảo luận tại Hội nghị Tổ chức Du lịch Quốc gia ASEAN lần thứ 63 tổ chức ở Cebu (28-30/1), nhiều nhà quan sát nhận định một cơ chế visa du lịch chung cho toàn khối, đi kèm với hệ thống kết nối kỹ thuật số đồng bộ, có thể trở thành đòn bẩy giúp cân bằng tăng trưởng và hỗ trợ những điểm đến phục hồi chậm như Philippines, theo SCMP.

Hội nghị quy tụ các lãnh đạo du lịch trong khu vực cùng đại diện Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc, những thị trường nguồn quan trọng của ASEAN. Năm 2024, có 20 triệu du khách Trung Quốc, 9 triệu du khách Hàn Quốc và 3 triệu du khách Nhật Bản đến Đông Nam Á, đà tăng này được dự báo tiếp tục trong năm nay.

Nữ diễn viên Trung Quốc Phạm Băng Băng thưởng thức sầu riêng ở Melaka, Malaysia. Ảnh: @bingbing_fan.

Phát biểu khai mạc, bà Verna Buensuceso, Thứ trưởng Du lịch Philippines, nhấn mạnh sự phối hợp chính sách ở cấp khu vực sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến trải nghiệm du khách, năng lực cạnh tranh của điểm đến cũng như sinh kế cộng đồng. Bà kêu gọi xây dựng các hành lang du lịch liên kết vào năm 2030, qua đó thúc đẩy những điểm đến dựa vào thiên nhiên và củng cố vị thế ASEAN như một điểm đến chung.

Tuy nhiên, các nhà phân tích lưu ý rằng cạnh tranh giữa các quốc gia thành viên luôn là rào cản. Ông Jayant Menon từ Viện ISEAS - Yusof Ishak phân tích hợp tác sâu trong du lịch không dễ đạt được khi các nước đều muốn giành phần khách lớn hơn trong thị trường còn nhiều biến động.

Dù vậy, ông nhận định visa khu vực toàn ASEAN là một lựa chọn đôi bên cùng có lợi, có thể vận hành tương tự mô hình Schengen của châu Âu, từ đó khuyến khích các hành trình đa quốc gia và tăng tính tích hợp của điểm đến Đông Nam Á.

Trong khi đó, bà Joanne Lin, chuyên gia tại Trung tâm Nghiên cứu ASEAN thuộc ISEAS - Yusof Ishak, cho rằng ý tưởng visa chung là tích cực nhưng việc triển khai sẽ không đồng đều do khác biệt về năng lực kiểm soát nhập cư và mức độ sẵn sàng của từng nước.

Theo bà, ASEAN cần tiếp cận theo từng giai đoạn, bắt đầu bằng các chương trình thí điểm hoặc nhóm nhỏ thay vì một giải pháp áp dụng đồng loạt.